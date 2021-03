Remigen-Mönthal Erste Virusmutation: Kindergärtler bis und mit Viertklässler sind in Quarantäne An der Schule Remigen-Mönthal wurden Schüler positiv auf das Coronavirus getestet. Dabei sei festgestellt worden, dass es sich um das mutierte Virus handelt, teilen Gemeinderäte und die Schulpflege mit. Die betroffenen Klassen müssen bis 19. März in Quarantäne. Claudia Meier 12.03.2021, 15.43 Uhr

An der Schule Remigen-Mönthal wurde eine erste Virusmutation festgestellt. Bild: Sandra Ardizzone (14. April 2020)

Das mutierte Coronavirus ist an der Schule Remigen-Mönthal festgestellt worden. Schüler wurden positiv getestet. «Das CONTI, die Kompetenz- und Koordinationsstelle ‹Contact Tracing› des Kantonsärztlichen Dienstes Kanton Aargau wurde informiert und bietet unserer Schule nun Unterstützung in den Verhaltensanweisungen an», schreiben die Gemeinderäte von Mönthal und Remigen sowie die Schulpflege in einer gemeinsamen Mitteilung.