Remigen: Zwei Vereine spannen fürs Jahreskonzert zusammen

Remigen Jahreskonzert mit Aerobic-Einlage: Das passiert, wenn zwei Vereine zusammenspannen Beim Jahreskonzert zeigte sich die Musikgesellschaft Remigen in alter Frische. Ausserdem gab es noch eine Darbietung der ganz besonderen Art. Deborah Bläuer 08.05.2022, 19.00 Uhr

Wie gut Sport und Musik zusammenpassen, zeigte das Aerobic-Team vom STV Remigen zusammen mit der Musikgesellschaft Remigen. Deborah Bläuer

Nicht nur musikalisch, sondern auch modisch in Topform präsentierte sich die Musikgesellschaft Remigen an ihrem Jahreskonzert am Samstag, 7. Mai, in der Turnhalle Remigen. Von Kopf bis Fuss elegant gekleidet, inklusive der roten Socken, spielten die rund 25 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Gábor Németi einen bunten Strauss an verschiedenen Stücken.