Remigen: Mit Solex will er am Tessenbergrennen um den Sieg fahren

Remigen «Ich glaube, es kommt gut»: Marc Wernli will mit seinen Solex um den Sieg fahren Mit dem «Chevy’s Road Stop»-Racing-Team nimmt Marc Wernli aus Remigen am Tessenbergrennen teil. Fünf Velosolex hat er in seiner Werkstatt dafür zusammengestellt. An den Start geht er mit Ambitionen. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Das «Chevy’s Road Stop»-Racing-Team, hier bei einer Testfahrt im Aargau, besteht aus (von links): Jürg Finger (Küchenchef), Max Staubli (Allrounder), Beat Steffen (Fahrer), Andi Scherrer (Fahrer) und Marc Wernli (Teamchef/Fahrer). Nicht auf dem Bild ist Claudio Ferlin (Rennanalytiker). zvg

Die Vorfreude ist gross, die Spannung steigt: Am Samstag, 9. Juli, findet das Tessenbergrennen statt, an dem Solex-Fahrerinnen und Solex-Fahrer aus der ganzen Schweiz an den Start gehen. Ihnen werde alles abverlangt während vollen sechs Stunden auf dem rund 1,8 Kilometer langen Rundkurs hoch über dem Bielersee, versprechen die Organisatoren.

In der Kategorie «Tuning» mit dabei ist das «Chevy’s Road Stop»-Racing-Team rund um Marc Wernli aus Remigen. Dieser ist begeistert von den Zweirädern mit dem Zweitakt-Hilfsmotor über dem Vorderrad, hat vor über zehn Jahren sein erstes Velosolex erstanden und revidiert. Mittlerweile verfügt er über eine stolze Sammlung mit 34 Modellen, das älteste hat Jahrgang 1948, das jüngste 1968.

Mindestens fünf Stunden Aufwand pro Woche

Wernli hat sich ein immenses Fachwissen angeeignet und landesweit einen Namen gemacht unter Solex-Anhängern, hat den Solex Club Geissberg gegründet und ein Buch verfasst über die Hispano Suiza, die beiden einzigen Velosolex-Modelle, die seinerzeit komplett in der Schweiz hergestellt wurden. Mindestens fünf Stunden pro Woche investiert er in sein Hobby, erzählte er bei einem Besuch im März. Nicht eingerechnet seien die Ausfahrten. Bis zu 4000 Kilometer legt er jährlich auf seinen Zweirädern zurück.

In seiner Werkstatt im ehemaligen Milchhüsli in Remigen hat Marc Wernli die Solex für das Tessenbergrennen zusammengestellt. mhu

Ob bei der Arbeit – Wernli ist gelernter Sanitär- und Heizungsmonteur – oder im Ausgang: Der 42-Jährige wird regelmässig auf seine Leidenschaft angesprochen und immer wieder auch um Rat gefragt. Er freut sich über das rege Interesse, beantwortet gerne Fragen. Auf seine Ankündigung, am Tessenbergrennen teilzunehmen, habe er viel – positives – Echo erhalten, sei teilweise fast schon etwas überrannt worden, erzählt er gut gelaunt am Telefon. «Viele haben sich bei mir gemeldet. Das hat mich sehr gefreut.»

Auf offizieller Rennstrecke einen Testlauf absolviert

Fünf Solex hat Teamchef Wernli in seiner kleinen, professionell ausgestatteten Werkstatt im ehemaligen Milchhüsli in Remigen in aufwendiger Arbeit speziell zusammengestellt und vorbereitet für das Tessenbergrennen. Zwei sind Reserve, kommen bei einem allfälligen Defekt zum Einsatz, «falls etwas schiefgeht», sagt Wernli.

Für das Tessenbergrennen absolviert das «Chevy’s Road Stop»-Racing-Team verschiedene Testläufe. zvg

Zwar darf das Gesellige, das Zusammensitzen mit Kolleginnen und Kollegen sowie das Fachsimpeln unter Gleichgesinnten nicht zu kurz kommen. Aber: Der Remiger tritt durchaus mit Ambitionen an. Er wolle unter den voraussichtlich rund 40 Teams um den Sieg mitfahren, hält er fest:

«Unser Ziel ist es, unter die ersten drei zu kommen.»

Die Chancen jedenfalls seien intakt.

Im Mai hat das Team auf dem Tessenberg einen Testlauf absolviert, konnte dabei die offizielle Rennstrecke kennen lernen. Diese habe es in sich mit den – scharfen – Kurven sowie den einzelnen Kiesabschnitten, gibt Wernli zu bedenken:

«Die Herausforderung besteht darin, nirgends mit dem Vorderrad wegzurutschen.»

Mit den gefahrenen Zeiten war Wernli sehr zufrieden. Zum Team – die Fahrer werden sich am Rennen abwechseln – gehören neben ihm auch: Claudio Ferlin, Jürg Finger, Andi Scherrer, Max Staubli und Beat Steffen. Wernli ist das jüngste, Finger mit Jahrgang 1952 das älteste Teammitglied.

An der Testfahrt können die nötigen Einstellungen vorgenommen werden. zvg

Unterwegs sein werden sie mit Spitzengeschwindigkeiten von gegen 60 Stundenkilometern, zurücklegen werden sie auf ihren frisierten Solex alles in allem um die 250 Kilometer. Als Sponsor können sie auf Wirt Kevin Rünzi vom «Chevy’s Road Stop» zählen. Das Lokal im früheren Restaurant Hasel in Remigen feierte Eröffnung im Februar des letzten Jahres.

Die Feinjustierung erfordert viel Fingerspitzengefühl

Ebenfalls überprüft wurde beim Testlauf, ob der geplante Livestream funktioniert. Unter dem Namen «Chevy’s Road Stop Racing Team» ist dafür ein eigener Youtube-Kanal eingerichtet worden. Über diesen präsentiert werden am Rennwochenende diverse Impressionen, die mit der Videokamera eingefangen werden: Interviews mit Teilnehmenden und Zuschauenden, Aufnahmen von der Strecke, vom Drumherum sowie – selbstverständlich – vom Rennen selber.

Wirt Kevin Rünzi (rechts) vom «Chevy’s Road Stop» unterstützt das Racing-Team rund um Marc Wernli. mhu

Am Freitag, 8. Juli, wird das Team die Velosolex und das weitere benötigte Material auf den Transporter verladen und sich auf den Weg auf den Tessenberg machen, wo die Männer am späteren Vormittag eintreffen wollen. Den Nachmittag nutzen sie, um einige Runden zu fahren und die Zweiräder vorzubereiten. Es gelte, die Zündung oder die Benzinzufuhr den Wetterbedingungen anzupassen, erklärt Wernli. Bei hohen Temperaturen reagiere der Zweitaktmotor anders als bei Kälte und Regen. Gefordert sei bei dieser Feinjustierung viel Fingerspitzengefühl. «Das braucht jeweils doch einige Zeit.» Folgen soll ein glatter Abend, übernachtet wird dann auf den Feldbetten im eigens angeschafften grossen Zelt.

Nach einem gemütlichen Frühstück am Samstag beginnt das Rennen dann um 10 Uhr. «Das wird ein spannendes Wochenende», freut sich Wernli. Ein Kribbeln sei zu spüren, räumt er mit einem Lachen ein, seine Nervosität halte sich aber – noch – in Grenzen. «Ich glaube, es kommt gut.»

