Marc Wernli aus Remigen: «Ein Solex ist eine Attraktion»

Remigen Bis 4000 Kilometer pro Jahr auf dem Sattel: «Ein Solex ist eine Attraktion» Marc Wernli aus Remigen sagt, was die Faszination der Zweiräder mit dem Hilfsmotor ausmacht, wie viele Modelle er mittlerweile besitzt – und was er vom Rennen auf dem Tessenberg erwartet. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 24.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marc Wernli (links) hat für Kevin Rünzi vom «Chevy’s Road Stop» ein spezielles Solex für Ausstellungszwecke konstruiert: ein an ein Chopper angelehntes Modell. mhu (16. März 2022)

Velosolex? Bei den Jüngeren ist der Blick fragend, bei den Älteren aber leuchten die Augen, werden Erinnerungen wach an das leichte, sparsame und robuste Zweirad mit dem vorne angebrachten, surrenden Zweitakt-Hilfsmotor. Fasziniert von diesem Gefährt ist Marc Wernli aus Remigen. «Das ist mein grosses Hobby. Nicht nur das Herumschrauben, sondern auch das Ausfahren und das Zusammensitzen mit Gleichgesinnten», sagt der unkomplizierte und direkte 42-Jährige.

Das Schöne sei, fügt er an, dass unterwegs immer sofort neue Kontakte und spannende Gespräche entstehen – mitunter sogar, das ist ihm schon passiert, im Rahmen einer Polizeikontrolle. «Retro ist in, ein Solex ist eine Attraktion», stellt Wernli fest. Fahre jemand mit einem Töffli durch ein Fahrverbot, würden die Anwohner wütend. Bei einem Solex dagegen hätten alle Freude.

Mittlerweile besitzt er 34 Modelle

Erstmals auf ein Solex aufmerksam wurde Wernli als Jugendlicher, als er die Oberstufe in Rüfenach besuchte und ihm jeweils eine Frau mit einem solchen Mofa auf dem Veloweg entgegenkam. Aber erst viel später erinnerte er sich an diese Begegnungen.

Im 2010 ging die Beziehung mit der damaligen Freundin in die Brüche. Wernli krempelte sein Leben um, stellte seine Ernährung um, nahm massiv ab, suchte einen Ausgleich, befasste sich mit dem Thema E-Bike. Er stiess auf ein – viel günstigeres – Velosolex, kaufte sein erstes Modell. Zusammen mit dem Sohn jener Frau, die ihm seinerzeit auf seinem Schulweg entgegengekommen war, revidierte er den Motor. Wernli erzählt mit spürbarer Begeisterung:

«Ich hatte eine Riesenfreude, fuhr viel herum.»

Es kamen weitere Solex-Modelle dazu. Heute besitzt er – die meisten haben ihren Platz in der Tiefgarage – 34, davon sind 26 vorgeführt und eingelöst, das älteste hat Jahrgang 1948, das jüngste 1968. «Ich bin so richtig hineingewachsen.» Mindestens fünf Stunden pro Woche investiere er in sein Hobby, sagt Wernli, die Ausfahrten nicht eingerechnet wohlverstanden. Zwischen 3000 bis 4000 Kilometer legt er pro Jahr auf dem Solex-Sattel zurück.

Solex Club gegründet und Buch verfasst

Wernli konnte sich ein immenses Wissen aneignen, hat sich schweizweit einen Namen gemacht unter Solex-Anhängern und ein enormes Netzwerk aufgebaut. Mittlerweile ist er regelmässig – als Jüngster notabene – mit den Aargauer Solex Freunden unterwegs, hat den Solex Club Geissberg gegründet. Sogar ein Buch hat der Remiger verfasst über die Hispano Suiza, die beiden einzigen Velosolex-Modelle, die komplett in der Schweiz hergestellt wurden.

Die meisten Solex haben ihren Platz in der Tiefgarage mhu

Ein Solex sei eigentlich «eine einfache Kiste», in gewissen Bereichen allerdings recht heikel, weiss Wernli. Aber: «Wenn es einmal läuft, dann läuft es.» Wichtig seien die Pflege und Lagerung. Sei trotzdem einmal etwas defekt, könne es – anders als bei einem E-Bike mit der teilweise komplexen Elektronik – selber repariert werden. «Das ist für mich nachhaltig.»

Mit vier Velosolex nimmt er am Tessenbergrennen teil

Vier Velosolex hat Wernli speziell zusammengestellt: für das kommende Solex-Rennen auf dem Tessenberg oberhalb des Bielersees. Auf den Anlass stiess er per Zufall im Jahr 2018, war kurz entschlossen als Zuschauer dabei und nahm sich vor, sich für 2019 mit einem Team in der Kategorie Tuning anzumelden. Ohne die nötige Ernsthaftigkeit sei es ein Fiasko gewesen, räumt er mit einem Lachen ein. Sie hätten den drittletzten Platz belegt, seien mit nur einem einzigen frisierten Solex an den Start gegangen.

Für die nächste Teilnahme am Samstag, 9. Juli, bereitet er sich seriös vor. In seiner kleinen, aber professionell ausgestatteten Werkstatt im ehemaligen Milchhüsli in Remigen hat er sich um die Motoren gekümmert: die Kupplung ausgebaut, die Original-Reibrolle, die das Vorderrad antreibt, durch eine Stahlrolle ersetzt, eine elektronische Zündung mit zwei Zündkurven eingebaut. Rund 1000 Stunden wendete er beim ersten Rennmotor auf.

In der Werkstatt steht eines der vier Solex, die beim Rennen auf dem Tessenberg oberhalb des Bielersees zum Einsatz kommen. mhu

«Die laufen recht gut», hält Wernli fest. Gegen 60 Stundenkilometer dürften seine Renn-Solex auf die Strasse bringen und unter den voraussichtlich rund 40 Teams vorne mithalten können. «Ich denke, zeitlich sind wir gut dabei.» Entscheidend sei aber, gibt er zu bedenken, nicht alleine die Geschwindigkeit, sondern vor allem die Konstanz und Zuverlässigkeit. Denn während der Renndauer von sechs Stunden müssten so viele Runden à knapp zwei Kilometer wie möglich gefahren werden. Die Sieger kämen jeweils, je nach Witterung, auf um die 260 Kilometer.

Youtube

Diesen Samstag hat Wernli einen ersten Testlauf geplant. Im Mai soll es dann auf die Originalstrecke auf dem Tessenberg gehen. Vorgesehen ist, dass sich die vier Fahrer nach jeweils 10 bis 12 Runden abwechseln. Der Jüngste ist – «kaum zu glauben», sagt Wernli mit einem Schmunzeln – erst 30 Jahre alt, der Älteste geht gegen die 70 zu. «Wir haben die ganze Bandbreite, es ist nicht immer einfach, aber im Grossen und Ganzen harmoniert es.»

«Leute, die etwas anreissen, muss man unterstützen»

Unterstützt wird das Racing-Team von ortsansässigen «Chevy’s Road Stop». Das Lokal im früheren Restaurant Hasel wurde ganz nach amerikanischem Vorbild eingerichtet und im Februar letzten Jahres eröffnet von Kevin Rünzi. Der Betrieb floriert, ist bekannt für seine Hamburger und Atmosphäre, kann auf ein breit durchmischtes Stammpublikum zählen, unter ihnen auch viele Töfffahrer. «Es ist super angelaufen», sagt Rünzi, der an diesem Vormittag zusammen mit Marc Wernli bestens gelaunt bei einem Kaffee an einem der massiven Holztische im gemütlichen Wintergarten sitzt.

mhu

Die beiden Männer kennen sich seit über 20 Jahren. «Wir besuchten das gleiche Schulhaus», erzählt Rünzi, der im benachbarten Riniken aufgewachsen ist. Als ihn Wernli von seiner Idee von einem Racing-Team erzählte und um ein Sponsoring anfragte, musste er nicht zweimal überlegen, sagte spontan zu, übernahm die Kosten für T-Shirts und Hoodies. «Für mich war sofort klar, dass ich da mitmache», sagt Rünzi und ergänzt:

«Leute, die etwas anreissen, muss man unterstützen. Ein Solex hat einen tollen, speziellen Charme.»

Das Rennen soll dann sogar, so der Plan, per Livestream auf einen grossen Bildschirm im Restaurant übertragen werden.

Für Ausstellungszwecke im «Chevy’s Road Stop» hat Wernli zwei Solex gestaltet: ein an einen Chopper angelehntes Modell sowie ein dreirädriges Drift Bike, beides Einzelanfertigungen mit einem Rahmen aus Heizungsrohren. Als gelernter Sanitär- und Heizungsmonteur könne er so sein Handwerk pflegen, sagt Wernli.

An vielen weiteren Ideen mangelt es nicht

Die Ideen gehen ihm nicht aus, zeigt sich beim kurzweiligen Gespräch und beim Besuch in der Werkstatt. Ein Ziel sei es, das kürzlich fertiggestellte Hybrid-Solex, eine Kombination aus Benzin- und Elektroantrieb, vorzuführen, erklärt Wernli. Dieses sei zwar nicht allzu schnell, habe aber Kraft und stehe für Innovation. Hinauf zum Steinenbühl zwischen Untersiggenthal und Würenlingen, macht er ein Beispiel, müsse er nicht einmal in die Pedalen treten.

In der Werkstatt stehen das Drift Bike und das Hybrid-Solex (vorne). mhu

Bei «so viel Saft» beschloss Wernli kurzerhand, einen Anhänger zu konstruieren. Aus diesem will er dann sogar eine Bar machen. Und ebenfalls bereits beschäftigt ist er mit der Planung der Rennsaison 2023 mit der Entwicklung einer neuen Bremsscheibe und Pumpe.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen