Rein: Pfarrer Matthijs van Zwieten de Blom kämpft mit Depression

Rein Scheidender Pfarrer: «Ich kämpfe seit anderthalb Jahren mit einer Depression» Nach knapp 11 Jahren verlässt Pfarrer Matthijs van Zwieten de Blom Ende Juli die reformierte Kirchgemeinde Rein. Während seiner Amtszeit im Aargau hat der 52-Jährige auch unkonventionelle Ideen umgesetzt. Louis Probst Jetzt kommentieren 28.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ein Pfarrer sollte nicht zu lange bleiben», sagt Matthijs van Zwieten de Blom. Chris Iseli

«Ich bin sehr gerne hier in Rein», sagt Matthijs van Zwieten de Blom auf die Frage nach der Befindlichkeit angesichts des bevorstehenden Wegzugs. «Es ist ja nicht so, dass es mich wegtreiben würde. Ich gehe mit einem Gefühl grosser Dankbarkeit. Ich werde vieles vermissen – vor allem viele Leute.»

Im Juli 2011 war er von einer ausserordentlichen Kirchgemeindeversammlung als Pfarrer in Rein gewählt worden. Am 1. November 2011 trat er das Vollamt an, nachdem er bereits im September einige Aufgaben übernommen hatte. Die Situation in der Kirchgemeinde Rein war damals nicht ganz einfach. Spannungen im Team hatten zum Weggang des Pfarrer­ehepaares geführt. «Persönlich bin ich nie Teil dieses Konflikts gewesen», sagt Matthijs van Zwieten de Blom. «Natürlich hat man vieles gehört und Emotionen gespürt. Ich bin aber gut mit meinem damaligen Pfarrerkollegen Urs Klingler ausgekommen. Von daher habe ich es nicht schwer gehabt.»

Im Pfarrhaus hat er eine Whisky-Bar betrieben

Auch der Wechsel von der Berggemeinde Diemtigtal im Berner Oberland in eine eher industriell geprägte Aargauer Kirchgemeinde bereitete ihm keine Probleme. «Ich habe den Aargau zwar nicht gekannt, die Vorurteile aber natürlich schon», meint Matthijs van Zwieten de Blom – der in Zürich aufgewachsen ist und dort und in Amsterdam studiert hat – lächelnd.

«Aber nichts davon hat sich bestätigt. Ich bin mit den Leuten ‹z’Schlag› gekommen, und ich glaube auch sie mit mir.» Das zeigte sich nicht zuletzt in der Whisky-Bar Jenseits von Gut und Böse, die er im Pfarrhaus betrieben hat.

Matthijs von Zwieten de Blom hat in seiner Freizeit im Pfarrhauskeller die Bar «Jenseits von Gut und Böse» betrieben. Alex Spichale

«Ich habe dort spannende und schöne Abende mit Leuten verbracht, die immer wieder gekommen sind, unter ihnen waren viele, die man in der Kirche nicht gesehen hat», erklärt er. «In einer solchen Umgebung fällt es einfacher, auch weltanschauliche oder religiöse Themen zu dis­kutieren. Was dabei getrunken wird, ist nicht so wichtig. Barkeeper können durchaus eine seelsorgerische Funktion er­füllen. Das ist nicht bloss ein Klischee.»

Offene Worte zu den Gründen zum Weggang

Matthijs van Zwieten de Blom spricht offen über die Gründe, die ihn bewogen haben, wegzuziehen. «Man sollte gehen, solange es gut ist und nicht warten, bis es Probleme gibt», sagt er. «Ein Pfarrer sollte nicht zu lange bleiben. Ich bin jetzt 10 Jahre und 11 Monate in Rein. Mein Weggang hat aber auch mit meiner persönlichen Biografie zu tun. Ich bin 52. Wenn man im Leben nochmals etwas anderes machen will, ist jetzt die Zeit dafür. Ein weiterer wichtiger Grund liegt darin, dass meine Frau aus Norddeutschland stammt. Sie hatte Heimweh. Und so haben wir beschlossen, dass wir künftig in Schleswig-Holstein leben möchten.»

Er verschweigt auch sein gesundheitliches Problem nicht. «Ich kämpfe seit anderthalb Jahren mit einer Depression», sagt er. Und:

«Das hat nichts mit meiner Arbeit zu tun. Oft passiert das eben. Im Ringen um die psychische Gesundheit habe ich erlebt, dass viele Menschen dankbar sind, darüber sprechen zu können. Mir ist es wichtig, dass psychische Erkrankungen aus ihrer Tabuzone herauskommen.»

Um eine Depression zu überwinden, habe sich jedoch das Leben im Pfarrhaus als nachteilig gezeigt, stellt er fest. «Das Haus ist wunderschön», betont er.

«Auch die Wohnung ist schön. Ich habe mich darin wohlgefühlt. Als Pfarrerin oder Pfarrer steht man aber in einem Beruf, in dem man Menschen viel gibt. Es ist daher essenziell, einen Ort zu haben, an dem man auftanken, sich erholen, Abstand nehmen kann. Das Pfarrhaus ist kein guter Ort, um sich wirklich erholen zu können. Im Pfarrhaus befindet sich das Pfarrbüro. Regelmässig klopfen Vorbeiziehende an, aber auch Leute aus der Gemeinde, die ­finanzielle Probleme haben. Die Schweiz hat zwar ein gut ­ausgebautes Sozialsystem. Aber es gibt immer Leute, die durch die Maschen fallen. Ich sehe es als eine zentrale kirchliche ­Aufgabe an, dass man Mitmenschen unterstützt. Und ich höre gerne zu und finde die Gespräche mit diesen Menschen bereichernd.»

In Schleswig-Holstein wird es ein Neuanfang sein

«Für mich und meine Frau wird es ein Neuanfang sein», hatte Matthijs van Zwieten de Blom im August 2011 gegenüber dieser Zeitung festgestellt. Ein Neuanfang wird es für das Paar auch in Norddeutschland sein. «Nach heutigem Stand werde ich keine Pfarrstelle antreten, sondern als Religionslehrer arbeiten», sagt er zu seiner künftigen Tätigkeit.

Die reformierte Kirche Rein. Sandra Ardizzone

«Die fachlichen Voraussetzungen dafür habe ich. Der evangelisch-lutherischen Kirche war es zudem wichtig, dass im Unterricht keine Extrempositionen vermittelt werden. Ich glaube, dass ich das erfüllen kann. Extrempositionen entsprechen nicht meinen eigenen Überzeugungen. Ich habe in Rein den kirchlichen Unterricht so erteilt, dass junge Menschen zum Selberdenken angeregt werden und nicht dazu, eine bestimmte Richtung nachzubeten.»

Wie Matthijs van Zwieten de Blom sagt, trägt er sich zudem mit einem Buchprojekt. «Es wird ein Buch über Zweifel, Glauben, die Auseinandersetzung mit Extremismus und die Suche nach einer intelligenten, redlichen Form der Auseinandersetzung mit Religiosität und Glauben sein», verrät er. «Es sind Themen, die mich seit meiner Studienzeit beschäftigen und die mich in meiner theologischen Arbeit begleitet haben. Das Buch, das den Titel ‹Zweifle bis Du glauben kannst› tragen wird, richtet sich an interessierte Nichtfachleute. Mein ­Anspruch ist es, dass das Buch von Menschen, die sich ernsthaft mit Fragen des Glaubens und der Theologie befassen, mit Gewinn gelesen werden kann.»

In einem Gottesdienst wird Pfarrer Matthijs van Zwieten de Blom am 12. Juni (um 9.30 Uhr) in der Kirche Rein offiziell verabschiedet.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen