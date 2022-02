Flussrettungen beschäftigen die Regionalpolizei (Repol) Brugg

Regionalpolizei Brugg Naherholungsgebiete werden intensiver genutzt: Zahl der Flussrettungseinsätze nimmt zu Die Regionalpolizei (Repol) Brugg hat im vergangenen Jahr ein neues Schlauchboot sowie eine Drohne mit Wärmebildkamera beschafft. Repol-Chef Andreas Lüscher sagt, was sonst noch anstand. Michael Hunziker 16.02.2022, 05.00 Uhr

Die Verkehrsinstruktoren haben im 2021 total 181 Abteilungen besucht mit gegen 3000 Schülerinnen und Schülern. Pascal Bruhin (Hausen, 27. Februar 2020)

Der Bereich Flussrettung beschäftigt die Regionalpolizei (Repol) Brugg immer mehr. Die Naherholungsgebiete werden intensiver genutzt, die Zahl der Einsätze steigt. Sechs erfolgreiche Rettungen sind im vergangenen Jahr verzeichnet worden. Fünf Personen konnten dagegen nur noch tot geborgen werden.

Das alte Schlauchboot hat die Lebenserwartung erreicht, angeschafft wurde ein neues, motorisiertes Schlauchboot der Marke Zodiac für sieben Personen, sagte Repol-Chef Andreas Lüscher am Dienstag in seinem Jahresrückblick vor den Medien. Dieses kann auf einem Trailer mit dem Auto rasch an den gewünschten Ort transportiert werden und lässt sich – durch den geringen Tiefgang – auch in wenig tiefen Gewässern einsetzen. Lüscher sprach von einem Vorteil bei Suchaktionen oder Bergungen in den – oft unwegsamen – Uferzonen.

Die Uferzonen können schnell abgesucht werden

Weiterhin in Betrieb bleibt das Rettungsboot der Armee mit der Anlegestelle im Schachen. Dieses kann, wie in der Vergangenheit, von der Repol mitgenutzt werden. Das Einsatzgebiet erstreckt sich auf der Aare vom Wehr in Villnachern bis zur Beznau sowie auf der Reuss bis nach Unterwindisch.

Das neue Schlauchboot kann auf dem Anhänger schnell mit dem Auto an den Einsatzort transportiert werden. zvg/Repol

Neu besitzt die Repol ebenfalls eine Drohne mit Wärmebildkamera. Grössere Gebiete und Uferzonen können mit dieser schnell abgesucht werden, stellte Lüscher fest. «Das ist ein sehr gutes Mittel, mit dem hoffentlich auch Erfolge erzielt werden können.» Beschafft werden konnten im 2021 zudem ein Mannschaftstransporter, ein Betriebsfahrzug, ein Patrouillenfahrzeug sowie ein Fahrzeug für Geschwindigkeitskontrollen.

Anstieg bei Anzeigen nach Strafgesetzbuch

Zugenommen haben im vergangenen Jahr die Anzeigen nach Strafgesetzbuch auf 378. Im 2020 waren es noch 278. Der grösste Teil betrifft das Betreibungswesen. Generell sei die Aufklärungsrate hoch, sagte Lüscher. Gleiches gilt für die Anzeigen Nebengesetz. Dazu gehören beispielsweise das Strassenverkehrsgesetz, das Betäubungsmittelgesetz oder das Waffengesetz. Die Zahl ist leicht zurückgegangen von 227 auf 222. Massiv angestiegen sind dagegen die Einvernahmen von 86 auf 108. Die Zahl der Ausweisverluste machte einen Sprung von 291 auf 414.

Andreas Lüscher ist Chef der Regionalpolizei (Repol) Brugg. Janine Müller (27. Januar 2020)

Berichte hat die Repol im vergangenen Jahr mit 697 ebenfalls deutlich mehr geschrieben als im Jahr zuvor mit 444. Ein Teil davon sei zurückzuführen auf die Situation rund um den Bahnhof, wo die Präsenz verstärkt worden sei, erklärte Lüscher. 69 gezielte Kontrollen wurden durchgeführt, es resultierten 25 Anzeigen sowie 40 Wegweisungen. Im Zentrum kam es überdies zu 35 Vorfällen mit Bettlern sowie zu 36 Ladendiebstählen.

Gegen Ende Jahr stieg Zahl der Einbrüche stark an

Zu verzeichnen waren im 2021 im Repol-Einzugsgebiet insgesamt 133 Einbruchdiebstähle im Wohnbereich sowie 34 Einbruchdiebstähle in anderen Bereichen wie Firmen, öffentliche Gebäude oder Baustellen. Im Jahr zuvor waren es 64 im Wohnbereich und 24 in anderen Bereichen. Vor allem in den Herbst- und Wintermonaten sei die Region stark betroffen gewesen, führte Lüscher aus. «Das hat uns beschäftigt und gefordert.» Bei der häuslichen Gewalt sank die Zahl von 151 Fällen im Jahr 2020 auf 139 Fälle im vergangenen Jahr.

Alles anzeigen

Mit viel Herzblut, so der Repol-Chef, haben die beiden Verkehrsinstruktoren die Schulen besucht, total 181 Abteilungen vom Kindergarten bis zur 4. Klasse mit gegen 3000 Schülerinnen und Schülern. Erteilt wurden rund 700 Stunden Unterricht. Gemeinsam mit der Kantonspolizei wurde zudem ein Augenmerk gerichtet auf die Jugendprävention an der Mittel- und Oberstufe. Fünf Repol-Mitarbeitende haben während über 100 Stunden in 19 Klassen Themen besprochen wie: Cyberkriminalität, Mobbing, Gewalt oder Grundlagen Recht.

Einige Grossanlässe stehen auf dem Programm

Die Repol, fasste Lüscher zusammen, sei trotz Einschränkungen motiviert durch ein weiteres Coronajahr gekommen, sei gesundheitlich verschont und immer einsatzfähig geblieben. Aufgeholt wurde bei der Ausbildung mit einem Jahrestotal von 201 Tagen. Im 2020 waren es 153 Tage. Erfolgreich umgesetzt wurde das budgetierte Informatikprojekt, bewährt hat sich laut Lüscher die neue Organisationsstruktur. Ab 1. April dieses Jahres wird die Repol einen Vollbestand erreichen von 27 Mitarbeitenden.

Befördert worden sind per Anfang 2022 (von links): Wm Nadine Büchi, Wm mbA Reto Werthmüller, Wm Rudolf Winterberger, Wm Thomas Rietschi, Wm mbA Rolf Urech. zvg/Repol

Im 2022 als Schwerpunkte beschäftigen werden die Themen Verkehrssicherheit oder Autoposer, sagte der Repol-Chef in seinem Ausblick. Weiterhin gesucht wird der Kontakt zu den Jugendlichen. Geplant sind überdies erneut Standaktionen zur Information und Prävention und auf dem Programm stehen einige – grössere – Anlässe wie das Argovia Fäscht, das Nordwestschweizer Schwingfest, der slow­Up oder das Eigefäscht.