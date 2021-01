Regionale Integrationsfachstelle Brugg und Windisch haben bei «Deutsch vor dem Kindergarten» Handlungsbedarf Die Stadt Brugg und die Gemeinde Windisch haben beschlossen, gemeinsam mit dem Kanton im Rahmen des Kantonalen Integrationsprogramms (KIP) eine regionale Zusammenarbeit im Bereich Integrationsförderung zu prüfen. Mitte Januar fand die Startsitzung statt. Als Nächstes werden Partnergemeinden gesucht. Claudia Meier 27.01.2021, 05.00 Uhr

Der Eltern-Kind-Treff mit Singkreis wie hier am 7. Juni 2019 in Windisch ist beliebt. Bald könnte er dank kantonaler Beiträge gestärkt werden. Im Bild sind Kinder mit ihren Eltern im Singkreis zu sehen. Aufgenommen am 7. Juni 2019 in Windisch.







Chris Iseli

SP-Einwohnerrätin Luzia Capanni aus Windisch und 22 Mitunterzeichnende verlangten im Dezember 2019 in einer Motion, für die Aufgabe Integration im Budget 2020 zusätzlich 15'000 Franken zu budgetieren, um damit den Stellenplan für die Aufgaben der Integration langfristig um 15 Stellenprozente aufzustocken. Der Einwohnerrat Windisch überwies diese Motion im Januar 2020.

In einem kürzlich publizierten Zwischenbericht schreibt der Gemeinderat Windisch, dass er der zuständigen Fachfrau Julia Nägeli und der Kommission Integration die Aufgabe erteilt habe, mit den zusätzlichen Ressourcen eine zielführende und nachhaltige Erweiterung des Integrationsauftrags zu erarbeiten. Dabei wurden bestehende Angebote analysiert und dringender Handlungsbedarf eruiert.

Kanton stellt finanzielle Unterstützung in Aussicht

Auf dieser Basis wurde Julia Nägeli beauftragt, eine Bedarfsabklärung unter Einbezug des Kantons und der kantonalen Ressourcen zu erarbeiten. Der Gemeinderat schreibt dazu:

«Der Kanton zeigte sich höchst interessiert an einer Zusammenarbeit und brachte den Aufbau einer regionalen Integrationsfachstelle (RIF) im Raum Brugg-Windisch ein.»

Anfang März 2020 stellte der Kanton der Gemeinde Windisch und der Stadt Brugg seine Ideen vor und sagte seine fachliche und finanzielle Unterstützung zu. Eine RIF sei auf lange Sicht Voraussetzung, dass der Kanton sich weiterhin an den Kosten der Integrationsmassnahmen beteilige, heisst es im Zwischenbericht weiter. Für die Gemeinde Windisch gehe es hier um rund 60'000 Franken pro Jahr. Der Gemeinderat Windisch bestätigte seine Bereitschaft für die Mitarbeit im Mai 2020. Der Stadtrat Brugg gab im Oktober grünes Licht.

Am 16. Januar fand die offizielle Startsitzung zur RIF statt, teilt der Gemeinderat Windisch weiter mit. Grundlage einer RIF sei die Erarbeitung eines regionalen Integrationskonzepts, welches auch eine Bedarfsabklärung und eine Standortbestimmung umfasst. «Die beiden Gemeinden und auch der Kanton sind überzeugt, dass es für andere Gemeinden ebenfalls einen Mehrwert bringt, wenn sie sich an der Erstellung eines RIF-Konzeptes beteiligen», sagt Windischs Gemeindeschreiber Marco Wächter. Eine entsprechende Anfrage an die Gemeinden werde zurzeit vorbereitet.

Beiträge an Eltern-Kind-Treff und an Deutschkurse

Neben den 60'000 Franken, welche die Gemeinde Windisch vom Kanton als Beitrag für die Integrationsarbeit erhält, verbleiben laut Marco Wächter jährlich rund 70'000 Franken, die von der Gemeinde Windisch finanziert werden müssen. Bei der Geldspritze vom Kanton geht es um Beiträge an den Eltern-Kind-Treff und die Deutschkurse. Besonders dringender Handlungsbedarf wurde etwa im Bereich «Deutsch vor dem Kindergarten» eruiert.

Dass Anfragen an andere Gemeinden vorbereitet werden, bestätigt auch Bruggs Stadtschreiber Matthias Guggisberg. In der Steuergruppe und somit auf strategischer Ebene ist die Stadt Brugg mit den Stadträten Willi Däpp (SP) und Jürg Baur (CVP) vertreten. In der Arbeitsgruppe (auf operativer Ebene) nehmen laut Guggisberg von Seiten der Stadt Brugg der Leiter Soziale Dienste, die Gesamtschulleitung sowie die Stadtkanzlei Einsitz.