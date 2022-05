Region Brugg: Das sagen Metzgereien zum Personalmangel

Region Brugg Wie es um die Zukunft der privaten Metzgereien steht – und womit sie bei der Kundschaft besonders gut ankommen Zwei Metzgereien aus dem Bezirk Brugg berichten, wie sich Corona auf die Verkaufszahlen ausgewirkt hat und wie sich die Suche nach Nachwuchs gestaltet. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 27.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In der Wernli Metzg in Remigen gibt es eine breite Palette an Fleischspezialitäten. Roger Wernli führt die Metzgerei in dritter Generation. Flavia Rüdiger (25. Mai 2022)

Früher mussten die Kunden zum Metzger, dann zum Bäcker, weiter in den Gemüseladen und in den Milchladen, bis sie ihren Einkauf erledigt hatten. Mit der Entwicklung wurden die Menschen bequemer. Aus diesem Grund gibt es heute viel weniger Geschäfte, die nur noch eine Produktrichtung anbieten. Wo man sich früher noch von Laden zu Laden hangeln musste, kann man nun viele Bedürfnisse in einem Geschäft abdecken.

So kann auch Roger Wernli, Geschäftsleiter der Wernli Metzgerei an den beiden Standorte Birr und Remigen, bestätigen, dass man heute vermehrt Zusatzprodukte wie Käse oder auch Gemüse in den Metzgereien findet. Generell habe sich einiges geändert in der Branche. Wernli sagt:

«Früher haben viele Metzgereien noch selbst geschlachtet.»

Laut Wernli beziehen die Geschäfte heutzutage das Fleisch vermehrt von einem Schlachthof. In der Wernli Metzg wird das Handwerk noch selbst ausgeführt. Der Geschäftsleiter sagt weiter:

Die Grillsaison ist eine beliebte Zeit. Flavia Rüdiger

«Wir merken heute, dass ganz anders eingekauft wird als früher.»

Damals habe man noch einen ganzen Schinken für die mehrköpfige Familie gekauft. Jetzt seien es mehr Schnitzel oder Würste, Produkte, die gut fürs Bräteln gebraucht werden können. Gemäss Wernli werden generell viel mehr Grillprodukte nachgefragt als früher. Er sagt: «Vielleicht liegt es daran, dass es heute mehr Grillplätze gibt.»

Trotz Corona schreiben zwei Metzgereien gute Zahlen

Auch während Corona war einiges anders. In den prekärsten Zeiten mussten die Restaurants geschlossen bleiben. Somit hatten die Metzgereien teilweise keinen Ort mehr, an den sie ihre Ware liefern konnten. Roger Wernli erklärt:

«Über 50 Prozent des Fleischs wird in Restaurants konsumiert.»

Während der Pandemie habe der Kunde aufgrund des fehlenden kulinarischen Angebots das «Selberkochen» vermehrt entdeckt. Also kauften sie mehr in der Metzgerei ein. Somit gab es in der Wernli Metzg praktisch einen Ausgleich des Einkommens, so der Geschäftsleiter.

Die Onlinemetzgerei Meat4you in Lupfig kann positive Zahlen verzeichnen. zvg (3. Mai 2020)

Auch in der Onlinemetzgerei Meat4you, welche in Lupfig stationiert ist, gingen die Kunden nicht zurück. Marc Wiederkehr, Leiter der Meat4you-Metzg, sagt:

«Der Onlinemetzgerei geht es auch nach der Pandemie gut!»

Sie hätten es geschafft, dass nicht nur die jüngeren, sondern auch die älteren Generationen Vertrauen in die Onlinemetzg gefasst hätten. «Wenn man die Zahlen mit dem Jahr 2019 vergleicht, haben wir ein Riesenwachstum hingelegt», so der Leiter voller stolz.

Anders scheint es der Dorfmetzg Schmed in Schinznach-Dorf gelaufen zu sein. Laut Website muss das Geschäft aus wirtschaftlichen Gründen am 25. Juni schliessen. An der Umfrage der AZ wollte die Inhaberin nicht teilnehmen.

Trotz guten Umsatzes herrscht allgemeiner Personalmangel

Trotz der beiden positiven Rückmeldungen mangelt es in der Branche an Personal. Ruedi Hadorn, Direktor des Schweizer Fleisch-Fachverbands (SFF), weiss:

«Allgemein plagen heute handwerkliche Berufe aufgrund der körperlichen Arbeit und der teilweise nicht idealen Arbeitszeiten vermehrt Nachwuchssorgen.»

Dies würde auch auf den fleischverarbeitenden Sektor zutreffen. Der Beruf der Fleischfachleute werde leider auch heute noch mit dem Image des «Schlächters mit der blutigen Schürze» in Verbindung gebracht, so Hadorn. Er ergänzt: «Dies völlig zu Unrecht, zumal das notwendige Schlachten nur noch eine von drei Fachrichtungen der Ausbildung ist.» Die Kreativität, Vielseitigkeit und Karrieremöglichkeiten der Fleischberufe würden noch massiv unterschätzt werden.

«Die Suche nach Lehrlingen ist eine Herausforderung»

Roger Wernli hat im Moment zwei Lehrlinge in der Metzgerei. Flavia Rüdiger

Roger Wernli, Leiter der Wernli Metzg, berichtet auf die Lehrlingssuche bezogen:

«Es ist schwierig, junge Menschen in den Betrieb zu holen, die keinen Bezug zur Metzgerei haben.»

Es sei einfacher, jemanden zu finden, der bereits im Familien- oder Bekanntenkreis etwas von der Branche mitbekommen habe. Momentan hat die Metzgerei aber zwei Lehrlinge, die zu Fleischfachmänner ausgebildet werden, so Wernli.

«Wir würden gerne Fleischfachmänner oder -frauen für eine Ausbildung bei uns einstellen», erklärt Marc Wiederkehr von der Meat4you-Metzg. Sie hätten im Moment keine Lehrlinge, was sie bedauern würden. Der Leiter sagt: «Die Suche nach Lehrlingen ist eine Herausforderung.»

Laut dem Experten herrscht in der Metzgerei zurzeit kein Personalmangel. Sie hätten langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche sehr motiviert seien. Nach der Pandemie hat die Metzgerei in Lupfig zudem jüngere Menschen angestellt, so Wiederkehr.

«Ich mache mir um meine Generation keine Sorgen»

Wie sich der Fleischkonsum in Zukunft verhalten wird, ist unklar. Darüber können nur Vermutungen angestellt werden. «Ich bin nun knapp 50 Jahre alt und mache mir um meine Generation noch keine Sorgen», erklärt Roger Wernli.

Einer der positiven Aspekte einer privaten Metzgerei sei, dass die Produkte regional seien und gute Qualität vorweisen können, wohingegen Grossverteiler wie Coop oder Migros teilweise vom Ausland einkaufen würden. Die Kundschaft schätze nach wie vor ein Sortiment aus der Region, so Wernli.

Ähnliches sagt auch SFF-Direktor Ruedi Hadorn:

«Für die innovativen und gut aufgestellten Fleischfachgeschäfte mit einem hochqualitativen Produkte-Sortiment blicke ich unverändert positiv in die Zukunft.»

Markus Bolliger, Präsident der Aargauer Metzger, sagt zum Thema Grossverteiler: «Meiner Erfahrung nach ist der Einfluss wohl vorhanden, aber dennoch nicht so gross, wie man meinen möchte.» In den letzten zwei Jahren hätten sich viele wieder auf den kleinen Familienbetrieb besonnen. Sie würden den persönlichen Kontakt und die einwandfreie Qualität, die sie bei Billiganbietenden doch vermissen müssen, schätzen. Abschliessend sagt Bolliger:

«Eine gut eingerichtete Dorfmetzgerei hat auch in der heutigen Zeit durchaus ihre Berechtigung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen