Region Brugg Von der Militärmission zu den Sozialen Dienstleistungen: Was Claudia Fries anders macht als ihre Vorgängerin Seit Dezember hat der Gemeindeverband eine neue Geschäftsführerin. Warum die Wahlzürcherin für das Bewerbungsgespräch extra vom Kosovo nach Brugg reiste. Maja Reznicek 29.04.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit fünf Monaten führt Claudia Fries die Sozialen Dienstleistungen Region Brugg. Im Hintergrund rechts der Standort des Gemeindeverbands. Bild: Alex Spichale (22. April 2021)

Für ihren Beruf ist Claudia Fries kein Weg zu weit. Unter anderem war die gebürtige Baslerin Berufsbeiständin in Graubünden, arbeitete als Juristin in einer Zürcher Kanzlei und trug als Personalchefin zur Friedensförderung im Kosovo bei. «Ich bin geografisch sehr flexibel», sagt die 41-Jährige schmunzelnd. Vergangenes Jahr entschloss sie sich für den nächsten Halt in ihrer beruflichen Reise: bei den Sozialen Dienstleistungen Region Brugg (SDLRB).

Ende 2020 übernahm Claudia Fries hier den Posten von Interimsgeschäftsführer Heinz Glauser. Bis im August leitete noch Gabriela Oeschger den Verband aus 23 Gemeinden, der die Bereiche Kindes- und Erwachsenenschutzdienst, Jugend- und Familienberatung sowie Mütter- und Väterberatung in der Region abdeckt. Was Fries anders machen will als ihre Vorgängerin? Sie habe Oeschger nicht kennen gelernt, könne deshalb dazu wenig sagen, aber:

«Mir ist wichtig, meinem Führungsstil treu zu bleiben: partizipativ zu sein, Leute einzubeziehen, Entscheide gemeinsam zu treffen. Manche Mitarbeitenden empfinden das wohl fordernder als vorher.»

Genauso fordernd zeigte sich auch der Start für Claudia Fries bei den SDLRB.

Die ehemalige Geschäftsführerin Gabriela Oeschger. Bild: Claudia Meier (22. Januar 2020)

«Das Zwischenmenschliche leidet in solchen Situationen»

Denn nur wenige Wochen nachdem die Wahlzürcherin in Brugg erste Zelte aufgeschlagen hatte, wurde die Homeofficepflicht in der Schweiz verfügt. Claudia Fries musste in kürzester Zeit die «Führung auf Distanz» übernehmen. Dadurch sei die Qualität der angebotenen Dienstleistungen nicht in Frage gestellt worden, aber für die 41-Jährige wurde «das interne und externe Kennenlernen sehr schwierig».

Zum Glück habe sie davor noch mit jedem einzelnen der 33 Mitarbeitenden der Sozialen Dienstleistungen ein dreissigminütiges Gespräch führen können. Fries ergänzt:

«Das Zwischenmenschliche und der Zusammenhalt leiden in solchen Situationen. Die Verunsicherung durch den Leitungswechsel in Kombination mit der Pandemie war gross.»

Ihr sei es wichtig, dass «die Mitarbeitenden wissen – obwohl sie mich nicht so gut kennen –, dass ich für sie da bin». Beispielsweise lancierte die Geschäftsführerin deshalb auf freiwilliger Basis eine digitale Kaffeepause für das Team. Auch der Austausch mit Partnern und Gemeindevertretern gelinge bisher nur in eingeschränktem Rahmen. Letztere konnte sie bisher noch nicht treffen. Es sei zu hoffen, dass dies im kommenden Juni nachgeholt werde.

In der Liegenschaft an der Schulthess-Allee 1 in Brugg arbeitet das Team der Sozialen Dienstleistungen Region Brugg.

Bild: Michael Hunziker

(23. Dezember 2016)



Trotz Hindernissen ist Claudia Fries die Begeisterung für ihre neue Stelle anzumerken. Schon die Ausschreibung habe sie von Anfang an angesprochen:

«Mich reizten das sinnstiftende und das soziale Umfeld, aber auch die Verantwortung als Geschäftsleiterin.»

Zudem könne sie in Brugg Neues lernen – mit Jugend- und Familienberatung hatte sie bisher nichts zu tun – und ihre langjährige Erfahrung einsetzen: Die studierte Juristin arbeitete bisher in den Bereichen Judikatur, Wirtschaftsprüfung sowie Steuerberatung, war als Beiständin im Kindes- und Erwachsenenschutz tätig und bildete sich zur Mediatorin weiter.

165 Schweizer betreute sie als Personalchefin im Kosovo

Claudia Fries im Einsatz beim 42. Swisscoy-Kontingent. Bild: zvg

Im letzten Jahr wollte Fries sich dann eine Auszeit gönnen. Die Wahlzürcherin stiess zufällig auf eine Ausschreibung für einen halbjährigen Einsatz beim 42. Swisscoy-Kontingent. Der Verband der Schweizer Armee beteiligt sich mit freiwilligen Frauen und Männern an der friedensfördernden Militärmission im Kosovo. Fries sagt:

«Ich bin vorher noch nie beim Militär gewesen. Den Balkan hatte ich aber schon bereist und die Leute schienen mir hochmotiviert.»

Gesagt, getan: Nach der rund viermonatigen einsatzbezogenen Ausbildung übernahm Claudia Fries den befristeten Einsatz von März bis Oktober 2020. Als Personalchefin im Grade eines Fachoffiziers (Hauptmann) kümmerte sie sich um Aufgaben wie die Ferienplanung der damals 165 Schweizerinnen und Schweizer oder die Rekrutierung für nachfolgende Kontingente.

Ausserdem führte die 41-Jährige einen internen Workshop durch, dessen Ziel war, zu erörtern, wie das Militär für Frauen attraktiver gemacht werden könnte: «Bei unserer Mission sind etwa 15 Prozent Frauen, im normalen Schweizer Militär ist es gerade mal knapp 1 Prozent.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Auf den Einsatz im Kosovo hatte die Pandemie grossen Einfluss. Etwa mussten die Planungen laufend und kurzfristig sowie die Auftragsausführung angepasst werden. Gleichzeitig musste Claudie Fries sich auf Stellensuche machen. Online stiess sie auf die Ausschreibung der Sozialen Dienstleistungen. Für die Bewerbung nahm sie einiges auf sich:

«Für das Gespräch bin ich vom Kosovo in die Schweiz geflogen.»

Bei der Rückkehr in ihre alte Zürcher Studentenwohnung sei sie in eine andere Welt gekommen: «An die Menschenansammlungen musste ich mich erst wieder gewöhnen.» Zudem geniesse sie jetzt die vielen Möglichkeiten, die sich den Schweizern trotz Coronamassnahmen bieten: «Die Armee hat mich da abgehärtet. Dort wird nicht endlos diskutiert, sondern einfach gemacht. In der Schweiz hingegen haben wir immer noch sehr viele Freiheiten.»

Zur Rolle des Beistands sollen Vorurteile abgebaut werden

Die Zeit im Kosovo bereitete Claudia Fries ebenfalls auf ihre neue Stelle in Brugg vor, wie die 41-Jährige sagt: Dort sei «Führung auf Distanz» schon aktuell gewesen. Es gibt aber auch andere Themen, die die Zürcherin in den nächsten Monaten beschäftigen wird: die Umstrukturierung der Mütter- und Väterberatung, die Entwicklung eines neuen Leitbilds für den Gemeindeverband sowie die Ausarbeitung eines Salärreglements, das Lohntransparenz und -gleichheit bietet.

Türschild der Sozialen Dienstleistungen Region Brugg. Bild: Claudia Meier (5. Dezember 2019)

Besondere Aufmerksamkeit gelte ebenfalls der Beziehungspflege zwischen dem jeweils sechsköpfigen Vorstand beziehungsweise den Gemeindevertretern und der Geschäftsleitung. Fries erklärt: «Neu können sie direkt miteinander in Kontakt treten und müssen die Kommunikation nicht über die Geschäftsführerin laufen lassen.»

Weiter will sich Claudia Fries der Öffentlichkeitsarbeit rund um Kindes- und Erwachsenenschutz widmen. Hier ginge es um eine Enttabuisierung:

«Wir müssen Vorurteile über den Beistand aufräumen. Viele Leute haben Angst, einen Vormund zu bekommen und ihre Selbstbestimmung zu verlieren.»

Zudem solle die Jugend- und Familienberatung zukünftig als Beratung für alle Menschen in schwierigen Lebenslagen – und nicht nur für Jugendliche und Familien – gelten.

Die Krisenkommunikation wird zukünftig beim SDLRB ausgebaut

Aktuell stellt sich Claudia Fries insbesondere den Herausforderungen der Coronasituation. Beispielsweise galt es, neue Lösungen für die Telefonie zu finden: Die Mitarbeitenden der SDLRB müssen durch die Homeofficepflicht ihre Klienten vom eigenen Privathandy aus anrufen. Man habe eine App finden müssen, die das Telefonieren via Handy und Computer über die Geschäfts- und nicht über die Privatnummer erlaube, erklärt Fries. Gleichzeitig sei bei gewissen Teammitgliedern der Wunsch aufgekommen, auch nach der Pandemie mehr zu Hause arbeiten zu können. Dies sei nun neu zu regeln.

Claudia Fries, Geschäftsführerin der Sozialen Dienstleistungen Region Brugg. Bild: Alex Spichale (22. April 2021)

Zudem plant die 41-Jährige, die Kompetenzen des Gemeindeverbands in Krisenkommunikation und -management auszubauen. Sei es beispielsweise, wenn einem Mitarbeitenden etwas passiere:

«Eine Krise kann jederzeit eintreffen – da muss man vorbereitet sein.»

Deshalb strebe sie nun eine Zusammenarbeit mit einem externen professionellen Partner an.

Weil Claudia Fries beruflich gesehen viele Eisen im Feuer hat, geniesst sie ihre freie Zeit umso mehr. Bis vor kurzem hatte sie ein eigenes Pferd und reitet weiterhin zweimal wöchentlich. Reisen sei ebenfalls immer ein Thema, auch dadurch, dass ihr Partner in Bern und die Familie in Basel wohnen. Zwar habe sie die Schweiz während der Pandemie von einer neuen Seite entdeckt, trotzdem würde Claudia Fries gerne bald nach Argentinien oder Russland reisen. Der berufliche Mittelpunkt soll aber in Brugg bleiben.