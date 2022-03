Hausen/Brugg: Diebe haben immer wieder E-Bikes im Visier

Region Brugg «Sie rücken mit schweren Bolzenschneidern an»: Diebe haben vermehrt E-Bikes im Visier Die Kantonspolizei Aargau berichtet von einer aktuellen Einbruchserie in Hausen und die Regionalpolizei Brugg von zunehmenden Diebstählen in ihrem Einzugsgebiet. Wie man sich schützt und warum man bei der Prävention auch an die Hausverwaltung denken sollte. Claudia Meier Jetzt kommentieren 18.03.2022, 05.00 Uhr

Am Bahnhof Brugg und im Zentrum wurden letztes Jahr 29 E-Bikes entwendet. Claudia Meier (26. Februar 2022)

Schon die Coronapandemie hat unser Mobilitätsverhalten teilweise nachhaltig verändert und jetzt sorgen auch die hohen Benzinpreise noch dafür, dass der Eine oder die Andere vom Auto auf das E-Bike umsteigt. Kurz: Die Zweiräder mit der elektronischen Unterstützung sowie hochwertige Mountainbikes erleben einen Boom. Und was gefragt ist, wird auch gestohlen.

«Hinter diesen Diebstählen stecken einerseits organisierte Banden, welche die Beute ins Ausland verschieben», erklärt Sprecher Bernhard Graser von der Kantonspolizei (Kapo) Aargau. Andererseits seien es hier ansässige Einzelpersonen, welche die Velos oder Teile davon zum Beispiel auf Online-Verkaufsplattformen anbieten.

Ein Geschädigter war gleich zweimal betroffen

Wie verbreitet dieses Phänomen ist, belegen laut Graser die täglichen Anzeigen aus dem ganzen Kanton. Ein anschauliches Beispiel liefere eine aktuelle Serie in Hausen: Mehrfamilienhäuser am Mattenweg und an der Tannhübelstrasse wurden wiederholt von Fahrraddieben heimgesucht, zuletzt diese Woche in der Nacht auf Mittwoch. Der Kapo-Sprecher schildert:

«Die unbekannte Täterschaft entwendete je ein E-Bike aus einem Kellerabteil sowie aus dem Fahrradkeller.»

Mit weiteren Einbrüchen von November 2021, Mitte Februar, Anfang März und dieser Woche kommen laut Graser so gegen zehn E-Bikes sowie ein Fahrradträger zusammen.

Blick von der Holzgasse in Hausen auf den Autobahnzubringer: Im Quartier rechts registriert die Kantonspolizei aktuell eine Einbruchsserie. Claudia Meier (29. Juli 2021)

«Ein Geschädigter war gar zweimalbetroffen, wobei ihm je ein hochwertiges Elektro-Mountainbike ab seinem Parkplatz in der Sammelgarage entwendet wurde», so der Kapo-Sprecher.

E-Bike-Diebstähle nehmen auch um den Bahnhof zu

Ein Blick in die Diebstahl-Statistik der Regionalpolizei (Repol) Brugg von 2017 bis 2021 zeigt, dass das «normale» Velo noch immer mit Abstand das meist gestohlene Fahrrad ist. Das Gebiet der Repol umfasst 17 Gemeinden im Bezirk Brugg.

Grafik: Janina Noser

Letztes Jahr kamen im Einsatzgebiet insgesamt 114 Zweiräder weg, davon 93 im Zentrum, was dem Niveau von 2017 entspricht. Laut Repol-Chef Andreas Lüscher sind das Zentrum und der Bahnhof Brugg diejenigen Orte mit den meisten und grössten Veloabstellplätzen und dadurch an der Spitze der Diebstähle.

Wie die Grafik mit der Entwicklung in den letzten fünf Jahren zeigt, hat sich die Zahl der E-Bike-Diebstähle im Zentrum und am Bahnhof (grüne Balken) im ersten Coronajahr gegenüber dem Vorjahr 2019 fast verdreifacht (von 8 auf 22) und ist 2021 auf 29 gestiegen. Zur Prävention rät Andreas Lüscher:

«Wer mit dem Fahrrad unterwegs ist, soll sein Velo mit einem qualitativ hochwertigen Schloss abschliessen und wenn möglich bei den E-Bikes den Akku entfernen.»

Sollte es trotzdem zu einem Diebstahl kommen, sei wichtig, dass die Daten wie Marke, Farbe, Rahmennummer, Kaufquittung, etc. aufbewahrt wurden. «Wir stellen fest, dass bei Diebstahlanzeigen oftmals diese Angaben fehlen», so der Repol-Chef. Im Vergleich zum grünen Balken zeigt der letztjährige rote Balken, dass auch deutlich mehr E-Bikes von öffentlich zugänglichen Abstellplätzen ausserhalb des Zentrums gestohlen wurden.

Verwahrung in der Wohnung wäre der beste Schutz für teure Fahrräder

Zurück zu den Einbruchs- und Einschleichdiebstählen wie sie bei Mehrfamilienhäusern in Hausen serienmässig anzutreffen waren. Ein verlässlicher Schutz vor solchen Dieben, sei nicht einfach, so Kapo-Sprecher Graser. Er ergänzt:

«Das Problem ist, dass Gemeinschaftsräume wie Velokeller und Sammelgaragen oft frei zugänglich sind.»

Wenn Garagentore und Hauseingänge grundsätzlich verschlossen seien, nutzten Kriminelle die Nachlässigkeit von Hausbewohnern, die Türen nicht abschliessen oder unbekannten Personen unkritisch Einlass gewähren.

Bernhard Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau. Jürg Krebs

Graser sagt: «Der beste Schutz wäre, die teuren Fahrräder konsequent in der Wohnung zu verwahren.» Da sich dies im Alltag als eher unpraktisch erweise, sei eine bestmögliche Sicherung anzustreben. Er hält fest: «Weil Diebe mit schweren Bolzenschneidern anrücken, sind Schlösser und Ketten bester Qualität zu wählen. Diese sollten wann immer möglich mit einer festen Einrichtung verbunden sein.» Wo solche fehlen, sollte mit der Hausverwaltung eine Lösung gesucht werden. Lattenverschläge von Kellerabteilen und Billigveloschlösser böten hingegen keinen Schutz.

Dazu kommt laut Graser, dass die aktuelle Entwicklung in der Velobranche für lange Lieferzeiten sorgt. Trotz Entschädigung der Versicherung könnte die Velosaison dann vorzeitig enden.

