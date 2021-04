Region Brugg Neu sind Führungen bis 15 Personen wieder möglich im Bahnpark Der beliebte Tag der offenen Tore im alten Lokdepot in Brugg soll Mitte Oktober stattfinden. Michael Hunziker 15.04.2021, 16.50 Uhr

2019 fand die neunte Auflage des «Tag der offenen Tore» im Bahnpark Region Brugg statt.

Bild: Hans Christof Wagner (25. Mai 2019)

Auch 2021 wird für den Bahnpark kein normales Jahr. All die äusseren Umstände lassen nur eine situationsbedingte Planung zu, teilt Gregor Tomasi mit, Präsident Stiftung Bahnpark Region Brugg. Mit der Lockerung der Coronaregeln aber, die der Bundesrat am Mittwoch bekanntgegeben hat, besteht im alten Lokdepot neu wieder die Möglichkeit für Führungen bis 15 Personen, unter Einhaltung der Maskenpflicht gemäss Schutzmassnahmen in Innenräumen.