Geoweg: Nach Zerstörung wird Rolle des Kantons hinterfragt

Region Brugg Nach der unerwarteten Zerstörung des Geowegs: Politiker hinterfragen auch die Rolle des Kantons Über 31 Jahre nach der Eröffnung des Rundwegs durch Scherz, Habsburg und Schinznach-Bad fehlen die Mittel für den Unterhalt des Lehrpfads. SP-Grossrat will von der Regierung Antworten zu Aufgaben des Kantons und Schnittstellen zum Verein Aargauer Wanderwege. Claudia Meier Jetzt kommentieren 04.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Geoweg-Tafel, welche das Gebiet Eigenamt im Dreieck von Aare, Reuss und Chestenberg erklärt, ist beschädigt. zvg

Anders als beim riesigen Findling auf dem Seoner Ellenberg, für den in einem Dienstbarkeitsvertrag festgehalten ist, dass er weder angegriffen noch beseitigt werden darf, wurden im Dezember auf dem Geoweg in der Region Brugg über 200 Millionen Jahre alte Findlinge mit schweren Maschinen zerstört, was Politiker und Naturliebhaber überraschte.