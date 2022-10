Brugg: Ex-Burning Witches Sängerin Telli publiziert Solo-Album

Region Brugg «Ich habe aufgeschrieben, wofür ich mich nicht entschuldigen will»: Ex-Burning Witches Sängerin veröffentlicht erstes Solo-Album Am Sonntag feiert Seraina Telli, die in der Region Brugg aufgewachsen ist, in der Zürcher Amboss Rampe ihr neustes Werk. Die zwölf Titel bezeichnet die Musikerin als «In your Face Rock» – und differenziert sich damit von ihrer bisherigen Arbeit. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.10.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die 31-jährige Seraina Telli hat am Freitag zwölf Songs veröffentlicht. Fast alle sind neu. zvg

Eigentlich hätte es ganz anders kommen sollen. Ende 2021 plante Seraina Telli mit der Dark-Rock- und Elektropop-Band Anna Lux eine Kooperation. Es sollte ein gemeinsamer Song entstehen, erzählt die ehemalige Frontfrau der Heavy-Metal-Gruppe Burning Witches. Geklappt hat das nicht ganz:

«Das Thema stand zwar, aber am Ende war ich so im Schreib-Flow, dass wir einstimmig beschlossen haben, dass der Song einfach viel besser nur zu Seraina Telli passt.»

Der Track «I’m Not Sorry» gab der aus der Region Brugg stammenden Kunstschaffenden, die noch heute Musikunterricht in Villigen gibt, die Intention, ein neues Projekt anzugehen.

«I'm Not Sorry» ist der Meilenstein-Song des Albums. Youtube

Am 21. Oktober veröffentlicht sie mit «Simple Talk» ihr allererstes Solo-Album. Obwohl sie bereits mehrere Werke mit der Progressive-Rock-Band Dead Venus publiziert hat, ist Telli einen Tag vor dem Release schon etwas nervös. Am Telefon verrät sie gegenüber der AZ: «Neue Musik und eine neue Band sorgen immer für Aufregung.»

Neues Album ist auch ein Befreiungsschlag

Insgesamt zwölf Songs bringt die Musikerin am Freitag auf den Markt. Fast alle sind neu. Nur der Titel «Medusa» habe bereits etwas länger in der Schublade gelegen. Ausserdem bewarb sich Telli für ihr Solo-Projekt bereits mit drei fertigen Titeln bei Labels.

Seraina Telli arbeitet bei ihrer Band Dead Venus mit Bassist André Gärtner (links) und Schlagzeuger Mike Malloth zusammen. zvg

Das Entwickeln der restlichen Tracks sei ihr relativ leichtgefallen: «Das Leben inspiriert mich täglich. Ausserdem schreibe ich bereits seit Jahren viel Musik.» Lange überarbeiten, tut Telli ihre Titel nicht:

«Die erste Idee ist das, was du wirklich machen willst.»

Musikalisch differenziert sich «Simple Talk» klar von bisherigen Werken der Künstlerin. Mit dem selbst erfundenen Begriff «In your Face Rock» beschreibt Telli die Titel. Sie erklärt: «Hard Rock mischt sich mit Punk, Heavy Metal, Pop und Jazz – und ist dabei ‹straight› raus.»

Das Album erschien unter dem Label Metalville. Hier der Song «Modern Warrior». Youtube

Auf dem neuen Album fänden sich ausserdem einfachere Songs, als Telli sie bisher geschrieben hat: «Ich wollte etwas kreieren, das ‹catchy› ist. Im Solo-Projekt habe ich es mehr auf den Punkt gebracht und kürzere Lieder geschrieben, bei denen man mitsingen kann.»

Ein bisschen sei das neue Album auch ein Befreiungsschlag gewesen. «Mein neues Label Metalville lässt mich die Art von Musik machen, die ich will, und nimmt mich als Künstlerin so, wie ich bin.» Dies habe sie etwa bei der Band Burning Witches so nicht gekonnt.

Vor drei Jahren verliess Seraina Telli (Mitte) die Band Burning Witches. zvg (24. Oktober 2018)

Unter den neuen Tracks hat Telli keinen Favoriten. In jedem stecke ihr Herzblut. Sie ergänzt:

«Die Titel haben viel von mir drin und behandeln Themen, bei denen ich beobachte, dass sie auch andere Leute beschäftigen.»

So drehen sich die Texte genauso um die Selbstbestimmung der Frau, wie auch den Verrat durch nahestehende Menschen.

Als «Meilenstein-Song», der die Message des ganzen Albums trage, erwähnt die heutige Luzernerin aber «I’m Not Sorry». «Ich habe aufgeschrieben, wofür ich mich in meinem Leben nicht entschuldigen will. Klar, man muss sich in der Gesellschaft anpassen, aber es hat auch Grenzen.»

79 Personen unterstützten Telli beim Projekt

Ihr Solo-Projekt hat Seraina Telli unter anderem mit Hilfe eines Crowdfundings finanziert. 79 Personen waren von dem Vorhaben so überzeugt, dass die Musikerin statt den gewünschten 6000, sogar über 10’000 Franken erhielt. «Das Funding hat sehr gut geklappt, viel besser als gedacht», erinnert sich Telli.

Mit einem Video warb Seraina Telli im Frühling für die Unterstützung ihres neuen Projekts. Wemakeit

Für die gesamte Produktion reichte das Geld aber nicht. Vieles hätten sie und ihre Band selbst gemacht, doch auch ihr neues Label investierte.

Mit den Titeln von «Simple Talk» stand Telli dieses Jahr bereits auf der Bühne. So konnte sich die 31-Jährige – neben kleineren Auftritten – beim Berner Gravel Pit Festival Anfang September erstes Feedback von ihren Fans holen. Die Reaktionen seien bisher super gewesen und hätten sich beim Vorverkauf des Albums gezeigt. Telli schwärmt:

«Für ein Livekonzert gibt es keinen Ersatz. Es ist das Beste, wenn man neue Songs spielt und die Leute erlebt, wie sie die Musik total abfeiern.»

Zu hören, wird das neue Album auch am 23. Oktober ab 18.30 Uhr sein. Dann findet die offizielle Release-Show in der Zürcher Amboss Rampe statt. Noch gibt es Tickets.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen