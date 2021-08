Villnachern/Brugg: Fusionsabklärungen könnten 2022 starten

Region Brugg Fusionsabklärungen zwischen Brugg und Villnachern könnten im Sommer 2022 starten Der Stadtrat Brugg beantwortet Fragen von SP-Einwohnerrat David Hunziker zur weiteren Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden. Mit dem Gemeinderat Villnachern hat die Brugger Behörde bereits die nächsten Schritte festgelegt für das Vorprojekt eines allfälligen Zusammenschlusses. Claudia Meier 18.08.2021, 05.00 Uhr

Viele Einwohner und Einwohnerinnen von Villnachern möchten, dass eine Gemeindefusion mit der Stadt Brugg geprüft wird. Bild: Sandra Ardizzone

(15. Juni 2020)

Morgen Donnerstagabend treffen sich die interessierten Gemeinden zu einem Austausch im Anschluss an die Vorstandssitzung des Planungsverbands Brugg Regio in Birr. Dabei geht es um die Haltung und Bedürfnisse der einzelnen Kommunen im Hinblick auf die künftige Gemeindezusammenarbeit in der Region. Auslöser für diesen Austausch sind bekanntlich der Stadtrat Brugg und der Gemeinderat Villnachern. Eingeladen wurden alle 21 Mitgliedergemeinden von Brugg Regio, mindestens 17 werden am Austausch teilnehmen.