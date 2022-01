Region Brugg: Schneesportlager definitiv oder noch nicht abgesagt

Region Brugg «Für uns wäre kein ‹richtiges› Lagerfeeling möglich»: Schneesportlager sind entweder definitiv oder noch nicht abgesagt Die Ski, Snowboards und Schlitten der Schülerinnen und Schüler aus Böztal, Brugg, Birr und Lupfig werden erneut von der Pandemie ausgebremst. Welche Alternativprogramme aufgestellt wurden und wo die Jugendlichen noch auf eine Woche im Schnee hoffen können. Carla Honold 22.01.2022, 05.00 Uhr

Im letzten Jahr konnten die Schneesportlager nicht durchgeführt werden (Symbolbild). Manuela Jans-Koch (3. Januar 2019)

«Wir haben letzte Woche auf eine Entspannung der Lage und der Massnahmen vom Bundesrat gehofft», berichtet Melanie Erb, Co-Gesamtleiterin des Schneesportlagers HEBE. «Leider ist beides nicht eingetroffen.» Deshalb musste die ausgebuchte Lagerwoche, die 26 Primar- und Oberstufenschüler hauptsächlich aus der Gemeinde Böztal sowie 12 Leiterinnen und Leiter im Februar ins bernischen Diemtigtal geführt hätte, wie Erb berichtet, abgesagt werden. Sie erklärt:

«Wir haben alle Eltern angeschrieben und gefragt, ob ihre Kinder bereit wären, mit den aktuellen Massnahmen ins Lager zu kommen und ob sie noch einverstanden sind. Daraufhin haben wir diverse Absagen erhalten.»

Die gleiche Umfrage im Leiterteam hätte ebenfalls ergeben, dass eine Mehrheit für die Absage war. Neben den Abmeldungen sei auch die Empfehlung des Aargauer Regierungsrats, bis auf weiteres auf Lager zu verzichten, ausschlaggebend für den Entscheid gewesen. «Ausserdem wäre für uns mit dem ständigen Tragen der Maske, den fixen Gruppen und dem Abstand kein ‹richtiges› Lagerfeeling möglich», fügt die Co-Leiterin hinzu. «Uns ist der Austausch zwischen den Kindern und das gegenseitige Kennenlernen sehr wichtig.»

Die aktuellen Massnahmen hätten zu einer Maskenpflicht im ganzen Lagerhaus mit Ausnahmen während des Essens, Duschens, Schlafens und Zähneputzens geführt. Neben dem Einhalten der Abstandsregeln, wo immer möglich, und wenig Durchmischung der Gruppen hätte zudem eine Test- beziehungsweise Zertifikatspflicht für die Teilnehmenden und 2G für die Leiterinnen und Leiter gegolten. «Wir hoffen, nächstes Jahr wieder alle Plätze vergeben zu dürfen», meint Melanie Erb.

Der Entscheid fiel schweren Herzens

Manuel Lehner, Schulleiter der Sekundarschule Freudenstein und der Bezirksschule Hallwyler in Brugg erklärt: «Wir mussten das Schneesportlager aufgrund der Coronasituation schweren Herzens absagen.» Die Schülerschaft wär im Februar nach Fiesch VS gereist. Zahlreiche Vorkehrungen, wie zum Beispiel die Organisation der Tests für die rund 110 teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am Freitag vor der Abreise, seien bereits getroffen worden.

«Das Risiko ist aber schlichtweg zu gross», weiss der Schulleiter. Lehner berichtet, wie es nun weiter geht:

«Wir bleiben unserem Credo, nichts abzusagen und stattdessen ein Alternativprogramm aufzustellen, treu.»

Anstelle der Kurswoche vor den Sportferien, die ein Teil der Schülerschaft im Schneesportlager verbracht hätte und pandemiebedingt nun gänzlich abgesagt ist, soll eine Schulfestwoche nach den Frühlingsferien stattfinden.

Bei einem Ausbruch müssten alle ungeimpften Kinder in Quarantäne

Nach der dringenden Empfehlung des Kantons und einer internen Sitzung der Schul- und Skilagerleitungscrew mussten vergangene Woche gemäss Oberstufenschulleiterin Sara Mattenberger auch die Schneesportlager der Primarschule Birr und der Kreisschule Oberstufe Eigenamt abgesagt werden. Mattenberger meint:

«Es ist zu schwierig, ein sicheres Schutzkonzept für das Lager zu erstellen.»

Zudem sei das Risiko, dass sich bei der grossen Anzahl Teilnehmender mehrere Mitglieder der Schülerschaft oder des Leiterteams mit dem Virus anstecken, sehr gross. Im Falle, dass sich mehrere Personen anstecken würden, erklärt Mattenberger, müssten alle ungeimpften Kinder in Quarantäne. «Die Schülerinnen und Schüler müssten von ihren Eltern abgeholt werden», fügt sie hinzu. Ein mögliches Alternativprogramm zum Schneesportlager werde aktuell noch im Team diskutiert.

Die Maskenpflicht im Lagerhaus ist nicht umsetzbar

«Da unsere Schneesportlager erst Mitte März stattfinden, haben wir die Lager noch nicht abgesagt beziehungsweise planen wir noch, die Lager durchzuführen», sagt Lehrerin Julia Grenacher. Sie organisiert gemeinsam mit den Lehrpersonen Franziska Drack, Adrian Schweighofer und Raphael Süess die beiden Lagerwochen der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal. Vor oder während der Sportferien soll gemäss Grenacher der definitive Entscheid fallen. Sie verrät, worauf es ankommt:

«Ausschlaggebend sind die Rahmenbedingungen des Bundesamts für Sport und des Kantons.»

Die momentan geltende Maskenpflicht im Lagerhaus sei kaum durchsetzbar. In einer weiteren Schutzmassnahme würden die Leitpersonen und die Schülerschaft gemäss der Lehrerin sowohl vor Start wie während des Lagers einen Covid-Antigentest machen. Für Teilnehmende ab 16 Jahren gelte zudem 2G.

«Falls die Maskenpflicht weiterhin besteht, würden wir das Schneesportlager absagen», so Grenacher. Sollten das Bundesamt für Sport und der Kanton weiterhin empfehlen, auf das Lager zu verzichten, würde die Lagerwoche laut der Organisatorin ebenfalls abgesagt. Da das Schneesportlager wie andere Lagerwochen Teil der Projektwoche der Kreisschule Oberstufe Schenkenbergertal ist, würde diese gemäss Grenacher bei einer Absage auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.