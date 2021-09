Region Brugg: 12 Fragen und Antworten zur Deponieplanung

Region Brugg Betreiberfirma: «Das war kein demokratischer Prozess» – 12 Fragen und Antworten zum Stand der Deponieplanung Präsident Richard Plüss vom Planungsverband Brugg Regio bezweifelte Ende August in einem grossen Interview den Bedarf für eine neue Aushubdeponie. Nun wird Kritik laut von Geschäftsführer Ruedi Amsler von der Samuel Amsler AG in Schinznach-Dorf und Verwaltungsratspräsident Thomas Merz von der Merz Gruppe Holding AG in Gebenstorf am Mitwirkungsverfahren Steibode in Birrhard. Claudia Meier 24.09.2021, 17.00 Uhr

Ruedi Amsler (links) und Thomas Merz von der Betreiberfirma Terractus AG verlangen, dass die Gespräche zur Deponieplanung in der Region Brugg wieder aufgenommen werden. Bild: Alex Spichale

(22. September 2021)

Mit dem Bözberg-Eisenbahntunnel, der Südwestumfahrung, dem geplanten Tunnel unter der Aare durch im Rahmen des Gesamtverkehrskonzepts Oase und dem Sechsspurausbau A1 – um nur ein paar Grossbaustellen zu nennen – fällt auch in der Region Brugg viel Aushubmaterial an. Doch das Verfahren zur Aufnahme des kombinierten Kiesabbau- und Deponiegebiets Steibode in Birrhard in den Richtplan wurde im Mai dieses Jahres abgebrochen.

Was hätte im Gebiet Steibode in Birrhard realisiert werden sollen?

Vorgesehen war, auf dem rund 11,5 Hektaren grossen Areal zwischen Gewerbezone und Autobahnkreuz A1/A3 einerseits etappenweise Kies abzubauen sowie andererseits die Grube während etwa 25 Jahren mit über 3 Mio. Kubikmetern sauberem Aushub aufzufüllen. Mit einer Geländeaufschüttung hätte ein Lärmschutzwall zwischen Autobahn und Wohngebiet entstehen sollen.

Wer hat das Verfahren zur Festsetzung des Steibode im Richtplan abgebrochen?

Der Gemeinderat Birrhard, der das Vorhaben zuerst unterstützte, ist eingeknickt, nachdem es während der öffentlichen Mitwirkung massiven Widerstand aus der Bevölkerung gab. Insgesamt gingen 313 ablehnende (darunter eine grosse Sammelmitwirkung mit 304 Unterschriften), drei zustimmende und fünf Mitwirkungsbeiträge mit Vorbehalt ein. Zusammen mit dem Planungsverband Brugg Regio (Repla) und dem kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) ist man zum Schluss gekommen, das Richtplanverfahren zu sistieren.

Was bedeutet das für die Betreiberfirma Terractus AG?

Das Unternehmen Terractus AG wurde im Januar 2015 gegründet. Dahinter stehen die Merz Gruppe Holding AG (Gebenstorf), die Umbricht Holding AG (Baden), die Samuel Amsler AG (Schinznach-Dorf), die Hans Meyer AG (Birr) sowie die Beton- & Cementwaren AG (Merenschwand). «Wir sind alles KMU mit einer langen Tradition, denen das Kies ausgeht», sagt Thomas Merz. Seine Firma habe in eineinhalb Jahren keine Kiesreserven mehr, falls ein umstrittenes Gebiet in Birmenstorf nicht bewilligt werde.

Die grössten Herausforderungen seien, mit Landsicherung und Richtplaneintrag eine längerfristige Planungssicherheit für die KMU zu erreichen und damit auch Arbeitsplätze zu sichern. Für die Deponieplanung in der Region Brugg hat die Terractus AG bisher knapp eine Million Franken ausgegeben.

Warum kritisieren Ruedi Amsler und Thomas Merz das Mitwirkungsverfahren?

Die Arbeitsgruppe Deponieplanung von Brugg Regio beschäftigt sich seit 2014 mit der Standortsuche. Von den anfänglich 63 möglichen Standorten in der Region Brugg habe man 24 vor Ort angeschaut, sagt Thomas Merz, der die Terractus AG in der Arbeitsgruppe vertritt. Die Zahl möglicher Standorte habe sich laufend reduziert. Schliesslich wurde der Steibode als am besten geeignet befunden.

Die rot eingegrenzte gelbe Fläche zeigt das kombinierte Materialabbau- und Deponiegebiet Steibode in Birrhard, wie es im Richtplan hätte festgesetzt werden sollen. zvg

Ruedi Amsler und Thomas Merz bedauern es, dass es nie zu einem persönlichen Austausch mit der organisierten Widerstandsgruppe Graf gekommen ist und es keine Vermittlungsbemühungen gab. Der Gemeinderat habe seine Meinung geändert, ohne dass die Terractus AG Kenntnis vom Mitwirkungsbericht hatte. Ein «Fact Sheet» vom BVU gab es erst am 1. Juli, nachdem das Richtplanverfahren schon sistiert war.

Amsler sagt: «Wir erhielten keine Chance, das Projekt auszuarbeiten und nach Lösungen zu suchen.» Thomas Merz ergänzt: «Das war kein demokratischer Prozess, sondern ein habsburgermässiges Vorgehen.» Die beiden Unternehmer fragen sich, wie man künftig solche Projekte überhaupt noch durchbringen kann und was die Gesellschaft will.

Was hätte man genauer anschauen können?

Häufige Kritikpunkte waren unter anderem, Staub- und Lärmbelastung sowie die Befürchtung, dass die Hochspannungsleitung bei einer Realisation des Vorhabens an den Rand des Siedlungsgebiets versetzt würde. Thomas Merz verweist auf eine besprochene Vereinbarung mit dem Stromkonzern Axpo, in der festgehalten ist, welche Optionen (versetzen über und unter dem Boden, weg vom Wohngebiet) man für die Hochspannungsleitung prüfen würde.

Blick vom Wohnquartier über das Gebiet Steibode Richtung Autobahn. Claudia Meier

(Birrhard, 26. Mai 2020)

Ruedi Amsler erwähnt die Möglichkeit, den Lärmschutzwall entlang der Autobahn schon in den ersten Etappen zu realisieren, damit die Bevölkerung zeitnah einen Nutzen vom Projekt hätte. Auf der A1 seien etwa 150'000 Fahrzeuge pro Tag unterwegs, da seien die 170 Lastwagenfahrten zur Deponie im Verhältnis vernachlässigbar, zumal die Zufahrt nicht durchs Dorf, sondern über die Kantonsstrasse und die Langgasse erfolge. Die Detailplanung findet später auf BNO-Stufe statt.

Wie geht es nun weiter?

Das BVU wird in einem nächsten Schritt zusammen mit dem Planungsverband Brugg Regio und dem Gemeinderat Birrhard das weitere Vorgehen im Richtplanverfahren klären. «Über das Ergebnis wird zu gegebenem Zeitpunkt informiert werden», teilt der BVU-Sprecher mit. Grundsätzlich richte sich eine Standortevaluation für eine Aushubdeponie nach dem festgestellten Bedarf einer Region. Auswirkungen auf Planungsschritte für Aushubdeponien anderer Regionen ergeben sich dadurch nicht. Die Arbeitsgruppe Deponieplanung will nun von Brugg Regio ein Statement, dass der Bedarf für eine Aushubdeponie nach wie vor gegeben ist.

Warum muss sich der Planungsverband um die Standortsuche kümmern?

Vor etwa zehn Jahren habe man im Aargau flächendeckend damit angefangen, Deponien (Typ A) auf der grünen Wiese zu suchen, erzählt Thomas Merz. Auch die Merz Gruppe habe das gemacht. Im Jahr 2014 habe das BVU dann einen Leitfaden zur Standortevaluation für Aushubdeponien herausgegeben und die Aufgabe zur Standortsuche an die Planungsverbände delegiert. Die Merz Gruppe tat sich daraufhin mit der Samuel Amsler AG und anderen Partnern zusammen und gründete mit Terractus eine neue Firma.

In Würenlos, wo es über 3000 ablehnende Eingaben gegen die Aushubdeponie gab, wurde ein Mediator eingesetzt, um das Vorhaben zu retten. Wäre das auch in Birrhard eine Option?

Thomas Merz macht deutlich, dass dieser Weg mit der Sistierung des Richtplanverfahrens gar nicht erst in Betracht gezogen wurde. Die Terractus AG verlangt, dass sich der Kanton mit der Repla und dem Gemeinderat Birrhard über die weiteren Schritte unterhält. Die Terminsuche für ein Gespräch läuft.

Ist der Deponiebedarf für die Region Brugg ausgewiesen?

Ja, im Bericht der kantonalen Behörden vom September 2020 heisst es, dass in der Region Brugg in der letzten fünf Jahre rund ein Viertel mehr sauberer Aushub abgelagert als Material aus der Kiesgrube entnommen wurde. Ab 2025 zeichnet sich in Bezug auf den Schnitt der letzten Jahre ein fehlendes Volumen von jährlich rund 300'000 Kubikmeter ab.

Mit dem Aushub könnte im Gebiet Steibode entlang der Autobahn A1 ein Wall als Lärmschutz für das Wohngebiet entstehen. Bild: Claudia Meier (Birrhard, 26. Mai 2020)

Das Rohstoffversorgungskonzept (RVK) 2020 bildet die Grundlage zur Aufnahme von Materialabbaugebieten von kantonaler Bedeutung in den Richtplan. Der Bedarf in der RVK-Region Baden-Brugg ist auch im Zusammenhang mit dem benachbarten Wirtschaftsraum Zürich zu betrachten: Kies wird nach Zürich exportiert und im Gegenzug Aushub importiert. «Wir bauen nur Kies ab, den wir verwerten können, und nicht auf Vorrat», sagt Ruedi Amsler. Die Branche sei bestrebt, den Kiesabbau zu senken, in dem sie zuerst alles andere verwerte, was für den Bau möglich sei.

Wo deponieren die Terractus-Partner den Aushub, der in der Region Brugg derzeit anfällt?

Die Merz Gruppe nutzt momentan noch die eigene Aushubdeponie. Thomas Merz sagt: «Grössere Mengen lassen wir abführen, teilweise in den Kanton Zürich oder in andere Gruben, über weitere Distanzen.» Ruedi Amsler erwähnt die Holcim Kies und Beton AG in Mülligen. Teilweise gehe der Aushub aber auch in Grenznähe nach Deutschland.

Welche Rolle spielt das Geld bei solchen Vorhaben?

Am meisten Geld erhalte die Grundeigentümerschaft und am zweitmeisten die Gemeinde, hält Thomas Merz fest. Im Fall Steibode sprach Gemeindeammann Ursula Berger von jährlichen Einnahmen von 150'000 bis 250'000 Franken für die Gemeinde Birrhard. Die Inkonvenienzentschädigung wird im Vorfeld ausgehandelt.

Welche Alternativen gibt es zum Steibode in Birrhard?

Die Terractus AG sei in der Region Brugg an drei Standorten (inklusive Steibode) daran, Land für eine Deponie zu sichern, sagt Thomas Merz. Falls sich mit Brugg Regio keine Lösung abzeichne, müsste man die Aufgabe, einen Deponiestandort zu finden, eigentlich wieder an den Kanton zurückgeben, fügt Ruedi Amsler an.

Die Tübbinge für den Bau des Bözberg-Eisenbahntunnels wurden mit Lastwagen aus Deutschland nach Schinznach-Dorf geliefert. Sie hätten auch im Nachbardorf Veltheim produziert werden können.

Claudia Meier

(7. August 2017)

Er erinnert an die Beton-Tübbinge, die vor vier Jahren für den Bau des Bözberg-Eisenbahntunnels mit unzähligen Lastwagenfahrten aus Deutschland angeliefert wurden, was bei einem Grosssteil der Bevölkerung auf Unverständnis stiess. Mit einer neuen Deponie im Aargau ginge es eben auch darum, die Wege möglichst kurz zu halten und auf unnötig lange Lastwagenfahrten zu verzichten.