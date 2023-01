Region Brugg: Wie es mit dem halbzerstörten Geoweg weitergeht

Region Brugg Am runden Tisch zum halbzerstörten Geoweg sind sich alle einig: So geht es mit dem Themenweg weiter Die rund 60 gelben Wegweiser sind entsorgt, zehn Findlinge zertrümmert: Co-Präsidentin Barbara Iten vom Verein Tourismus Region Brugg ist erfreut und erklärt, wie der Wiederaufbau des Themenwegs nach dem Treffen mit 19 Personen angepackt wird. Claudia Meier Jetzt kommentieren 27.01.2023, 05.00 Uhr

Etwa 60 gelbe Geoweg-Wegweiser wurden entfernt. Die neuen Wegweiser für Themenwege müssen weiss sein. zvg

Nach dem überraschenden Rückbau des Geowegs zwischen Habsburg, Schinznach-Bad und Scherz Ende 2022 hat der Verein Tourismus Region Brugg am Dienstag zum runden Tisch eingeladen. Co-Präsidentin Barbara Iten, die das Treffen leitete, zieht eine positives Bilanz: «Wir sind auf einem guten Weg und freuen uns darüber. Wenn die Finanzierung klappt, werden wir in Zukunft wieder einen schönen, spannenden und lehrreichen Themenweg in der Region haben.»