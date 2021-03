Rechnungsabschluss Die Stadt Brugg erzielt wider Erwarten einen Gewinn – was besonders eingeschenkt hat Die Prognosen sind übertroffen worden: In Brugg trägt der Steuerabschluss massgeblich zum guten Rechnungsergebnis 2020 bei. Die Auswirkungen der Coronapandemie werden erst ab dem Rechnungsjahr 2021 erwartet. Michael Hunziker 20.03.2021, 05.00 Uhr

Das Vermögen der Stadt Brugg hat um rund 7,7 Mio. Franken auf neu gegen 97 Mio. Franken zugenommen.

Bild: Claudia Meier (25. August 2015)

Statt eines Verlusts von über einer halben Million Franken fährt die Stadt Brugg einen Gewinn von knapp 2 Mio. Franken ein. Von einem sehr erfreulichen Ergebnis sprachen bei der Präsentation des Rechnungsabschlusses 2020 denn auch Leo Geissmann, Vizeammann (CVP) und Finanzminister, sowie Stefan Huber, Leiter der Abteilung Finanzen.

Gegenüber dem Budget, sagte Geissmann, seien Verbesserungen zu verzeichnen auf allen Ebenen. Der Stadtrat sei sich aber bewusst, gab er zu bedenken, dass die effektiven Belastungen beim Finanzhaushalt durch die Covid-19-Pandemie voraussichtlich erst ab Rechnungsjahr 2021 spürbar werden. Oder anders ausgedrückt:

«Die Wahrheit der Pandemie zeigt sich mit Verzögerung.»

Noch nicht beeinträchtigt ist der Steuerertrag 2020. Dieser sei mit 37,8 Mio. Franken deutlich besser ausgefallen als erwartet im Budget mit 36,6 Mio. Franken, zeigte Huber auf. Sowohl bei den natürlichen als auch bei den juristischen Personen hätten die Erträge die Prognosen übertroffen. Höher als budgetiert waren ebenfalls die Nachträge aus den Vorjahren.

Buchgewinn erzielt mit Brunnenmühle-Verkauf

Mit rund 7,6 Mio. Franken fiel auch das Ergebnis aus Finanzierung um rund 1 Mio. Franken besser aus als budgetiert: Zinsen, Liegenschaftserträge/-aufwendungen des Finanzvermögens, Beteiligungserträge etc. Eingeschenkt haben hauptsächlich die Wertberichtigungen bei den Finanzanlagen sowie der Buchgewinn von rund einer halben Million Franken durch den Verkauf der Brunnenmühle. Dank diesen Finanzanlagen und einem guten Börsenjahr konnte die Stadt das Minus von 5,2 Mio. Franken decken aus der betrieblichen Tätigkeit. Zusätzlich verbucht wurde eine Einlage in die Wertschwankungsreserve.

Leo Geissmann ist Vizeammann (CVP) und Finanzminister.

Bild: mhu (1. April 2019)

Tiefer ausgefallen als erwartet ist der Nettoaufwand. Abweichungen zu verzeichnen waren in den Bereichen: allgemeine Verwaltung vor allem durch den tieferen Personalaufwand; Bildung durch den Wegfall des Jugendfests von gegen 300'000 Franken; soziale Sicherheit durch tiefere Aufwendungen bei der Sozialhilfe und im Asylwesen. Im Bereich Gesundheit dagegen fielen Mehrkosten an, insbesondere durch die Restkosten an die Pflegefinanzierung.

Neu dazu kommt Vermögen von Schinznach-Bad

Bei den Nettoinvestitionen konnte mit knapp 3,5 Mio. Franken eine Punktlandung hingelegt werden im Vergleich zum Budget. Es habe aber, legte Huber dar, zeitliche Verzögerungen gegeben bei einzelnen Projekten. Zusätzlich beschlossene Kredite durch den Einwohnerrat hätten ebenfalls zu diversen Abweichungen geführt. Als Beispiele nannte er die Modernisierung der Informatik-Infrastruktur, die Sanierung des Abwartshauses Stapfer, die Sanierung der Reinerstrasse oder der Ersatz der Weihnachtsbeleuchtung.

Der Anstieg des Nettovermögens um rund 7,7 Mio. Franken lag nicht nur am Finanzierungsergebnis von Brugg von knapp 3,7 Mio. Franken, sondern durch die Fusion auch am eingebuchten Nettovermögen der Gemeinde Schinznach-Bad.

Der Betrieb Abwasserbeseitigung schloss mit einem Verlust von knapp 169'000 Franken ab, der Betrieb Abfallwirtschaft mit einem Gewinn von rund 38'000 Franken.

Das Vermögen der Brugger Ortsbürgergemeinde sank durch die Investition in die Stadtmuseum-Modernisierung um knapp 529'000 Franken auf neu rund 16,9 Mio. Franken.