Rechnungsabschluss 2020 Windisch baut die Schulden komplett ab und weist erstmals ein Vermögen aus Der Rechnungsabschluss 2020 in Windisch übertrifft die Erwartungen deutlich, der Gewinn fällt um über 2 Mio. Franken höher aus als budgetiert. Die Reduktion der Nettoschuld verbessert die Ausgangslage für die Finanzierung der anstehenden grossen Investitionen, sagt Gemeindepräsidentin Heidi Ammon. Michael Hunziker 16.04.2021, 05.00 Uhr

Gemeindepräsidentin Heidi Ammon und Michael Schleuniger, Leiter der Abteilung Finanzen, präsentieren den erfreulichen Rechnungsabschluss im Amphitheater. Bild: mhu (15. April 2021)

Ein geschichtsträchtiges Ergebnis, präsentiert an einem geschichtsträchtigen Ort: Die Gemeinde Windisch fährt einen satten Gewinn von 2,25 Mio. Franken (Budget 130'600 Franken) ein und ist neu schuldenfrei. Stattgefunden hat die Medieninformation zum Rechnungsabschluss 2020 am Donnerstagnachmittag im Amphitheater. Bei einer frischen Bise drückte zaghaft die Frühlingssonne durch. Die – einst – düsteren Wolken am Finanzhimmel haben sich wahrlich verzogen.