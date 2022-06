Wasserschloss Plus will sich kritisch und konstruktiv einbringen

Raum Brugg Neuer Verein Wasserschloss Plus will sich kritisch, aber konstruktiv einbringen Das Wasserschloss muss trotz Bevölkerungswachstum und höherem Verkehrsvolumen im Gleichgewicht bleiben. So lautet der erste Leitsatz des neu gegründeten Vereins Wasserschloss Plus. Michael Hunziker 13.06.2022, 05.00 Uhr

Die Gründungsmitglieder (von links): Elsbeth Hofmänner, Dario Abbatiello, Barbara Geissmann, Martin Gautschi, Willi Wengi, Martina Sigg, Doris Sommer und Andreas Heinemann. zvg

Kritisch, aber konstruktiv will der neu gegründete Verein Wasserschloss Plus die Entwicklung im Wasserschloss begleiten. Denn Ideologie bringe nichts bei der Gestaltung der Zukunft, heisst es in einer Medienmitteilung. Natur und Umwelt sollen geschützt bleiben, aber auch die Dynamik eines wachsenden Siedlungs- und Wirtschaftsraums soll berücksichtig werden.