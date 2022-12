Brugg: Peter Brack hält Vortrag über Afrikanische Wildhunde

Raubtierschutz Brugger Auswanderer lebt auf Augenhöhe mit Afrikanischen Wildhunden Peter Brack wirkt seit über 25 Jahren in Botswana. Der ehemalige Heizungsmonteur und Safari-Guide arbeitet bei Forschungsprojekten mit, die das Verhalten der Raubtiere beobachten. Bei einem Besuch in seiner alten Heimat wird er am 8. Dezember davon erzählen. Claudia Meier 03.12.2022, 05.00 Uhr

Die Ohren sind die wichtigsten Sinnesorgane der Afrikanischen Wildhunde. zvg / Peter Brack

Seit sich Peter Brack aus Brugg 1996 auf ein Zeitungsinserat gemeldet hat, in dem ein Safari-Unternehmen in Botswana junge Deutsch und Englisch sprechende Leute suchte, die gerne Safari-Guides werden möchten, schlägt das Herz des ehemaligen Heizungsmonteurs für die Naturschönheiten in Afrika.

Der Schweizer und die Neuseeländerin: Peter Brack mit Ehefrau Nicola Hawes. zvg

Der mittlerweile 54-Jährige lebt mit seiner Ehefrau, die aus Neuseeland stammt, nach wie vor in Botswana, verbringt aber für seine Arbeit auch viel Zeit im Busch. Beim Raubtierschutz ist er für Logistik, Operation und Training zuständig. Zudem ist Brack ein leidenschaftlicher Fotograf. Er erzählt:

«Das Verhalten der Wildhunde beobachten wir seit über 30 Jahren, ebenso überwachen wir deren Population. Vor über zehn Jahren sind Geparde, Löwen, Leoparden und Hyänen dazugekommen.»

Während seines Besuchs in der Schweiz wird Peter Brack am Donnerstag, 8. Dezember, am Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg einen Vortrag über die Wildtierlebensraum-Forschung halten.

Wissenschaftliche Daten als Basis

Der Anlass an der Annerstrasse 12 beginnt um 18.45 Uhr mit Peter Brack und David Hofmann von der Universität Zürich. Ihre Mission ist es, die Erhaltung und Bewirtschaftung von Wildtieren und deren Lebensräumen durch angewandte Wissenschaft und nachhaltige Entwicklung zu unterstützen. Der Eintritt ist kostenlos.

Ein Löwenbaby in der Abendsonne. zvg / Peter Brack

Nach einer Pause wird Inhaber Dominic Eckert vom Badener Reiseveranstalter Dreamtime Travel über Safaris im artenreichen Botswana berichten. Im Anschluss bleibt Zeit für persönliche Fragen und Gespräche bei Getränk und Kuchen.

Spenden für das Forschungsprogramm Wild Entrust sind willkommen. Die Organisation setzt sich in Botswana unter anderem dafür ein, die Konflikte zwischen den Farmern und den Wildtieren zu reduzieren.