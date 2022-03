Onlinebewertungen im Bezirk Brugg gehen drunter und drüber

Rating «Passt auf, dort spukt es»: Die Google-Nutzer nehmen auch bei den Institutionen des Bezirks Brugg kein Blatt vor den Mund Von Bahnhöfen über Ausflugsziele bis hin zu Schulen: In der Region gehen die Onlinebewertungen teilweise unter die Gürtellinie. Flavia Rüdiger Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Die «Aargauer Zeitung» durchkämmt die Online-Rezensionen im Bezirk Brugg. Claudia Meier (25. August 2015)

Wer etwas wissen will, geht heutzutage online. Fast schon selbstverständlich wird über eine Suchmaschine das Gewünschte gesucht und auch gefunden. Häufig interessiert man sich vor dem Besuch von Ausflugszielen oder einer Ausbildungsstätte für die Meinungen anderer. Diese werden auf Google in Form von öffentlichen Bewertungen angezeigt. Ein Blick in den Bezirk Brugg zeigt: Bewertet wird praktisch alles. Von Einkaufsstrassen über öffentliche Toiletten, Polizeistationen und Restaurants bis hin zu Grillplätzen und Wanderwegen. Die spannendsten hat die AZ gesammelt.