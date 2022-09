Rätsel: Warum fliegt ein Helikopter der Bundespolizei über Brugg?

Rätsel Warum fliegt ein Helikopter der deutschen Bundespolizei über den Aargau? Über Brugg ist am Montagvormittag ein blauer Helikopter der Bundespolizei beobachtet worden. Die Kantonspolizei Aargau kann zu diesem Überflug keine Angaben machen. Auskunft gibt stattdessen die Bundespolizei-Fliegertruppe. Claudia Meier Jetzt kommentieren 13.09.2022, 11.40 Uhr

Ein Helikopter der Bundespolizei fliegt am Montag um 11.45 Uhr über Brugg in Richtung Süden. zvg/Leserreporter

Der Brugger, der am Montagmorgen, 12. September, am Zwetschgen-Pflücken war, traute seinen Augen nicht, als er kurz vor Mittag in beachtlicher Höhe einen blauen Helikopter mit dem weissen Schriftzug der Bundespolizei entdeckte und fotografierte. Die Flugrichtung war von Norden nach Süden.