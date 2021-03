Rätsel scheint gelöst In Auenstein lag das Geld förmlich auf der Strasse: Das ganze Dorf redete über den ungewöhnlichen Fund – jetzt hat sich die Besitzerin gemeldet In Auenstein wurde einfach so auf der Strasse Geld gefunden. Das Rätsel beschäftigte die Einwohner tagelang. Sandra Havenith 09.03.2021, 20.25 Uhr

Der Tele M1-«Aktuell»-Beitrag zum Thema. Tele M1

(has) Seit Tagen rätselte man in Auenstein über die herrenlosen 15'000 Franken, die eine Frau, eingewickelt in Alufolie, einfach so auf der Strasse gefunden hatte.