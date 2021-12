Nagra gewährt Einblick ins Bohrkern-Zwischenlager Würenlingen

Radioaktive Abfälle Seltener Einblick ins Zwischenlager in Würenlingen – nächstes Jahr fällt ein wichtiger Entscheid Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) fällt nächstes Jahr eine weitreichende Entscheidung: Die Wahl des Standortes des Tiefenlagers für radioaktive Abfälle. Nach Sondierbohrungen sind rund 6000 Bohrkerne nach Würenlingen gebracht worden. Sie spielen bei dem Entscheid eine wichtige Rolle. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Hier lagern die Bohrkerne. Keystone

Eine unauffällig-schmucklose Halle an einem trist-grauen Winterabend. Nichts deutet auf die Fracht hin im Innern, die Einblick gibt in die Geschichte der letzten rund 200 Mio. Jahre, geholt aus einer Tiefe von bis zu 1000 Metern.

Im Industriegebiet in Würenlingen hat die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) ein Zwischenlager eingerichtet für Bohrkerne. Hunderte liegen auf langen Tischen, ein jeder verstaut in einer Holzkiste und fein säuberlich beschriftet. Einen – seltenen – Augenschein gewähren der bestens aufgelegte Matthias Braun, seit April Vorsitzender der Geschäftsleitung der Nagra, sowie der genauso gut gelaunte Patrick Studer, Leiter Kommunikation.

Korallen und Kristalle sind zu entdecken

Auf der Suche nach einem geeigneten – sicheren – Standort für ein Tiefenlager für die radioaktiven Abfälle hat die Nagra verschiedene Sondierbohrungen durchgeführt in den noch verbliebenen drei Gebieten: Jura Ost im Raum Bözberg, Nördlich Lägern sowie Zürich Nordost. Ziel ist es, ein möglichst vollständiges Bild über den geologischen Untergrund zu erhalten, vertiefte Informationen zu gewinnen über die Gesteinsschichten und die Gesteinsstrukturen. Bereits in den Achtziger- und Neunzigerjahren hat die Nagra acht Bohrungen abgeteuft. Ab 2019 sind neun weitere dazugekommen in Bözberg, Bachs, Bülach, Stadel, Marthalen, Trüllikon und Rheinau.

Matthias Braun ist CEO der Nagra. zvg/Nagra

In den letzten gut zweieinhalb Jahren sind alles in allem 6000 Bohrkerne mit je einem Meter Länge – und einem Durchmesser von rund zehn Zentimetern – angefallen. Diese wurden gewaschen, vermessen, fotografiert und dann ins Bohrkernlager nach Würenlingen transportiert – mehrere Tonnen Material. In Spitzenzeiten kamen bis zu 150 Bohrkerne pro Woche in der Halle an.

Dort sind sie minutiös beschrieben worden. Entnommen wurden zudem rund 4500 Proben für Laboranalysen. Mit den detaillierten Untersuchungen werden unter anderem Aussagen möglich zu Aufbau, Alter und Ablagerungsbedingungen, zu Dichte, Durchlässigkeit, Druckfestigkeit. «Alle Funde erzählen eine Geschichte», sagt Braun mit ansteckender Begeisterung. Und:

«Zu erkennen ist die Entwicklung, die über Millionen Jahre erfolgt ist.»

Der promovierte Geologe Braun zeigt Fossilien – Korallen, Muscheln, Belemniten – und Kristalle, die in den Bohrkernen aus Bülach zu sehen sind.

Bei Wasserkontakt quellen die Tonmineralien auf

Die Charakterisierung beschränkt sich nicht nur auf den Bereich des Wirtgesteins Opalinuston, in dem das Tiefenlager dereinst realisiert werden soll, sondern umfasst die darüber- und darunterliegenden Gesteinsschichten. «Diese Rahmengesteine sind genauso wichtig, um die ganze Geschichte verstehen zu können», hebt Braun hervor. Denn für das Tiefenlager müsse eine Prognose getroffen werden. Der CEO der Nagra sagt:

«Nur wenn wir genau wissen, was passiert ist im Untergrund, was sich wann verändert hat, ist eine Voraussage möglich.»

Opalinuston hat seinen Ursprung in der Jurazeit vor rund 175 Mio. Jahren – als die Nordschweiz von einem Meer bedeckt war – und liegt in einer Tiefe zwischen rund 500 und 800 Metern. Zu einem grossen Teil besteht er aus Tonmineralien, die bei Wasserkontakt aufquellen. Kleine Risse, die im Untergrund entstehen, werden also wieder abgedichtet, erklärt Braun. Oder anders ausgedrückt: «Das Gestein kann sich selbst reparieren.»

Von den Geologen, fährt Braun fort, werde der sehr dichte, homogene Opalinuston gerne als langweilig bezeichnet. Es seien aber genau diese 175 Mio. Jahre Langeweile, die von der Nagra gesucht seien. «Wir haben trotzdem einen tollen, spannenden Job», fügen Braun und Studer übereinstimmend und mit einem Augenzwinkern an.

Nächstes Jahr fällt die Nagra einen wichtigen Entscheid

Ein grosser Teil der Experimente – die mitunter mehrere Wochen dauern können – ist mittlerweile abgeschlossen. Viele finden in der Schweiz statt. Zur Anwendung kommen unterschiedliche Messmethoden, um die Ergebnisse überprüfen und vergleichen zu können. «Für die Untersuchungen wird ein riesiger Aufwand betrieben», stellt Braun fest. Bis kommenden Februar erwartet die Nagra laufend neue Daten. Dann wird die letzte Sondierbohrung im zürcherischen Bachs abgeschlossen.

Am Standort «Bözberg 1» nahe der Weiler Ursprung und Vierlinden wurde 1037 Meter in die Tiefe gebohrt. mhu (30. April 2020)

Die ganze Bohrkampagne – in dieser Grössenordnung ein einmaliges Unterfangen in der Schweiz – sowie die bisher gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntnisse seien ein Erfolg, halten Braun und Studer fest. Zu Zwischenfällen oder Verzögerungen sei es trotz Corona nicht gekommen. «Wir können sehr zufrieden sein.» Auch das Interesse der Bevölkerung sei überraschend gross gewesen. Braun sagt:

«Es gibt kaum Orte auf der Welt, die in dieser Detailgenauigkeit untersucht sind, in denen man den Untergrund so gut kennt. Das ist schon beeindruckend.»

Bei den zuvor erfolgten seismischen Messungen hätten sich gewisse Sachen zwar erahnen lassen, erst mit den nun vorhandenen Bohrkernen werde das Ganze aber im wahrsten Sinne fassbar.

Das Bohrkern-Zwischen­lager in Würenlingen bleibt voraussichtlich noch im nächsten Jahr bestehen, bis alles exakt dokumentiert ist. Danach wird die Nagra sämtliche Bohrkerne – genau wie diejenigen aus den früheren Jahren – einlagern. «Wir haben hier ein unglaublich faszinierendes Archiv für die Geologen, einen Schatz, den wir aufbewahren», so Braun.

Gegen Ende des kommenden Jahres will die Nagra dann bekanntgeben, für welche Standortgebiete ein Rahmenbewilligungsgesuch ausgearbeitet wird für das Tiefenlager – und damit faktisch einen Standortentscheid fällen. Ein bedeutender Schritt. Mit Verzögerungen – und einer zusätzlichen Evaluierung – rechnet Braun zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Überraschungen seien bisher keine aufgetreten, es seien die Annahmen und Erwartungen der vorherigen Runden bestätigt worden. Vorhanden sei nun ein Fundament für die kommenden Schritte. Die Bohrkerne, ist Braun überzeugt, tragen bei zu einer Versachlichung der anstehenden Diskussionen.

