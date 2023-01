Prozessbeginn wegen versuchten Mordes an 4-jähriger Tochter

08:39 Uhr

Gutachter: «Er fühlt sich schnell ungerecht behandelt.»

Der Gutachter hält zuerst ein kurzes Referat. Er hat den Beschuldigten untersucht. Der Beschuldigte ist im Irak aufgewachsen und ist im Alter von 31 in die Schweiz migriert. Als seine Aufenthaltsbewilligung widerrufen wurde, widersetzte er sich und kam in Ausschaffungshaft. «Aus der Biografie zeigen sich verschiedene Belastungen: Problematische Beziehungskonstellationen, die Ausschaffungshaft, Arbeitslosigkeit», erklärt der Gutachter. Es gibt Vorgeschichten mit anderen Partnerinnen, er hat diese bedroht und geschlagen. Er zeig bedrohlich aggressive Verhaltensweisen, so der Gutachter, und hatte mehrere psychiatrische Behandlung wegen Beziehungsproblemen, äusserte schon mehrmals Suizidabsichten. «Er fühlt sich schnell ungerecht behandelt.»

Der Beschuldigte fühle sich rasch ungerecht behandelt, habe einen unterdurchschnittlichen IQ von 85, führt der Gutachter aus. «Für jemanden, der eine adäquate Förderung bekommt, ist das kein extrem grosses Entwicklungshindernis. In diesem Fall ist aber relevant, dass er sich in einem extrem herausfordernden Umfeld befunden hat, ohne soziale Unterstützung.»