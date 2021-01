Projekt in Brugg Hier erhalten durch das Coronavirus gefährdete Menschen Unterstützung Mit der Aktion «Brugg hilft» wurde Hilfsbedürftigen in Brugg geholfen. Nun soll das Projekt in die städtische Kampagne «MitMenschen helfen» integriert werden. Katja Gribi 29.01.2021, 05.00 Uhr

Die Freiwilligen des Coronaprojekts «Brugg hilft» übernehmen beispielsweise das Einkaufen. Bild: Keystone

Im vergangenen März waren wegen des Lockdowns viele Menschen im Alltag auf Unterstützung angewiesen. David Hunziker und Raphael Zumsteg lancierten aus dieser Situation heraus ein Projekt, das auf das Konzept von Nachbarschaftshilfe zurückgreift. Unter dem Namen «Brugg hilft» fanden sich unzählige Freiwillige, die sich bereit erklärten, für andere aus der Umgebung Einkäufe zu tätigen, den Hund Gassi zu führen oder Medikamente aus der Apotheke zu beschaffen.

Nachfrage von Hilfsbedürftigen hat nachgelassen

Auch jetzt, fast ein Jahr später, läuft die Aktion nach wie vor. Die Nachfrage der Hilfesuchenden habe aber nachgelassen, lässt Hunziker verlauten:

David Hunziker ist Einwohnerrat der SP Brugg und Mit-Organisator von «Brugg hilft». Bild: zvg

«Unterstützungssuchende können sich weiterhin bei uns melden. Das Angebot wird allerdings seit den Lockerungen im Sommer nur wenig genutzt.»

Auch jetzt unter den erneut verschärften Bedingungen gibt es weniger Anfragen. Demnach hätten nur wenige Haushalte in Quarantäne das Angebot genutzt, meint der 26-Jährige. Trotzdem stünden in der Whatsapp-Gruppe des Projekts nach wie vor etwa 100 Freiwillige bereit, fügt er hinzu:

Raphael Zumsteg will gemeinsam mit David Hunziker ein nachhaltiges Hilfsangebot schaffen. Bild: zvg

«Die Bereitschaft, zu unterstützen, ist nach wie vor sehr hoch. Das zeigt sich darin, dass eine Anfrage an die Gruppe innerhalb weniger Minuten durch eine freiwillige Person übernommen wird.»

Zusammenführung von zwei Projekten soll nachhaltiges Konzept erschaffen

Um die Lockdown-Aktion nachhaltig zu gestalten, soll die Gruppe um Hunziker und Zumsteg in ein städtisches Projekt integriert werden, das unter dem Namen «MitMenschen helfen» läuft. Lanciert wurde dieses bereits im Jahr 2018 mit einer Kick-off-Veranstaltung, nun sollen beide Konzepte vereint werden. «Ziel ist es, die gemeinsamen Ressourcen zu nutzen, um ein nachhaltiges Projekt aufzubauen. Die Ideen des städtischen Projekts werden aktiv mit den praktischen Erfahrungen von ‹Brugg hilft› weiterentwickelt», erklärt Hunziker.

Von der Stadt budgetiert sind für «MitMenschen helfen» in diesem Jahr 15'000 Franken. Die Nachbarschaftshilfe von Hunziker und Zumsteg hingegen läuft ohne finanzielle Ressourcen. Wann die gemeinsame Aktion in Gang gesetzt wird, steht noch nicht fest. Das genaue Datum wollen sie gemeinsam kommunizieren, wenn es so weit ist, fügt Hunziker hinzu. Bis dahin können sich Hilfesuchende aber weiterhin wie gehabt über die Plattform des «Brugg hilft»-Projekts melden und auf Unterstützung zählen.

«Brugg hilft» Nachbarschaftshilfe während der Coronakrise Die Aktion wurde während des Lockdowns im Frühling 2020 von David Hunziker und Raphael Zumsteg ins Leben gerufen. Ziel ist es, durch das Coronavirus gefährdete Menschen mit Dienstleistungen in der Öffentlichkeit zu unterstützen. Wer Hilfe beim Einkaufen oder anderen Tätigkeiten in der Öffentlichkeit benötigt, kann sich unter folgenden Nummern melden:

David Hunziker: 076 576 82 54

Raphael Zumsteg: 076 514 66 77