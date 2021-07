Rinikerin Malu Strauss lanciert 2. philosophisches Postkarten-Abo

Philosophie «Ist es auch schön, wenn kein Mensch davon weiss?»: Diese Rinikerin stellt einem die grossen Fragen direkt per Post Ab dem 9. August geht das philosophische Postkarten-Abo von Malu Strauss in die zweite Runde. Die Idee dafür kam der Berufsphilosophin in der Not. Maja Reznicek 28.07.2021, 05.00 Uhr

Die 47-jährige Malu Strauss machte sich 2019 mit ihren philosophischen Projekten selbstständig. Bild: zvg

Was unterscheidet die Katze vom Kalb auf deinem Teller? Diese provokante Frage landete im letzten Winter in so einigen regionalen Briefkästen. Verantwortlich dafür: die ehemalige Philosophie- und Deutschlehrerin Malu Strauss.

Im Dezember bot die 47-Jährige ein besonderes Abonnement. Für 25 Franken erhielt man über zwei Monate hinweg wöchentlich eine Postkarte. Auf der Vorderseite befand sich eine philosophische Frage, auf der Rückseite Anregungen und Gedanken. Strauss ergänzt:

«Die Fragen betreffen alle. Es geht darum, aus dem Alltag zurückzutreten, diesen nicht mehr mit dem gleichen Blick zu sehen.»

Das Abonnement erzeugte grosse Resonanz: Strauss erhielt Briefe, Karten, Telefonate – und teilweise von wildfremden Menschen sehr persönliche Nachrichten.

Sorgten im Januar für positives Feedback: die philosophischen Postkarten. Bild: zvg

Die Rinikerin erklärt: «Ich spreche die Leute bewusst persönlich an und duze sie auch, so wie bei Postkarten üblich. Wahrscheinlich haben sich deshalb Dutzende bei mir gemeldet, um mir einfach zu erzählen, was sie sich zu einer Postkartenfrage gedacht haben.» Ab August führt Strauss das besondere Abo nun mit neuen Fragen weiter.

Beim Crowdfunding fand das Projekt 68 Unterstützer

Entstanden war die Aktion ursprünglich aus der Not heraus. Ende 2019 machte sich Malu Strauss mit ihren philosophischen Projekten (wie der Moderation des Café Philo in Brugg) selbstständig. Doch das Virus durchkreuzte ihre Pläne. Die zweifache Mutter erinnert sich:

«Das Angebot ist super angelaufen, dann war plötzlich Flaute.»

Wie viele musste sich die Berufsphilosophin fragen: Was kann ich machen, was trotz Pandemie funktioniert? «Ich habe den Eindruck, dass gerade in der Coronazeit ein Bedürfnis nach Philosophie besteht, weil die Leute über mehr Zeit verfügen und sich grundsätzliche Gedanken machen», erklärt Strauss. Im letzten November kam ihr dann die Idee für das Postkarten-Abo.

Im Dezember 2019 führte Malu Strauss (rechts) einen philosophischen Stadtrundgang in Brugg durch. Bild: Linus Signer

(14. Dezember 2019)

In eineinhalb Monaten setzte Strauss alles daran, ihre Kreation umzusetzen, wählte Themen, Designs und Schriften ­– und arbeitete «wie verrückt». Um ein möglichst grosses Publikum anzusprechen, bediente sie sich für die Fragen einem breiten philosophischen Themenspektrum mit Alltagsbezug:

«Die Fragen entstehen aus mir selbst. Ich halte Augen und Ohren offen, schaue, was aktuell ist und was mich interessiert.»

Alle Karten seien ein Angebot zum abstrakten Denken oder zur persönlichen, psychologischen Weiterentwicklung.

Um das Risiko einzuschränken, lancierte Strauss die Aktion zuerst über die Crowdfunding-Plattform wemakeit. Innerhalb kürzester Zeit fanden sich 68 Unterstützer, die das gesetzte Budget von 2000 Franken mehr als verdoppelten. Alle 300 gedruckten Postkarten fanden Abnehmer, «sie hätte sogar noch mehr verkaufen können».

Doch dann ging eine der Hauptarbeiten erst los: «Im Januar arbeitete die ganze Familie daran, die Postkarten mit Marken zu bekleben.»

Schon als Kind lag Malu Strauss das Philosophieren

Aber brauchen wir eigentlich mehr Philosophie in unserem Leben? Ja, findet Malu Strauss. «Wir sind oft in Alltagsgedanken gefangen. Da tut es uns gut, wenn wir einmal einen Schritt zurücktreten. Denn es ist beglückend, neue Wege zu finden.» Zudem habe das Philosophieren eine politische Dimension, leiste einen Beitrag zu Gesellschaft und Demokratie.

Malu Strauss, Berufsphilosophin. Bild: zvg

Strauss ergänzt:

«Man merkt ausserdem, dass man nicht bestimmt wird, sondern aktiv mitgestalten kann, wer man ist.»

Im Leben der 47-Jährigen spielte Philosophie von Anfang an eine Rolle: «Das Philosophieren ist immer da gewesen. Schon als Kind, als ich noch gar nicht wusste, was es ist.» Das Schwierige an der Philosophie als Disziplin sei, dass sie mit keinem konkreten Beruf verbunden ist.

Auch das Studium an der Universität Zürich überzeugte Strauss nicht: «Die Ausbildung war schlecht organisiert und die Themenwahl beschränkt.» Strauss wechselte ihr Hauptfach auf Germanistik, Philosophie rutschte ins Nebenfach. «Vom Studium habe ich die Methode mitgenommen. Die Freude am Fach entdeckte ich erst so richtig nach dem Lehrerpatent im Austausch mit meiner Schülerschaft an der Alten Kantonsschule Aarau.»

Im Winter soll schon die dritte Serie folgen

Anfang Juli hat Malu Strauss bereits 235 Abos für die zweite Auflage der philosophischen Postkarten verkauft. Noch bis am 1. August können sie unter www.philopost.ch bestellt werden.

Ab dem 9. August wird die zweite Auflage der Postkarten versendet. Bild: zvg

Strauss hofft auf eine ähnlich positive Resonanz wie zu Beginn des Jahres:

«Eine Frau hat geschrieben, dass sie die Karten am Familientisch jeweils diskutieren würden. Und dass sich daraus sehr schöne Gespräche mit ihren sonst ziemlich stummen Teenagern ergeben haben.»

All das habe die 47-Jährige motiviert, eine zweite und im nächsten Winter dann eine dritte Serie zu starten: «So in Kommunikation mit den Leuten zu sein und bei ihnen etwas zu bewegen, ist genau das, was ich mir gewünscht habe und mir für alle meine philosophischen Projekte wünsche.»