Bezirk Brugg «Freiwillige hatten wir bisher praktisch nie»: Warum diese 49-Jährige als erste Frau Zivilschutzdienst in der Region leistet Seit Januar gilt für Zivilschutzangehörige die reduzierte Dienstpflichtdauer von 12 statt 20 Jahren. Als Folge davon kämpft die Zivilschutzorganisation Brugg Region mit einem grossen Unterbestand. Frauen wie Pascale Gautschi könnten Teil der Lösung sein. Maja Reznicek 20.07.2021, 05.00 Uhr

Pascale Gautschi ist die erste Frau, die freiwillig Einsatz bei der Zivilschutzorganisation Brugg Region leistet. Bild: Britta Gut (2. Juli 2021)

Agil bewegen sich die vier Zivilschutzangehörigen durch das Trümmerfeld. Das Gelände ist unübersichtlich, Betonelemente liegen kreuz und quer. Die Sonne brennt auf die Helme und in der Luft liegt ein Surren. Dann ein Husten, jemand ruft nach Hilfe. Schnell dringt der Gruppenführer zum Verletzten vor.

Nach einer kurzen Situationseinschätzung entscheidet er sich: Das ist ein Patient der Stufe Rot. Gemäss dem Schweregrad seiner Verletzung wird er bei der medizinischen Versorgung priorisiert. Als der Gruppenführer einen flüchtigen Blick zu Daniel Banholzer wirft, schüttelt dieser den Kopf.

Nein, keine rote Stufe, das ist ein Patient der Kategorie Gelb. Der Fehler ist nicht schlimm: Die Gasexplosion mit einem Massenanfall an Patienten, wie Instruktor Banholzer das Szenario erklärt, ist nur eine Übung einer wöchigen Sanitätsausbildung im Kantonalen Zivilschutzausbildungszentrum Eiken. Mitten in der simulierten Situation steckt auch Pascale Gautschi.

Die 49-Jährige hat sich gerade wegen dieser Ausbildung bei der Zivilschutzorganisation (ZSO) Brugg Region verpflichtet. Dass sie damit die erste Frau sein würde, die in der Region überhaupt Zivilschutzdienst leistet, war ihr nicht wichtig. «Das bin ich mir schon fast gewöhnt», sagt die Bruggerin schmunzelnd.

Fünf Jahre arbeitete sie auf dem SBB-Lösch- und Rettungszug

Denn schon ihre Ausbildung begann Pascale Gautschi in einer eher von Männern besetzten Branche: Nach einer abgebrochenen Lehre als Bootsbauerin liess sie sich zur Orthopädistin ausbilden. Dabei werden Hilfsmittel – etwa Prothesen – für Menschen mit eingeschränktem Bewegungsapart erstellt.

Pascale Gautschi, medizinische Masseurin. Bild: Britta Gut

«Damals eher eine Männerdomäne», weiss Gautschi nach 18 Jahren im Beruf. Auch bei ihrem «Hobby Feuerwehr» sieht das nicht anders aus:

«Ich war in Brugg die erste Offizierin.»

Hier lernte sie auch ihren Partner kennen, mit dem sie seit über 23 Jahren zusammen ist. Ihr Hobby machte Gautschi später zum Beruf. Fünf Jahre lang arbeitete sie als Lokführerin auf dem Lösch- und Rettungszug der SBB.

Heute hat sich Pascale Gautschi grösstenteils aus dem Bereich zurückgezogen und ist als medizinische Masseurin in Turgi tätig. Nebenbei fertigt sie Moulagen – dreidimensionale Modelle von verletzten Körperteilen – an.

Gautschi stellt Moulagen her, die beispielsweise für realistische Rettungsübungen gebraucht werden. Bild: Britta Gut

Gautschi erklärt:

«Das ist für mich mehr ein Basteln. Ich verarbeite damit aber auch Szenen, die ich während meiner Arbeit bei den SBB erlebt habe.»

Als die 49-Jährige erfuhr, dass Kommandant und Major Robert M. Stöckli Freiwillige für den Zivilschutz suchte, reizte es sie trotzdem: «Ich bin im Sanitätsbereich zu Hause und möchte das weiterverfolgen.» Im Gegensatz zur Feuerwehr sei der Zivilschutz zudem besser planbar und weniger aufwendig.

Gesagt, getan: Im Oktober 2020 ging Gautschi an die Aushebung des Zivilschutzes, in diesem März nahm sie an der Grundausbildung teil. Inhaltlich habe sie vieles schon durch ihre Arbeit gekannt und konnte ein grosses Fachwissen mitbringen.

An der Einsatzübung wurde das Szenario «Gasexplosion mit Massenanfall an Patienten» simuliert. Bild: Britta Gut

Trotzdem barg die Ausbildung für die Bruggerin unerwartete Erlebnisse: «Die meisten anderen Teilnehmenden waren Anfang Zwanzig. Zu mir war das schon ein grosser Unterschied.»

Statt 477 Zivilschutzangehörige hat die Region nur 350 Mann

Auf Freiwillige wie Gautschi wird der Schweizer Zivilschutz in Zukunft vermehrt setzen müssen. Laut swissinfo.ch tritt ab diesem Jahr das revidierte Gesetz in Kraft, mit dem die Dienstpflichtdauer für Zivilschutzangehörige (AdSZ) von 20 auf 12 Jahre reduziert wird.

Robert M. Stöckli, Major und Kommandant der ZSO Brugg Region. Bild: Britta Gut (20. Januar 2021)

Als direkte Folge aus der neuen Bundesgesetzgebung besteht in Brugg ein Unterbestand von rund 25 Prozent: Die Anzahl AdSZ liegt aktuell bei 350 – statt wie vorgegeben bei 477 Mann. Davon sind die wenigsten aus Eigeninitiative dabei, wie Kommandant und Major Robert M. Stöckli von der ZSO Region Brugg weiss:

«Freiwillige hatten wir bisher praktisch nie.»

Um die Konsequenzen der Revision abzufedern, habe der Bund die Dienstpflicht vorsorglich nun wieder um zwei Jahre verlängert, erklärt der Kommandant. Aber: «Ohne geeignete Massnahmen von Seite Bund und Kanton wird der Ist-Bestand in den folgenden Jahren weiter abnehmen.»

Ende 2021 soll der Kanton erste Lösungen präsentieren, um die Anzahl Zivilschutzangehörige wieder zu steigern. Mögliche Szenarien sind gemäss Stöckli eine allgemeine Dienstpflicht oder die verstärkte Zusammenarbeit mit den Nachbarschaftsorganisationen. Stöckli ergänzt: «Wie die Massnahmen zur Rekrutierung von Frauen aussehen, wissen wir noch nicht.»

Die männlichen Kollegen schätzten Frauen im Team

Den Zivilschutz empfiehlt Pascale Gautschi jeder Frau, die sich fit fühle und interessiert sei. Grenzen sehe sie nur rein körperliche, mit ihrer Grösse von 1,55 Metern sei manches zu schwer für die 49-Jährige. «Es gibt aber viele Arbeiten, die Frauen übernehmen können.»

Gautschi geht es bei ihrem Einsatz bei der ZSO Brugg Region auch um eine Form der Gleichberechtigung:

«Ich bin für die gleichen Rechte auf allen Ebenen. Darum sollen auch Frauen einen Einsatz leisten.»

Als Gegenleistung erlebe man bei Einsätzen eine besondere Form der Kameradschaft: «Es beeindruckt mich immer wieder, wie brenzlige Situationen – etwa beim Evakuieren – eine Gruppe zusammenschweissen.» So ein Gemeinschaftsgefühl bekomme man nicht in einem Verein.

Die 49-jährige Gautschi fühlt sich im Sanitätsbereich zu Hause. Bild: Britta Gut

Aktuell hat sich Pascale Gautschi für drei Jahre beim ZSO Brugg Region verpflichtet. Ein Ende ist für sie aber noch nicht in Sicht: «So lange ich fit bin und es mir Spass macht, bleibe ich dabei.» Auch das Feedback der «Arbeitsgspänli» bestärke sie darin.

Schon bei den SBB hätten die männlichen Kollegen es sehr geschätzt, wenn auch weibliche Mitarbeitende in den Truppen dabei waren: «Der Umgang ist einfach anders, wenn Frauen dabei sind.»