Stadt Brugg Mit den Lockerungen kommt der Abfall: Was besonders in öffentlichen Mülleimern landet und warum das ein Problem ist Die Coronazeit bedeutet für den städtischen Werkdienst mehr Aufwand. Der stellvertretende Leiter Jonas Stucki nennt die lokalen Hotspots für die Abfallberge. Maja Reznicek 03.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kein unbekanntes Bild auf der Geissenschacheninsel: Müllberge. Bild: Peter Belart (Archiv)

Vor knapp zwei Wochen wurden die Coronamassnahmen für die Schweizerinnen und Schweizer gelockert. Gleichzeitig zeigte sich das Wetter in der Region von der schönen Seite. Das merkte auch der Werkdienst der Stadt Brugg. Der stellvertretender Leiter Jonas Stucki sagt:

«Die Menge an Abfall an öffentlichen Plätzen, Grillstellen und Freizeitanlagen hat seit dem 19. April stark zugenommen und ist vergleichbar mit der Menge, die an warmen Sommertagen anfällt.»

400 Kilogramm Kehricht wird seither in Brugg täglich aus öffentlichen Mülleimern entfernt. Man sei damit wieder auf ähnlichem Level wie vor der Pandemie, erklärt Stucki. Zu den Hotspots gehören: die Geissenschacheninsel, der Hexenplatz und der Pumptrack. Hier würden sich die Abfallmengen an schönen Tagen am meisten anhäufen. «Daneben sind es noch kleinere Grillplätze, die auch Zeichen von starker Nutzung zeigen.»

Auch der Vandalismus habe zu Beginn des Jahres bis zum 19. Februar leicht ab- und nach der Teilöffnung nun wieder leicht zugenommen. Ein anderer Trend ist beim sogenannten Littering, im Sinne von «achtlos weggeworfenem Abfall», zu verzeichnen.

Weggeworfene Einwegmasken können für Tiere gefährlich sein

Masken landen auch im Gebüsch. Bild: Severin Bigler (Symbolbild)

Das Littering hat sich gemäss Jonas Stucki nämlich nicht übermässig verstärkt. «Die Menge entspricht in etwa der Zunahme der Personen, die sich vermehrt draussen aufhalten», führt der stellvertretende Leiter Werkdienst der Stadt Brugg aus. Etwas sei aber nach wie vor seit Pandemiebeginn spürbar:

«Auffallend ist die Zunahme an Einwegmasken, die seit der Einführung der Maskentragepflicht achtlos weggeworfen und auf dem Boden liegen gelassen werden.»

Dies, obwohl die Ordnungsbusse für solches Littering im Aargau bei 300 Franken liegt.

Zusätzlich stellen die Mundschutze eine Gefahr für die Tierwelt dar: Beispielsweise können Igel sich darin verfangen und verhungern. Werden die Masken auf landwirtschaftlichen Feldern weggeworfen, ist es möglich, dass die Metallstäbe im Nasenflügel der Mundschutze – genauso wie bei Aludosen – ins Futter von Kühen gelangen. Auch das kann für die Tiere tödlich enden.

Der Aufwand verdoppelt sich für das Team des Werkdiensts

Rückblickend auf das letzte Jahr zeigte sich bei der Verschmutzung in der Stadt Brugg ein klares Muster: Während des Lockdowns wurde laut Stucki weniger konsumiert, was zu weniger Abfall und Littering führte. Mit den Lockerungen wiederum stiegen die Abfallmengen deutlich. Der stellvertretende Leiter Werkdienst führt aus:

«Insbesondere das Verpackungsmaterial von Take-away landet in den öffentlichen Abfalleimern und verstopft immer wieder deren Öffnungen.»

Im Vergleich zu den Vorjahren muss das Team von Jonas Stucki aktuell mehr Aufwand betreiben, um die öffentlichen Plätze, Grillstellen und Freizeitanlagen sauber zu halten.

Abfallberge im Brugger Geissenschachen.

Bild: Janine Müller (Archiv)

Das spüre der städtische Werkdienst vorwiegend bei schönem Wetter an den Wochenenden. Stucki sagt: «Die Zeit, die ein Mitarbeiter mit dem Leeren der Abfalleimer beschäftigt ist, verdoppelt sich im Vergleich zu Schlechtwetter respektive zu Wintertagen.»

Darum habe die Stadt Brugg ein grosses Anliegen an die Bevölkerung: dass der Abfall nach der Nutzung einer Outdoor-Fläche grundsätzlich wieder mitgenommen und entsorgt wird – und das, wenn möglich, getrennt.