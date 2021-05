Oberflachs / Schinznach Streifkollision verursacht, aber weitergefahren: Polizei sucht Zeugen Am Dienstag ereignete sich in Oberflachs eine Streifkollision. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern fuhr der Beteiligte weg. Die Kantonspolizei sucht nun Zeugen. 12.05.2021, 12.01 Uhr

Am Renault Kagoo entstand Sachschaden. Kapo AG

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 13.30 Uhr in Oberflachs. Dabei ist 25-jähriger Automobilist gemäss Angaben der Kantonspolizei Aargau mit seinem Renault Kangoo auf der Oberdorfstrasse in Richtung Staffelegg gefahren. Dabei ist es zu einer Streifkollision mit einem unbekannten Fahrzeug gekommen. Aufgrund eines Ausweichmanövers prallte der 25-jährige im Anschluss gegen eine Brüstung auf der rechten Strassenseite.