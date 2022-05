Oberflachs «Passt und wird dem Inhalt gerecht»: Nationalratspräsidentin Irène Kälin enthüllt neue Weinetikette Der Winzerbetrieb von Petra und Peter Zimmermann in Oberflachs ist neu eine GmbH und kommt moderner daher. Nationalratspräsidentin Irène Kälin enthüllte die neu gestalteten Weinetiketten. Anwesend war sie nicht als höchste Schweizerin, sondern als Nachbarin und gute Kollegin. Sie gestand, was sie von der alten Etikette hielt. Irene Hung-König Jetzt kommentieren 01.05.2022, 14.09 Uhr

Petra Zimmermann, Irène Kälin mit Sohn, Peter Zimmermann, Enya Müller, Andrea Farner und Patrick Lerchmüller (von links) posieren bei den neu etikettierten Weinflaschen. Irene Hung-König

Im Partyraum der Zimmermanns in Oberflachs herrscht gute Stimmung unter den Gästen. Die Vorspeise ist abgeräumt, für den nächsten Gang ist etwas Spezielles geplant: Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne) enthüllt die neu gestalteten Weinetiketten des Winzerbetriebs.

Nicht als höchste Schweizerin ist sie an diesem Samstagabend hier, sondern als Nachbarin und gute Kollegin von Petra und Peter Zimmermann. «Als wir vor vier Jahren hierhergekommen sind, haben wir uns durch die Schenkenberger Weinvielfalt getestet», sagte die 35-Jährige. Die Weine von Zimmermanns hätte sie nicht aus dem Regal genommen, gestand sie unter allgemeinem Gelächter der Gäste. Die alte Etikette gefiel ihr nicht. Doch Schönheit liege im Auge des Betrachters und sei Geschmacksache. «Die neue Etikette passt und wird dem Inhalt gerecht.»

Bei der Enthüllung, die Irène Kälin mit Petra Zimmermann vornahm, kamen die verschiedenen Weiss-, Rosé- und Rotweine mit der neuen Etikette zum Vorschein.

In einfacher Art illustriert von junger Polygrafin

Gestaltet hat die neuen Etiketten Enya Müller. Sie ist Poly­grafin im 3. Lehrjahr bei der Lerchmüller AG in Schinznach-Dorf. «Ich habe mir den Flyer angeschaut und zuoberst das Haus der Zimmermanns entdeckt. Das passt hierhin, deshalb habe ich das Haus mit den Rebbergen in einfacher Art illustriert», sagte Enya Müller. Geometrisch gezeichnet zeigt sich ein modernes Bild des Winzerbetriebs.

Polygrafen-Lehrtochter Enya Müller (links) und ihre Ausbildnerin Andrea Farner sprechen über die Etikette. Irene Hung-König

Gemeinsam mit ihrer Lehrlingsausbildnerin Andrea Farner wurden die Schriften, Schriftgrössen und die Farben ausgewählt. Auf den Weissweinflaschen prangen die Etiketten in Gelb, Ocker und Beige, wogegen die Rotwein-Etiketten in Bordeaux-Rot und Violett erstrahlen.

«Wir hätten einen Stardesigner engagieren können, doch uns war es wichtig, dass wir regional agieren», sagte Peter Zimmermann. Aufgrund der bisherigen, langen Zusammenarbeit mit der Lerchmüller AG fragten die Zimmermanns nach, den Lernenden eine Chance zu geben. Patrick Lerchmüller, Vorsitzender der Geschäftsleitung, zeigte sich stolz über das Ergebnis:

«Es ist schön, wenn man gestalten kann, das passiert sonst nicht so häufig.»

Die Lerchmüller AG, die seit 1938 besteht, wolle offener werden sowie jünger, fitter und dynamischer auftreten, erklärte er den Gästen.

Ob die Jungen übernehmen, ist noch offen

Nicht nur der Auftritt mit neuer Weinetikette wurde gefeiert, sondern auch die zukunftsgerichtete Positionierung des Weinbaubetriebs Zimmermann an der Halde 1 in Oberflachs. In den letzten zwei Jahren machten sich Petra und Peter Zimmermann Gedanken, wie es nach der Pensionierung weitergehen könnte. Aus diesem Grund ist der Betrieb per 1. Januar 2022 in eine GmbH umgewandelt worden, in die «Weinbau Peter Zimmermann GmbH».

Peter Zimmermann präsentiert die neue Weinsorte «Souvignier gris». Irene Hung-König

«Die Weiterführung des Betriebs war nicht gesichert. Wir fragten uns, was ist in fünf bis sechs Jahren?», so Petra Zimmermann. Durch die GmbH sind die Kelterei und der Weinbau vom Privatvermögen und vom Wohnhaus getrennt. Als Einzelfirma waren diese Komponenten bislang zusammen aufgeführt.

Ob dereinst Tochter Fabienne – sie schliesst im Sommer die Kantonsschule ab – oder Sohn Joël als Zimmermannlehrling den Betrieb übernehmen, weiss sie nicht:

«Das wäre schön, doch die Jungen müssten bereit sein, einen riesigen Brocken an Verantwortung zu übernehmen.»

Beinahe vergessen ging am Samstagabend die Erwähnung der neuen Weinsorte «Souvignier gris». Werner De Schepper, Nachbar und Lebenspartner von Irène Kälin, erinnerte den amtierenden Schinznacher Gemeindeammann Peter Zimmermann daran. Dieser hob den Geschmack von Quitten und Melonen hervor und dass der Wein eher säurebetont sei. «Wir wollten die grünen Elemente hervorheben.»

