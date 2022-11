Turnende Vereine Oberflachs begeistern an der Turnshow

Oberflachs Besen als Sportgeräte und ein Krimiautor, der eingesperrt werden möchte Mit ihrer Turnshow begeisterten die turnenden Vereine Oberflachs die Besuchenden in der ausverkauften Turnhalle. Anschliessend zeigten sie im Theater «Notuusgang», wie schwierig es sein kann, wenn man einen Krimi schreiben möchte. Eine weitere Vorstellung gibt's am 19. November. Irene Hung-König 13.11.2022, 15.00 Uhr

Der Frauen- und Männerturnverein Oberflach begeisterte das Publikum bei der gemeinsamen Darbietung. Irene Hung-König

Flüchtende in Richtung «Notuusgang» sah man am Samstagabend in der Turnhalle Oberflachs keine. Im Gegenteil: Die Zuschauerinnen und Zuschauer in der ausverkauften Turnhalle sahen den turnenden Vereinen mit Freude bei ihren Darbietungen zu. So startete die Jugendriege mit ihrer «Evakuierung», indem sie mit Salti, Handständen und hohen Purzelbäumen über die Bühne flogen.

Die STV-Turnerinnen traten mit einer Stuhlnummer auf. Zum Lied «Lady Marmalade» von Christina Aguilera tanzten sie mit Hüftschwung, schwangen die Beine gekonnt über die Stuhllehne und liessen sich theatralisch nach hinten fallen. Über 50 Jahre nach der Einführung des Frauenstimmrechts scheint dies in Oberflachs noch immer Thema zu sein. So schlug der Frauenturnverein im Takt mit seinen Holzstöcken auf den Bühnenboden. Die Männer hatten sich zuvor mit «Hands Up» eingetanzt, und schliesslich endete die Darbietung in einer gemeinsamen Übung.

Die STV-Turner sollten etwas grimmiger dreinschauen

Zum «Füüralarm» gerufen wurde die Feuerwehr in Originaluniformen. Für die Darbietungen an der Reckstange und an der Leiter schlüpfte der STV Mixed dann doch in bequemere Gymnastikdresses. Unter einem Sternenhimmel zeigten schliesslich die «Kids & Teens» ihr Können am Stufenbarren. Da waren schön ausgeführte Hand- und Schulterstände zu sehen und die Kinder zeigten, dass sie die Choreografie intus hatten.

Die STV-Turner sind ins Hexenkostüm geschlüpft. Irene Hung-König

Auf den Weg zur Hölle machten sich dann die STV-Turner, als Hexen verkleidet, mit riesigen Hüten und langen, verstrubbelten Haaren. Hier hätte man sich etwas grimmigere Gesichter der Männer gewünscht, um das Gruselige zu unterstreichen. Witzig war, wie die Hexenbesen zu Sportgeräten umfunktioniert wurden, um Liegestützen zu trainieren. Ebenfalls über den Wolken schwebte schliesslich die Mädchenriege, welche als tanzende «Flight Attendants» gefielen.

Die Mädchenriege tanzt über den Wolken. Irene Hung-König

Der Krimiautor möchte wissen, wie es ist, eingesperrt zu sein

Im anschliessenden Einakter «Notuusgang» haderte Eduard Zipfel (Thomas Schaffner) mit seinem Schicksal. Der Krimiautor möchte erfahren, wie es ist, eingesperrt zu sein. Doch es kommt anders. Zum Schreiben kommt Edi Zipfel kaum.

Krimiautor Eduard Zipfel (links) diskutiert mit seinem Freund Köbu Freudiger. Irene Hung-König

Zuerst besucht ihn Kollege Köbu Freudiger (Oliver Lehnert). Köbu staunt nicht schlecht, als Edis Ehefrau Adelheid (Steffi Schiltknecht) erklärt, die Besuchszeit sei nach zehn Minuten vorbei. Eine Verfehlung Edis und eine Abmachnung, als die beiden geheiratet haben, sind daran schuld.

Schliesslich taucht auch noch Edis «Müsli» Prisca (Carmen Leder) auf, und Privatdetektiv Fritz Holliger (Samuel Leder) sucht ausgerechnet in Zipfels Daheim einen bösen Buben. Als dann auch noch Tante Susi (Karin Süess) auftaucht, ist das Chaos perfekt.

Eine öffentliche Hauptprobe gibt’s am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr und die nächste Vorstellung am Samstag, 19. November, um 20.15 Uhr. Infos und Reservationen unter www.tv-oberflachs.ch.