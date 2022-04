Schinznacher will 3000 Kilometer bis Nordkap mit Velo fahren

Abenteuer 3000 Kilometer will dieser 21-Jährige von Schinznach ans Nordkap radeln – doch fast wäre das Solo-Projekt gescheitert Direkt nach dem Militärdienst macht sich Gabriel Rosta am 29. April auf den Weg nach Norwegen. Wie der angehende Bauingenieur auf die Idee für die Velotour kam und was seine grösste Angst dabei ist. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 21.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gabriel Rosta will Ende April seine Reise in Schinznach starten. zvg

Ein klassischer Biker ist Gabriel Rosta nicht. «Ich bin bisher nie gross Velo gefahren», erklärt der 21-Jährige am Dienstag am Telefon. Es habe ihn darum selbst sehr erstaunt, als die Idee einer Velotour ihn im Dezember packte und nicht mehr losliess. Auch seine Eltern hätten den Einfall zuerst nicht ernst genommen.

Ab Ende April will Rosta rund 3000 Kilometer von Schinznach-Dorf an das Nordkap in Norwegen unter die Räder nehmen. Acht Wochen soll das Unterfangen dauern. Es sei eine fixfertige Idee gewesen, das Ziel von Anfang an klar. Der gelernte Maurer sagt mit einem Schmunzeln:

«Es war wohl einfach zu langweilig im Militär.»

Aktuell leistet Rosta nämlich Wehrdienst. Da er ein waffenloser Durchdiener sei und seit Kindesbeinen auf einem Ohr nichts höre, gebe es für ihn nur etwa zwei Funktionen, die er übernehmen könne. Am 28. April hat der Schinznacher nach 300 Tagen nun seine «Freiheit endlich zurück».

Schon einen Tag später will Rosta dann allein auf die Reise gehen. Etwa 600 Kilometer pro Woche – mit jeweils einem Pausentag – stehen ihm dann bevor.

Das Tagesziel liegt bei 100 Kilometern

Die Route hat Gabriel Rosta grob mit Strava, einer App, mit der sportliche Aktivitäten getrackt werden können, ausgelegt. Diese führt ihn von seinem Zuhause in Schinznach-Dorf über die deutsche Grenze bei Bad Säckingen Richtung Mannheim und Frankfurt zur Hafenstadt Rostock. Hier sei geplant mit der Fähre nach Stockholm überzusetzen. Danach gehe es der Ostküste entlang nach Finnland und schliesslich nach Norwegen.

Dass Rosta die Reise als Solotrip antreten würde, sei ziemlich schnell klar gewesen: «Ich kenne niemand, der so spontan zwei Monate freinehmen könnte.» Da der 21-Jährige im September sein Studium als Bauingenieur beginnt, bleibt ihm nach dem Militärdienst noch etwas Zeit.

Alles anzeigen

Für sein Vorhaben bereitet sich Rosta seit Januar intensiv vor. In den letzten vier Monaten verbrachte er jeden Abend seines Militärdienstes 60 bis 120 Minuten auf dem Indoorbike. Ein Testlauf von vergangener Woche stimmt den zukünftigen Studenten zudem zuversichtlich:

«Letzten Freitag bin ich in dreieinhalb Stunden die 70 Kilometer vom Militär nach Hause gefahren.»

Sein angepeiltes Tagesziel von 100 Kilometern sei deshalb realistisch. Für die richtige Ausrüstung holte Rosta zudem die Erfahrung von anderen ein: Besonders von einem Bekannten, der ebenfalls in Schinznach wohnt und bereits des Öfteren grössere Velotouren unternommen hat, habe er viele Tipps und Tricks bekommen.

zvg zvg Rosta hat die Route grob mit der App Strava geplant. zvg

Vor drei Wochen bekam er die Hiobsbotschaft

Das wichtigste Utensil für die Tour hätte Gabriel Rosta aber fast einen Strich durch die Rechnung gemacht. Im Dezember bestellte er ein Gravel Bike, das er Ende März bekommen hätte sollen. Vor drei Monaten sei dann die Nachricht gekommen, dass Lieferverzögerungen beständen, das Fahrrad erst Ende April ankomme.

Vor drei Wochen ergab sich dann der Supergau: Die Lieferung verschob sich erneut – dieses Mal auf Anfang Mai. Für Rosta, der in wenigen Tagen starten möchte, eine Hiobsbotschaft. «In einer Panikaktion durchforstete ich die Velobörsen – und stiess schliesslich auf ein Tutti-Inserat, das erst zwei Stunden vorher aufgeschaltet wurde.» Noch am gleichen Tag konnte Rosta sich «das mega gute Angebot» eines Gravel Bikes sichern.

Mittlerweile hat der Schinznacher fast die ganze Ausrüstung für seine Reise zusammen. Nur noch eine Velopumpe fehle ihm, diese habe er vor kurzem verloren. Sicher auf der Packliste stehen Zelt, Schlafsack, eine Powerbank für das Handy, Kleider für maximal drei Tage, Flickmaterial für das Bike sowie für die Selbstversorgung ein Gaskocher und ein 6-Liter-Wasserbeutel. Rosta sagt:

«Nur das Nötigste kommt mit, falls ich mal nicht in einem Dorf bin.»

Da er regelmässig in der Natur zelten werde, müsse er sich auch noch Gedanken zum Thema Stechmücken machen und allenfalls Netze mitnehmen. Die grössten Sorgen bereitet ihm aber bisher ein anderes Tier. «Am meisten Angst habe ich, dass ich im Norden Bären anlocke.»

Ab dem Start wird die Reise dokumentiert

Für einige Übernachtungen zählt Rosta auch auf das Angebot der «Warm Showers Community» (Deutsch: Warme-Duschen-Gemeinschaft). Für eine Anmeldegebühr sowie einen Beitrag von monatlich drei Franken bietet die Plattform Kontakt zu Privatpersonen, die Radreisende mit Unterkunft oder anderen Leistungen unterstützen. Es sei angelehnt an das sogenannte «Couchsurfing», einem Konzept, mit dem Rosta bereits gute Erfahrungen gemacht hat.

Nach dem Lehrabschluss reiste er vier Wochen lang durch Europa und setzte dabei auf die kostenlosen Schlafgelegenheiten des «Gastfreundschaftsnetzwerkes». Rosta sagt:

«Das hat meist recht zuverlässig funktioniert. So lernt man auch neue Leute kennen.»

Sein Unterfangen will Gabriel Rosta ab dem Start dokumentieren. Voraussichtlich auf dem Instagram-Profil gabriel.rosta plant er täglich Updates in Form von Bildern, Videos und Texten zu posten.

Am Velo wird Rosta zudem eine GoPro-Kamera befestigen und im Zeitraffermodus alle paar Sekunden ein Foto machen lassen. «So kann ich am Ende der Reise alles zu einem Clip zusammenschneiden», erklärt der angehende Bauingenieur. Gleichzeitig zeichnet die App Strava die gefahrene Strecke auf.

Ende Juni soll Rosta am Nordkap ankommen. Zeit für eine grosse Verschnaufpause bleibt ihm nicht. Er erklärt verschmitzt: «Am 1. Juli heiratet mein Bruder in zivil und ich bin der Trauzeuge.» Spätestens am 30. Juni will der 21-Jährige darum wieder zurück in der Schweiz sein.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen