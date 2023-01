Neujahrsapéro Bözberger feiern zehnten Geburtstag ihrer Gemeinde mit Sekt und Torten Über 120 Gäste haben am Neujahrsapéro das zehnjährige Jubiläum der Gemeinde Bözberg gefeiert. Gemeindeammann Therese Brändli blickte bei ihrer Ansprache zurück. Für alle Anwesenden gab es ein kleines Geschenk. Ina Wiedenmann 02.01.2023, 12.41 Uhr

Gemeindeammann Therese Brändli schneidet eine Geburtstagstorte an. Ina Wiedenmann

«Wir sind alle zusammen in den Bus 372 eingestiegen, der nach Bözberg fährt. Auf dieser Fahrt haben wir verschiedene Ausstiegsstellen. Sie gelingt, weil jeder etwas dazu beigetragen hat», resümiert Gemeindeammann Therese Brändli die zehnjährige Erfolgsgeschichte der Gemeinde Bözberg am Jubiläumsneujahrsapéro in der Turnhalle im Ortsteil Oberbözberg. Dabei zeigt sie auf das Bild mit dem Bus im Hintergrund.

Die Bözberger Neujahrsgemeinschaft feiert. Die Anwesenden haben sich ihre Anstecknadel mit dem Gemeindewappen, mit der alle beschenkt wurden, ans Revers gesteckt, prosten sich zu und wünschen sich «Ein gutes neues Jahr». Michael Zinniker und Michael Baumann, beide aus Bözberg, sorgen für musikalische Unterhaltung und Renate Wagner kümmert sich laufend um Nachschub am Buffet. Immer wieder zückt ein Gast sein Handy und macht ein Foto von den beiden Geburtstagstorten. Alle scheinen es zu geniessen, dass sie sich nach drei Jahren in diesem Rahmen wieder treffen können.

Vieles ist in der Zwischenzeit passiert. Brändli erinnert sich an den 13. März 2020, als die Schulen geschlossen wurden, an die leeren Strassen auf ihrem Weg zur Arbeit und an die Gemeindeversammlung, die sie absagen musste. Und sie denkt an den Kriegsausbruch im vergangenen Jahr. «Sie haben aber alle auch persönliche Ereignisse durchgemacht, fernab von der grossen Bühne. Sie haben dabei nicht gejammert, sondern immer alles vorbildlich mitgemacht, um die Gemeinschaft aufrechtzuerhalten. Dafür sage ich Danke!», lobt Therese Brändli die Anwesenden.

Jubiläum wird an drei weiteren Anlässen gefeiert

Vor zehn Jahren, genau eine Sekunde nach Mitternacht, haben die damaligen Gemeinderäte die Gemeinde operativ zusammengeschlossen, blickt Brändli auf die gemeinsame Bözberger Geschichte zurück. Sie freut sich, dass alle damaligen Gemeinderäte heute mitfeiern, und hebt weiter die enorme Leistung der 48 Personen hervor, die in Arbeitsgruppen den Zusammenschluss vorbereiteten. Das Jubiläumsjahr wird mit drei weiteren Anlässen gefeiert werden: einem Sternmarsch am 6. Mai, einer grossen 1.-August-Feier und einem Herbstanlass, der noch terminiert werden muss, kündigt Gemeindeammann Brändli an.

Am nächsten Tag wird der Bus 372 nach Bözberg wieder Halt in Linn, Gallenkirch, Unter- und Oberbözberg machen. Am 1. Januar sind die Bözberger aber nach Oberbözberg gekommen, um ihre zehnjährige Gemeinschaft zu feiern.