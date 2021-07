Neues Festival Premieren gehören zum Programm: Brugg steht im Zeichen des Dokumentarfilms Das ist eine Ansage! Brugg wird zur Festivalstadt, wird über die Landesgrenzen hinaus zum Treffpunkt der Cineasten: beim ersten Dokumentarfilmfestival in der deutschsprachigen Schweiz. Das sind die Höhepunkte des Programms. Michael Hunziker 21.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Als Premiere zu sehen sein wird der Film «Burning Memories» in Anwesenheit der Regisseurin Alice Schmid. zvg

Geboten wird, das steht mittlerweile fest, so einiges an den ersten Brugger Dokumentarfilmtagen: zahlreiche Filmvorstellungen in den beiden Brugger Kinos Odeon und Excelsior sowie in der Galerie Zimmermannhaus, dazu ein spannendes und anregendes Rahmenprogramm. Anwesend sein werden vom 16. bis 19. September Filmschaffende, Protagonisten und Filminteressierte aus der Schweiz und dem nahen Ausland. Stephan Filati, Betriebsleiter im Kulturhaus Odeon, sagt:

«Brugg steht zum ersten Mal vollständig im Zeichen des Dokumentarfilms aus der ganzen Welt.»

Für Filati sind die ersten Brugger Dokumentarfilmtage eine Herzensangelegenheit.

Künftig alternierend zu den Literaturtagen

Das «Odeon», erklärt der Betriebsleiter, pflegt seit über 20 Jahren den hochwertigen Dokumentarfilm. Ihm soll ein Festival gewidmet werden, das die Vielfalt des dokumentarischen Erzählens abbildet, aktuelle Themen aufnimmt und zum Reflektieren und Diskutieren anregt. Das zusammengestellte Programm zeige die Vielfältigkeit des menschlichen Lebens und biete Möglichkeiten, den persönlichen Horizont zu erweitern. Künftig finden die Brugger Dokumentarfilmtage, so das Ziel, alle zwei Jahre alternierend zu den Brugger Literaturtagen statt.

Die bevorstehende erste Ausgabe beschäftigt sich mit dem Schwerpunktthema Musik – «einerseits mit Filmporträts über Musikerinnen und Musiker, andererseits durch die Thematisierung der Filmmusik in Dokumentarfilmen», führt Filati aus. Die Organisatoren freuen sich auf die Premiere des Films «Burning Memories» in Anwesenheit der Regisseurin Alice Schmid, die 2021 mit dem Schweizer Filmpreis für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurde.

Ein Höhepunkt ist die Weltpremiere des Films «Tiger und Büffel». zvg

Höhepunkte sind überdies die Weltpremiere des Films «Tiger und Büffel» in Anwesenheit von Regisseur Fabian Biasio, der Film «Heicho» über den Berner Blues Musiker Walter «Wale» Liniger mit anschliessendem Konzert oder die Premiere des regionalen Filmprojekts «Badenfahrt – Fest vereint» mit Regisseur Rolf Lang.

Der Vorverkauf startet diesen Freitag

Daneben bieten weitere Werke Einblicke in Musikerbiografien: von Amy Winehouse über Billie Holiday bis hin zu Iggy Pop, Frank Zappa oder Tina Turner. Von den rund 24 Filmen, die am Festival gezeigt werden, ist etwa ein Drittel dem Schwerpunktthema gewidmet, hält Filati fest. Zwei Drittel geben einen Überblick über das aktuelle Dokumentarfilmschaffen in der Schweiz und in Europa.

«Gesprächsrunden mit Filmemacherinnen und Filmemachern, ein Podium zum Thema Filmmusik sowie ein reichhaltiges kulinarisches Angebot, bei dem man sich über die Filme austauschen kann, runden das Festival ab», sagt Filati. Kurz:

«Es ist eine einmalige Gelegenheit, über vier Tage in die Welt des aktuellen Dokumentarfilms einzutauchen.»

Eine Herausforderung sei es vor allem gewesen, die Premieren nach Brugg zu holen, da im Herbst weitere Filmfestivals in der Schweiz stattfinden, fügt Filati an. Soeben haben die Organisatoren den Festivaltrailer realisiert und sind daran die letzten Filme zu buchen und das Programm fertigzustellen. Dieses wird in den kommenden zwei Wochen auf der Website aufgeschaltet. Ebenfalls wird der Festivalkatalog erstellt.

Die Brugger Dokumentarfilmtage finden vom 16. bis 19. September statt. zvg

Der Vorverkauf startet am Freitag, 23. Juli. Der Festivalpass ist für 99 Franken erhältlich, der Tagespass für 44 Franken. Eingerichtet wird das Festivalzentrum im «Odeon», wo auch die Eröffnung stattfinden wird.

Persönlich freut sich Filati, antwortet er auf die entsprechende Frage, vor allem «auf die Begegnungen mit Filmschaffenden, Besucherinnen und Besuchern sowie auf viele gute Gespräche».