Brugg: M.Y Sushi Restaurant eröffnet an Hauptstrasse

Neueröffnung «Es ist unser erstes eigenes Lokal und ein grosser Schritt für uns» – das M.Y Sushi Restaurant öffnet in Brugg Am 18. März eröffnen Hualin und Jin Shen das «M.Y Sushi Restaurant» an der Hauptstrasse 25. Das Ehepaar übernimmt die Räumlichkeiten von «Maya’s Holiday Flavours» – aber sonst nicht viel. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 31.01.2023, 05.00 Uhr

Lernten sich in Japan kennen: das heutige Ehepaar Hualin und Jin Shen. Maja Reznicek

Vor wenigen Tagen gingen die letzten Tacos über die Theke. Drei Spezialanlässe im Januar besiegelten das Ende des mexikanischen Lokals Maya’s Holiday Flavours. Nach nur neun Monaten packt Geschäftsführerin Maya Lukas eine neue Herausforderung an.

Sie übernimmt per 1. März das «Surbtal Bistro» als «Surbtal Restaurant» in Endingen. Nachdem Lukas diesen Entscheid öffentlich gemacht hatte, war einige Zeit nicht klar, wie es hinter der Glasfront in der Brugger Altstadt weitergeht.

Seit April 2022 bewirtete Maya Lukas die Bruggerinnen und Brugger mit mexikanischer, hawaiianischer und mauritischer Küche. Maja Reznicek

Nun steht es fest: In knapp sieben Wochen eröffnen Hualin und Jin Shen das Lokal wieder – mit neuem Konzept. Wie das Ehepaar im Gespräch mit der AZ begeistert erzählt, soll mit dem «M.Y Sushi Restaurant» japanisches Flair ins Prophetenstädtchen ziehen. Der zukünftige Betreiber erklärt:

«Es ist unser erstes eigenes Lokal und ein grosser Schritt für uns.»

Neu in der Gastroszene sind die beiden aber nicht.

Oktopus im Teigbällchen bis zum Sushi-Boot

Kennengelernt hatte sich das Paar bei einem Urlaub des heute 45-Jährigen in Japan. Jin Shen besuchte dort die Universität und war nach Abschluss in einer Aussenhandelsfirma tätig gewesen. Ihr Mann erzählt weiter:

«Weil Jin aber gerne kocht, kündigte sie den Job und lernte und arbeitete in einem japanischen Restaurant.»

Er selbst stamme aus China und habe schon immer im Gastronomiebereich sein Geld verdient.

Inzwischen wohnt die Familie mit ihren beiden Kindern im Kanton Zürich. Von den freien Räumlichkeiten an der Hauptstrasse 25 erfuhr Hualin Shen über die Onlineplattform Homegate. Für das «M.Y Sushi Restaurant» wollen die vier nun nach Brugg umziehen.

Neben Sushi sollen auch diverse andere japanische Spezialitäten auf den Tisch kommen (Symbolbild). Nicole Nars-Zimmer

Anbieten wird die Familie Shen im Prophetenstädtchen – wie der Name des zukünftigen Lokals schon verrät – Sushi, etwa als Sushi-Boot (eine Art Platte), aber auch andere Gerichte aus dem Land der aufgehenden Sonne.

So stehen auf dem Menü genauso Nudelsuppe, wie auch grillierte japanische Speisen. Weitere Spezialitäten seien beispielsweise Takoyaki, das heisst Oktopus im Teigbällchen, Sushi-Salat und -Bowls sowie Tempura-Bowls. Bei letzterem handelt es sich um eine für die japanische Küche typische Zubereitungsvariante frittierter Speisen.

Die Kundschaft erhält ein kleines Präsent

Das Brugger Lokal wird das Ehepaar bis auf Weiteres als Duo führen. Hualin Shen ergänzt:

«Wenn es gut läuft, stellen wir vielleicht noch Mitarbeitende ein.»

Geniessen können die Kundinnen und Kunden das neue Angebot entweder als Take-away und per Lieferdienst oder direkt an der Hauptstrasse 25 mit 28 Sitzplätzen. Zu welchen Zeiten und an welchen Wochentagen «M.Y Sushi Restaurant» geöffnet haben wird, steht aktuell noch nicht fest.

Nach dem Wechsel vor knapp einem Jahr geht das Lokal an der Hauptstrasse in die nächsten Hände über. Maja Reznicek

Klar ist, dass die ehemaligen Räumlichkeiten von «Maya’s Holiday Flavours» im Zuge des Wechsels nicht umgebaut werden. Das Design passe man aber an, verraten die neuen Betreiber.

Die offizielle Eröffnung des «M.Y Sushi Restaurants» ist für den Samstag, 18. März, geplant. Eine grosse Feier soll es laut Hualin und Jin Shen zwar nicht geben. Dafür erwarte die Kundschaft ein kleines Präsent.

