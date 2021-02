Dem Einwohnerrat Brugg soll im Juni ein Bericht und Antrag zum Entscheid vorgelegt werden, damit die Stadtbibliothek für etwa fünf Jahre vom Zimmermannhaus in der Vorstadt in die Altstadt verlegt werden kann. Der Vizeammann sagt, was zu erwarten ist.

Claudia Meier 06.02.2021, 05.00 Uhr