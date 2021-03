Neue Kantonsschule Gemeindepräsidentin in Windisch: «Wir dürfen mit unserer Planung nicht stehen bleiben» Heidi Ammon (SVP) sagt, was sie vom Vorgehen des Kantons hält, den Standortentscheid für eine neue Kantonsschule im Mittelland um weitere eineinhalb Jahre zu verschieben und wie die Gemeinden zu einer Win-win-Situation kommen wollen. Claudia Meier 27.03.2021, 05.00 Uhr

Auf dem Areal Bachthale in Windisch neben dem Fachochschul-Campus könnte die neue Kantonsschule entstehen. Bild: Claudia Meier

(27. Mai 2020)

Ob es neben dem Fricktal dereinst auch auf dem Bachthale-Areal in Windisch eine neue Kantonsschule geben wird, ist noch unklar. Denn das Rennen zwischen den beiden möglichen neuen Standorten im Mittelland – Lenzburg und Windisch – geht in die Verlängerung, wie Bildungsdirektor Alex Hürzeler gestern an einer Medienkonferenz zum Anhörungsstart der drei möglichen Standorte im Fricktal bekanntgegeben hat.