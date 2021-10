Hürde für Referendum bleibt in der Fusionsgemeinde Böztal hoch

Das Stimmvolk entscheidet am 4. Dezember über das Regelwerk der Gemeinde, die ab 2022 an den Start geht. Insgesamt zehn Dokumente werden an den Infoanlässen am 20. Oktober in Hornussen und am 3. November in Effingen vorgestellt und diskutiert.

Claudia Meier 06.10.2021, 05.00 Uhr