neu beim Vorstadt Nach der Grossstadt schmiedet sie in Brugg ihr Glück: «Dieser Beruf ist für mich gleichzeitig Leidenschaft und Hobby» Gegenüber vom historischen Farbturm baut Nina Kocher ihre neue Goldschmiede. Ein Traum, für den die Bruggerin sich Zeit lassen wollte – und es doch ganz anders kam. Maja Reznicek 03.02.2021, 05.00 Uhr

Goldschmiedin Nina Kocher stieg 2003 in die Branche ein. Bild: Britta Gut

Wie tausend kleine Sterne funkeln die Glitzerpartikel an der Wand des Ateliers. Etwa genauso wie die Augen von Nina Kocher, wenn sie von ihrem neuen «Juwel» erzählt. Anfang letzten Jahres gründete die 37-Jährige eine eigene Goldschmiede am Hansfluhsteig 5 in Brugg – direkt gegenüber vom Farbturm. Sie sagt: «Für mich ist dieser Beruf gleichzeitig Leidenschaft und Hobby.» Für den Laden verlegte die Goldschmiedin den Fokus ihrer Arbeit von der Grossstadt Zürich ins Prophetenstädtchen.

Anhand von Skizzen zeigt Nina Kocher potenzielle Schmuckstücke ihren Kunden. Bild: Britta Gut

Bereits 2012 nämlich richtete Nina Kocher ihr erstes Atelier für den Juwelier La Serlas am Paradeplatz ein. Drei Jahre später folgte ein weiteres in der Nähe des Zürcher Lindenhofs. Davor arbeitete sie als Schmuckdesignerin in Luzern und Zürich, wohnte auch vor Ort. Vor acht Jahren siedelte sich Kocher in Brugg an. Sie erzählt mit einem Lachen:

«Alle Zürcher haben seltsam geschaut, als ich sagte, dass ich nach Brugg ziehe.»

Für sie habe die lokale Alt- und Vorstadt aber etwas Magisches. Zudem fühlt sich die Goldschmiedin in der Region verwurzelt: Ihrer Familie gehört der historische Farbturm, ihre Mutter Theresia Anderes-Kocher betreibt den Antiquitätenladen Nostalgie an der Hauptstrasse 49. Ihre Mutter bot Nina Kocher schlussendlich die Chance, den Laden zu eröffnen.

Gegenüber dem Farbturm befindet sich die Goldschmiede Nina Kocher. Bild: Britta Gut

Denn der Raum am Hansfluhsteig 5 diente ursprünglich dem Brugger Antiquitätenladen als Lager. Ihre Mutter habe dieses schon lange abgeben wollen, sagt Kocher. Im November 2019 war es so weit: Nina Kocher wagte den Schritt in die Selbstständigkeit. Zwar bediene sie weiterhin Zürcher Kundschaft, konzentriere sich nun aber zu 100 Prozent auf das Geschäft in Brugg. Diesen Einsatz braucht es auch – kam es laut der Goldschmiedin nämlich nicht wie geplant.

Sie wollte eine andere Richtung einschlagen als die Familie

Eigentlich sollte das Brugger Atelier wegen Umbauarbeiten erst im kommenden Sommer eröffnen. Kocher fügt an: «Es eilte ja nicht. Ich wollte mir Zeit lassen, vielleicht zuerst eine Kollektion entwerfen und mich der Kunst widmen.» Doch es kam anders: Bereits früh im Jahr 2020 bekam die 37-Jährige Aufträge aus der Region und Laufkundschaft schneite herein.

Weil Kocher ihr Atelier noch nicht fertiggestellt hatte, lieh sie von Freunden von ihr entworfene Schmuckstücke für die Ausstellung und fragte Berufskollegen um Werkzeug an. Zusätzlich begann Kocher nach Beginn der Pandemie, vereinzelt Hausbesuche bei langjährigen Kunden zu machen. «Das ist spontan wegen Corona entstanden und kam gut an», sagt sie.

Mittlerweile zeigt ein iPad im Schaufenster beispielhaft verschiedene Ringe, Armreifen und Ketten der Goldschmiedin. «Es ist ein ständiges Ausprobieren, was funktioniert», erklärt sie begeistert.

Auf dem gut versteckten iPad können Schmuckstücke betrachtet werden. Bild: Britta Gut

Diese Haltung behält Nina Kocher auch im Handwerk. Ständig probiere sie Neues aus, experimentiere viel. Die Vielfalt des Berufs war mit ein Grund, warum die Bruggerin eine Lehre in diesem Bereich absolvierte. Sie erzählt:

«Es war früh klar, dass ich Goldschmied lernen möchte. In meiner Familie haben alle studiert, ich wollte eine andere Richtung einschlagen.»

Auch Alternativen für Eheringe kreierte Kocher schon

Neben Reparaturen, Schätzungen sowie Goldankauf entwirft und fertigt Nina Kocher hauptsächlich eigene Schmuckstücke. Vom ersten Besprechungstermin bis zur Anfertigung dauere es im Schnitt rund sechs Wochen. Bei ihren Arbeiten legt Kocher viel Wert auf Individualität: «Schmuck ist etwas sehr Persönliches.»

Bei einem Verlobungsring frage sie beispielsweise, wie die beschenkte Person sei, was ihr gefallen könnte, welchen Schmuck diese sonst trage und welches Budget zur Verfügung stehe.

Altbewährte und neue Werkzeuge finden sich im Atelier von Nina Kocher. Bild: Britta Gut

Auch Alternativen biete sie: «Für eine Freundin habe ich statt eines Rings einen Armreif als ‹Ehering› entworfen.» Mit ihren rund 16 Jahren Erfahrung habe Kocher mittlerweile keine Angst mehr, dass ein Stück nicht gefallen könne. «Man merkt schon bei den Skizzen, in welche Richtung es gehen soll.»

Die Werkbank baute die 37-jährige Bruggerin selbst. Bild: Britta Gut

Ihr selbst würden oft zurückhaltende Designs gefallen. Ein Lieblingsschmuckstück von Kocher ist aber ein aufwendiger Ring mit einem Stern. «Ich mag organische Formen, die aussehen, als ob sie aus der Natur kommen, obwohl sie von Menschenhand gemacht wurden», erklärt die 37-Jährige. Beim Schmieden setzt sie zudem auf Ökogold (Edelmetall aus Recycling), verwendet gerne Steine aus der Schweiz. Kocher führt aus:

«Die Lieferanten haben mich manchmal nicht so gerne, weil ich sehr kritisch bin und nachfrage, woher die Materialien kommen.»

Aktuell experimentiert sie mit Kombinationen aus Glitter und Gold

Bis im Sommer wird das Atelier beim Farbturm fertig eingerichtet. Mit Hilfe von Drehtischen, Beamer und neuen Lichtern soll es dort eine ganz besondere Schmuckausstellung geben. Für den Umbau macht Nina Kocher vieles selbst: Sie kreierte bisher die Werkbank und verschiedene Möbel, übernahm aber auch Gipserarbeiten.

Man bekomme eben in der Lehre zum Goldschmied verschiedene Fähigkeiten vermittelt. Diese müsse man nur richtig zu kombinieren wissen, sagt Kocher. Sie fügt an: «Ich mache gerne immer wieder Neues.»

Bis zu sechs Wochen kann die Arbeit an einem Schmuckstück – von der Beratung bis zur Anfertigung – für Nina Kocher dauern. Bild: Britta Gut

Darum kann die Bruggerin sich in Zukunft auch Zusammenarbeiten mit Handwerkern und Künstlern aus der Region vorstellen. Aktuell experimentiert sie gemeinsam mit einer Partnerin an Kombinationen von Gold mit Glitter. Wie es weitergeht, steht für Nina Kocher noch in den Sternen. Aktuell lasse sie sich mit dem Geschehen mitziehen, wolle es schön haben. Kocher sagt: «Dieser Traum treibt mich, und das geniesse ich sehr.»