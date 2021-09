Brugger Biber macht Siedlung Bellerive unsicher

Natur «Es war Zeit, die Bibertheorie zu bestätigen»: Wie diese Stadtbrugger dem tierischen Überraschungsgast auf die Schliche kamen In der Schweiz sind Biber wieder auf dem Vormarsch. Diesen Sommer tauchte ein Exemplar im Garten einer an der Aareschlucht gelegenen Liegenschaft unverhofft auf – und sorgt jetzt noch für Aufruhr. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 17.09.2021, 05.00 Uhr

Erstmals im Juni 2021 tauchte ein Biber in der Siedlung auf. zvg/Markus Janousch

Ende Juni bot sich den Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlung Bellerive ein seltenes Bild. Am helllichten Tage spazierte auf der Parkebene der Brugger Liegenschaft an der Baslerstrasse ein Biber.

Anwohnerin Therese Wyder-Rätzer sagt:

«Als ich davon gehört habe, war ich sehr überrascht. Wir haben uns gefragt, wie der Biber überhaupt zu uns nach oben gekommen ist.»

Therese Wyder-Rätzer, Anwohnerin Siedlung Bellerive. Maja Reznicek

Denn Bellerive grenzt zwar direkt an die Aare, liegt aber mehrere, steile Meter über dem Wasser.

Andreas Badertscher, der ebenfalls in einem der drei Gebäude der Siedlung lebt, ergänzt: «Ich wohne seit 21 Jahren hier und einen Biber hatten wir noch nie.»

Bevor die Frage geklärt werden konnte, wurde ein Wildhüter gerufen, der das geschützte Tier einfing und stromabwärts an der Schacheninsel wieder freiliess. So schien der Fall erledigt.

Mitnichten, wie sich für die Bellerive-Bewohnerschaft herausstellte. In der zweiten Julihälfte entdeckte Wyder-Rätzer einen angeknabberten Zaun. Die Vermutung lag nahe, dass es sich um Biberspuren handeln könnte. Ein anderer Anwohner, Markus Janousch, fand zwei Wochen darauf dann auch möglichen Kot des Tieres auf dem Parkplatz.

Der Biber leistete am Holzzaun ganze Arbeit. Maja Reznicek

Später fiel ein weiterer Zaun dem Tier zum Opfer. «Da war es Zeit, die Bibertheorie zu bestätigen und uns von Fachleuten beraten zu lassen, wie wir das Problem lösen könnten», sagt Wyder-Rätzer.

Die Gartenanlage lockte den Biber in die Siedlung

Ende Juni wurde der Biber erstmals gesichtet. zvg/Markus Janousch

Nach einem Austausch mit dem Naturschutzverein Pro Natura Aargau sowie Andres Beck, Biberbeauftragter des Kantons, gab es Gewissheit: In der Siedlung Bellerive ist wieder ein Biber unterwegs. Dieser gehört zu den etwa 345 Tieren (Stand Winter 2017/18), die gemäss Christian Tesini, Fachspezialist Jagd und Fischerei vom Departements Bau, Verkehr und Umwelt (BVU), im Aargau angesiedelten sind.

Im Konzept Biber Schweiz, das den Umgang mit dem Säugetier in der Schweiz regelt, wird festgehalten, dass national 2800 Exemplare (Stand 2015) dieser mittlerweile «verletzlichen» Art leben. Anfang des 19. Jahrhunderts galt der Nager durch die intensive Bejagung noch als ausgerottet.

Im Bezirk Brugg sollen einige Biber unter anderem im Schachen beim Waffenplatz und am Rinikerbach wohnen, erklärte der kantonale Biberbeauftragte Andres Beck telefonisch gegenüber Therese Wyder-Rätzer. Dass ein Tier den Weg von diesen Orten an die Baslerstrasse unternommen hat, hält Beck – obwohl Biber teils weite Strecken zurücklegen können – für eher unwahrscheinlich.

Blick in die Aareschlucht von der Siedlung Bellerive aus. Maja Reznicek

Vielleicht sei der Biber durch das Hochwasser im Sommer auf das Areal gelangt, vermutet Wyder-Rätzer. Gemäss Christian Tesini hat sich im Zuge der Überschwemmungen aber kantonal keine wesentliche Zunahme der Biberschäden ergeben.

Was den Biber in die Siedlung Bellerive lockte, war gemäss Wyder-Rätzer wohl die Gartenanlage. Diese besteht seit über 300 Jahren und zeichnet sich insbesondere durch einen reichen Baumbestand, darunter Obstbäume, aus. Wie Pro Natura auf seiner Website schreibt, fressen die rein vegetarisch lebenden Biber «über 300 krautige und verholzte Pflanzen». Im Herbst kommt Fallobst dazu und im Winter vertilgt das Tier aufgrund der Nahrungsknappheit am liebsten Rinden und Knospen von Weichholzarten.

Die Gartenanlage weist einen reichen Baumbestand auf. Maja Reznicek

Therese Wyder-Rätzer wurde geraten, präventive Massnahmen gegen weitere Biberschäden zu treffen:

«Die Bäume sollen ab Oktober mit einem mindestens einen Meter hohen Drahtzaun geschützt werden.»

Annähernd jedes Biberrevier im Siedlungsgebiet sorgt für Konflikte

In Aargauer Siedlungsgebieten verursachen Biber gemäss Christian Tesini nur wenige Schäden. Der Fachspezialist Jagd und Fischerei vom BVU gibt zu bedenken: «Es kann zwar angenommen werden, dass annähernd jedes Biberrevier im Siedlungsgebiet irgendwann Konflikte verursacht, es aber nicht in jedem Fall zu einem Schaden kommt.»

Der angeknabberte Zaun wird notdürftig mit Schnur zusammengehalten. Maja Reznicek

In der Regel seien diese durch präventive Massnahmen abwendbar. Die häufigsten Schäden im Siedlungsgebiet seien unterhöhlte Strassen oder Wege sowie die Beeinträchtigung der Siedlungsentwässerung.

Wessen Privateigentum Opfer eines Bibers geworden ist – dies betrifft etwa angeknabberte Gartenzäune –, der muss die Kosten selbst berappen. Tesini sagt:

«Bei allen Schäden, welche nicht Wald und landwirtschaftliche Kulturen betreffen, werden keine Vergütungen durch Bund und Kanton bezahlt.»

Der Biber vom Juni 2021. zvg/Markus Janousch

Bei erheblichen Infrastrukturschäden (oder Schadenspotenzial) sei es möglich, Massnahmen im Biberlebensraum oder an Bibern zu ergreifen, dies jedoch wieder auf Kosten der betroffenen Grund- oder Werkeigentümer. «Schäden in Privatgärten sind in der Regel von jeglichen Möglichkeiten ausgeschlossen.»



Wie teuer der Biberschaden in der Siedlung Bellerive wird, wissen Andreas Badertscher und Therese Wyder-Rätzer nicht. Es gilt nun, die Bäume in der Gartenanlage vor dem Nagetier zu schützen. Die angeknabberten Latten an den Zäunen werden von Mitbewohnern der Siedlung Bellerive in Eigenregie ersetzt. Ansonsten beobachte man die Lage weiter. «Wir wissen ja nicht, wann der Biber wiederkommt», sagt Andreas Badertscher.