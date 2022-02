Frisst der Biber das Aareufer in Villnachern und Umiken kahl?

Natur Der Biber schlägt zu: Ist das Ufer zwischen Villnachern und Umiken bald kahl? Ein AZ-Leser will die Bäume an der Aare mit Zäunen vor dem «gefrässigen Nager» schützen. Der Biberbeauftragte und der Fachspezialist Jagd und Fischerei des Kantons nehmen Stellung zur Situation. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 02.02.2022, 05.00 Uhr

Zirka 30 Biber leben im Grossraum Brugg. zvg/Markus Janousch

An manchen Stellen seien es bald die letzten Bäume. Seit gut 15 Jahren ist Stephan Meier regelmässig zwischen Villnachern und Umiken unterwegs. Schon lange fallen dem Umiker die Aktivitäten der Biber an den dortigen Kanalufern der Aare auf, wie er in einem Leserbrief an die AZ schreibt:

«Fast alle stattlichen, 10- bis weit über 100-jährigen Bäume – gesund bis in die Krone – sind nun beidseits des Kanals in dieser Zeit durch Biber an-, aber meistens abgefressen worden.»

Die wenigen verbliebenen, gebrochenen Baumstämme würden nur noch auf das nächste Hochwasser oder auf einen «mittelkräftigen Windstoss» warten. «Ist es nun wirklich nötig, dass die gefrässigen Biber mit ihrem schnellstens wachsenden Nachwuchs so viele kräftige Bäume weiterhin fällen dürfen?», fragt Meier und fügt an: «Wo bleibt der Tierschutz, Naturschutz, Umweltschutz? Es bleibt ein äusserst fraglicher Ausgleich übrig.»

Biberspuren zwischen Villnachern und Umiken. zvg (28. Januar 2022)

Um noch verbleibende Bäume «in naher und ferner Umgebung an fliessenden Gewässern vor solchen jämmerlichen Schäden zu bewahren», wünscht sich der AZ-Leser, dass metallene, grüne Zäune angebracht werden.

Er ergänzt: «Das würde das Budget von Gemeinden oder Kantonen kaum hauchdünn belasten. Vielleicht fänden sich ja sogar Freiwillige, die bei dieser nützlichen Arbeit gegen den unsäglichen Biberfrass mithelfen würden!» In einer guten Viertelstunde wären so 100 Jahre alte und kräftige Bäume geschützt.

Biber beeinträchtigt Baumbestand in der Region nicht

Anders als Meier beurteilt Daniel Stahel die Situation zwischen Villnachern und Umiken. Bei einem Spaziergang durch das Gebiet konnte der kantonale Biberbeauftragte und Jagdaufseher keine übermässigen Aktivitäten des Nagers feststellen, stiess gar nur vereinzelt auf dessen Spuren. Auch das Bild (siehe Foto oben) des Lesers überrascht ihn nicht. Stahel erklärt gegenüber der AZ:

«Der Biberfrass an den vereinzelten Bäumen zu dieser Jahreszeit ist ganz normal.»

Im von Meier beschriebenen Gebiet (zwischen Umiken und Villnachern auf der Kanalseite, Auenschutzwald) seien wenige Bäume betroffen. Auf die ganze Region bezogen ist eine Beeinträchtigung des regionalen Baumbestands durch Biber für Stahel «überhaupt nicht feststellbar».

Biberspuren zwischen Villnachern und Umiken. zvg (28. Januar 2022)

Zudem, so ergänzt Christian Tesini, bleibe den Tieren im Winter, wenn die krautige Vegetation nicht mehr verfügbar sei, wenig anderes übrig als sich von Rinde und Knospen zu ernähren.

Der Fachspezialist Jagd und Fischerei vom kantonalen Departement Bau, Verkehr und Umwelt sagt: «Die angenagten oder bereits gefällten Bäume können aus Sicht des Bibers wie auch aus jagdrechtlicher Perspektive nicht als Schaden bezeichnet werden.»

Nichtsdestotrotz gebe es Situationen, wo der Schutz von Ufergehölzen sinnvoll sei. Tesini erklärt:

«Insbesondere wenn die Bäume auf Gebäude oder Strassen fallen können oder als Biotopbaum einen Wert haben.»

Diese Schutzvorkehrungen erfolgten jedoch in der Regel durch örtliche Naturschutzvereine oder andere interessierte Personen. Ausserhalb von Wald und landwirtschaftlicher Nutzfläche könnten Präventionsmassnahmen nicht entschädigt werden. Der Fachspezialist ergänzt: «Zumal es sich im vorliegenden Fall nicht einmal um Wildschäden im jagdrechtlichen Sinn handelt.»

Auch Privatpersonen können Schutzmassnahmen vornehmen

Obwohl sich Biberaktivitäten nicht pauschal einschränken lassen, ist es gemäss Christian Tesini nicht verboten, einzelne Bäume zu schützen. Eine Interessensabwägung wie bei Eingriffen an Dämmen oder Bauten der Tiere erfolgt in diesem Fall nicht:

«Wir gehen beim Schutz von Einzelbäumen nicht von einer wesentlichen Beeinträchtigung des Biberlebensraums aus.»

Im Kanton Aargau sind knapp 350 Biber angesiedelt. zvg/Markus Janousch

In Brugg könnten Personen, welche einzelne Bäume geschützt haben wollen, auf die Beratung der kantonalen Biberbeauftragten zurückgreifen. «Es macht auch Sinn, Massnahmen, welche an der Ufervegetation umgesetzt werden sollen, mit den für den Gewässerunterhalt verantwortlichen Personen anzuschauen.»

In Absprache mit Gemeinde und Gewässerunterhalt ist es dann laut Tesini für Privatpersonen durchaus möglich, in öffentlich zugänglichen Gebieten – so auch auf Spazierwegen – Schutzmassnahmen vorzunehmen. Vorausgesetzt, der Landbesitzer willigt ein, fügt Daniel Stahel an.

Die Installation von etwa sogenannten Drahthosen, einem Maschendrahtzaun, der rund um den Baum platziert wird, ist gemäss dem kantonalen Biberbeauftragten in besagtem Gebiet zwischen Villnachern aktuell aber «gar kein Thema». Ein ähnliches Echo, wie das von Meier, hat Stahel bisher nicht erhalten.

