Biberbestand 2022: Zählt Region Brugg zu den Biber-Hochburgen?

Natur Brugger Stadtbiber ist zurück: Zählt der Bezirk bald zu den Hochburgen der Nager? Nach 13 Jahren findet 2022 wieder eine nationale «Volkszählung» der Tiere statt. Zu den Ergebnissen in der Region hat Pro-Natura-Projektleiterin Marianne Rutishauser bereits eine erste Vermutung. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende Juni 2021 tauchte in der Siedlung Bellerive ein Biber auf. zvg/Markus Janousch (15. September 2021)

Ein Foto überführte ihn. Als Therese Wyder-Rätzer Anfang Januar ein E-Mail mit dem Bild eines angeknabberten Zauns bekam, war schnell klar, wer für dessen Zustand verantwortlich ist. «Die alten Lättli scheinen ‹unserem Gartentier› zu schmecken», schrieb die Nachbarin noch dazu.

Bereits im Sommer sorgte der Biber in der Brugger Siedlung Bellerive, die an die Aareschlucht angrenzt, für Aufruhr. Wyder-Rätzer fügt an:

«Das entspricht der Theorie der Biberexpertin, dass er gern dorthin zurückkehrt, wo es ihm geschmeckt hat.»

Therese Wyder-Rätzer, Anwohnerin der Siedlung Bellerive. Maja Reznicek (14. September 2021)

Aus Hunger benagte das Tier den Zaun wohl nicht. Die Anwohnerin sagt: «Ich hörte, dass der Biber vielleicht am Hag knabberte, weil er versucht hat, an dieser Stelle ans Wasser, die Aare, hinunterzugelangen.» Die imprägnierten Latten seien nämlich vermutlich nicht besonders schmackhaft gewesen.

Der Biber von Bellerive ist gemäss Marianne Rutishauser einer von knapp 30 Artgenossen, die im Grossraum Brugg – im Detail im Gebiet von Schinznach bis und mit Limmatspitz – leben. Zwei Drittel davon, so die Projektleiterin der Aktion Biber & Co. Reusstal von Pro Natura, sind in den Auengebieten ob Brugg/Umiker Schachen angesiedelt. Im Wasserschloss kämen die Nager bereits seit den 60er-Jahren vor – aber nicht mit natürlichem Ursprung.

Der Zaun fiel dem Biber zum Opfer. zvg/Eliane Mohr (20. Januar 2022)

Gemäss Info Fauna, dem Schweizerischen Zentrum für Kartografie der Fauna, verschwand er in der Schweiz Anfang des 19. Jahrhunderts. 1956 habe eine Gruppe von Naturforschenden die ersten Tiere im Kanton Genf ausgesetzt, um den Biber wieder anzusiedeln. Auch im Wasserschloss tat man dies. «Zuerst war es nicht sicher, ob die Wiederansiedlung gelingen würde», sagt Marianne Rutishauser.

Der Damm in Schinznach-Dorf ist nicht mehr der grösste des Kantons

Mittlerweile sei aber die gesamte Aargauer Aare inklusive Wasserschloss schon länger praktisch durchgehend besiedelt. Die Projektleiterin bei Pro Natura sagt:

«Ganz besonders die renaturierten Auen sind für den Biber sehr wertvolle Lebensräume.»

Marianne Rutishauser, Projektleiterin der Aktion Biber & Co. Reusstal von Pro Natura. Valentin Hehli

Im Sommerhalbjahr würden Anwohnende abends immer wieder mal auf die Nager treffen. «Jetzt im Winterhalbjahr fallen die Biber aber auch tagsüber mehr auf, da man überall die Spuren ihrer Nage- und Holzfällaktivitäten sieht.»

Wie die Wochenzeitung «Regional» Mitte Januar berichtete, wurde kürzlich in der Nähe der «Rösti-Farm» in Schinznach-Dorf eine «Biberburg» entdeckt. Im Längibach befindet sich auch der Biberdamm, der häufig als «grösster des Aargaus» bezeichnet wird.

Im Längibach befindet sich der sogenannte «grösste Biberdamm im Kanton Aargau». Janine Müller (15. Januar 2016)

Marianne Rutishauser kann diesen Titel mittlerweile entkräften: «Der Biberdamm in Schinznach-Dorf ist sehr eindrücklich, aber mittlerweile nicht mehr der grösste.» Es gebe diverse grössere Exemplare. Deren Standort verraten möchte die Projektleiterin aber nicht.

Momentan geht der Kanton von knapp 345 Bibern im Aargau aus. Das wären 75 mehr als noch im Jahr 2013, damals wurden 270 Tiere geschätzt. Gemäss Rutishauser bleibt der Bestand in den besiedelten Gebieten mehr oder weniger konstant. Zunahmen gebe es vor allem in Gebieten wie dem Südaargau, die neu wiederbesiedelt würden. Die letzte offizielle Bestandesaufnahme fand laut Info Fauna, dem Schweizerischen Zentrum für Kartografie der Fauna, vor 13 Jahren statt.

Die Aargauer Aare ist bereits durchgehend von Bibern besiedelt. Maja Reznicek (14. September 2021)

Wie viele Tiere es heute national sind, versucht man aktuell herauszufinden. Mit einer grossen Neuerung im Gebiet Brugg rechnet Rutishauser dabei nicht:

«Aufgrund der dichten Besiedlung erwarte ich entlang der Aare kaum eine Veränderung, die Zahlen werden es zeigen.»

Die Resultate der nationalen Biberbestandesaufnahme sollen im Herbst 2022 vorliegen.

Der Biber bringt viele Vorteile für die Natur

Mit der steigenden Biberzahl steigen auch die Konfliktsituationen. Marianne Rutishauser sagt: «Aber obwohl mittlerweile über 300 Biber im Aargau leben, sind grosse Schäden – wie beispielsweise bei der IBAarau, der heutigen Eniwa, – selten.» Das Tier wandere erst wieder ein und die Menschen müssten sich wieder an dessen Aktivitäten gewöhnen.

zvg/Markus Janousch

Zudem bringe der Biber auch viele Vorteile für die Natur: «Dank seiner Aktivitäten entstehen neue Lebensräume für Frösche und Kröten, Fische, weitere Wasserlebewesen, aber auch Spechte oder Fledermäuse. Wo der Biber lebt, da leben Bach und Aue.» Biberdämme könnten zudem eine wasserreinigende Wirkung haben. Die Projektleiterin erklärt:

«Vor dem Damm setzen sich etwa Nährstoffe ab. Davon können unterhalb des Damms allerlei Wassertierchen und Fischarten profitieren, für welche es sonst zu viel Nährstoffe im Wasser hat.»

In der Siedlung Bellerive in Brugg hat man sich in der Zwischenzeit der Situation angenommen. Eine Gruppe von Bewohnerinnen und Bewohnern verpasste vielen Bäumen eine sogenannte Drahthose, bei der die Stämme mit Maschendrahtzaun eingepackt werden.

Die Drahthose soll den Baum in der Siedlung Bellerive gegen den Biber schützen. zvg/Therese Wyder-Rätzer (20. Januar 2022)

Bisher ist diese Aktion erfolgreich, wie Therese Wyder-Rätzer verrät, vom geschützten Gehölz wurde nichts beschädigt. Mit den Zäunen werde man noch etwas zuwarten. Die Anwohnerin erklärt: «Wir wollen beobachten, wie sich der Biber weiterhin verhält.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen