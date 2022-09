Der Gemeinderat Bözberg nimmt Stellung zum Nagra-Entscheid

Nagra-Entscheid Gemeinderat Bözberg: «Wir werden selbstverständlich die weitere Entwicklung in dieser Sache aufmerksam verfolgen» Nachdem die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) bekannt gegeben hat, dass sie für das Gebiet Nördlich Lägern ein Rahmenbewilligungsgesuch für den Bau eines geologischen Tiefenlagers ausarbeiten wird, meldet sich der Gemeinderat Bözberg aus dem Standortgebiet Jura Ost zu Wort. Claudia Meier 12.09.2022, 14.48 Uhr

Der Gemeinderat Bözberg nimmt Stellung zum Nagra-Standortentscheid. Claudia Meier

Wie seit ein paar Tagen bekannt ist, empfiehlt die Nagra nicht das Gebiet Jura Ost (Bözberg) oder Zürich Nord-Ost, sondern Nördlich Lägern für die Lagerung von schwach-, mittel- und hochaktiven Atommüll.

Bis Ende 2024 wird die Nagra nun ein Rahmenbewilligungsgesuch für ein geologisches Kombi-Tiefenlager in der Region Nördlich Lägern ausarbeiten. Die externe Brennelementeverpackungsanlage ist beim Zwischenlager in Würenlingen vorgesehen.

Am Bohrplatz Bözberg 1 der Nagra ist ein Langzeitbeobachtungssystem eingebaut worden. Claudia Meier

«Der Gemeinderat Bözberg hat von diesem Entscheid Kenntnis genommen», schreibt die Exekutive in einer Sonderausgabe der «News der Gemeinde Bözberg», die am Dienstag an alle Haushaltungen der Gemeinde verteilt wird. Die konkreten Arbeiten für die Suche eines geeigneten Standorts für ein geologisches Tiefenlager seien im Jahr 2008 aufgenommen worden.

Gemeinderat will Blick in die Zukunft richten

«Nach diesem 14-jährigen Evaluationsprozess, in den unsere Region und auch die Gemeinde Bözberg im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens stets mit eingebunden war, gilt es nun, den Blick in die Zukunft zu richten», hält das Gremium weiter fest. Und fügt an:

«Wir werden weiterhin die Bestrebungen aller Beteiligten unterstützen, den sichersten Standort für die Lagerung der von uns allen in den vergangenen Jahrzehnten mitverursachten radioaktiven Abfälle zu finden.»

Auch werde man selbstverständlich die weitere Entwicklung in dieser Sache aufmerksam verfolgen.

Die Blachen von «Kein Atommüll im Bözberg» sind auf dem Bözberg an mehreren Orten zu sehen. Claudia Meier

Abschliessend dankt der Gemeinderat Bözberg an dieser Stelle allen Bözbergerinnen und Bözbergern, die in den vergangenen Jahren im Prozess aktiv und konstruktiv mitgearbeitet haben, und «der ganzen Bözberger Bevölkerung für ihre jederzeit verantwortungsbewusste Haltung in dieser Sache».