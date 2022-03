Werner Vogt ist im Alter von 94 Jahren verstorben

Nachruf Wohl der Bevölkerung in Villigen lag ihm am Herzen: Mit seiner positiven Art war er ein grosses Vorbild Werner Vogt, Ehrenbürger und ehemaliger Gemeindeschreiber in Villigen, ist im Alter von 94 Jahren gestorben. 16.03.2022, 17.35 Uhr

Werner Vogt diente sein Leben lang der öffentlichen Sache. zvg

Seine Menschlichkeit findet lobende Worte, seine gewinnende Lebenseinstellung, seine Hilfsbereitschaft und seine Herzensgüte, seine Schaffenskraft und sein grosses Engagement sowieso: Am 10. März ist Werner Vogt im Alter von 94 Jahren verstorben.

Als Gemeindeschreiber hat Vogt zwischen 1954 und 1988 die Geschicke der Gemeinde Villigen massgebend geprägt. Er stammt aus einer Gemeindeschreiberdynastie, hatte seine Lehre in Thalheim absolviert, trat in Mandach in vierter Generation die Nachfolge seines Vaters an. Beim Wechsel nach Villigen zählte die Gemeinde 620 Einwohner. Vogt baute einen professionellen Kanzleibetrieb auf. Er wurde geschätzt von Bevölkerung und Behörden. 1979 erhielt er für seine grossen Verdienste das Ehrenbürgerrecht.

Er sei bis zu seinem Tod geistig äusserst agil geblieben und mit seinem stets positiven Menschenbild für alle ein grosses Vorbild gewesen, hält der Gemeinderat in der Todesanzeige fest. Es sei ihm ein Anliegen gewesen, der Gemeinde zu dienen und ihr Sorge zu tragen. Das Wohl der Bevölkerung in Villigen habe ihm immer sehr am Herzen gelegen. Als Gemeindeschreiber in Villigen löste ihn Sohn Markus ab und übte dieses Amt 32 Jahre lang aus.

Im ganzen Kanton genoss er ein hohes Ansehen

Als langjähriger freisinniger Grossrat von 1965 bis 1991 und Grossratspräsident 1976/77 genoss Werner Vogt über die Gemeindegrenzen hinaus auch im Bezirk und im ganzen Kanton ein hohes Ansehen. Er bekleidete zahlreiche weitere Ämter, präsidierte unter anderem die TCS-Untersektion Brugg und den Touring Club Aargau, leitete lange die Jagdgesellschaft Wessenberg, wirkte mit in der Kommission für die KV-Lehr­abschlussprüfungen.

Fast alles, was im Aargau Rang und Namen hat, ist ihm vertraut, mit Heerscharen ist er «Duzis», schrieb die Aargauer Zeitung im August 2007 in der Gratulation zum 80. Geburtstag. Sein Leben lang habe er der öffentlichen Sache gedient. Als Politiker habe er zurückhaltend agiert, hiess es weiter, «für Schaumschlägerei hatte er nichts übrig, ideologischen Auseinandersetzungen wich er aus». Als Mann des Ausgleichs habe er durch vertrauensvolle Gespräche mehr erreicht als mit lauten Gesten.

Im Beisein seiner Kinder im Spital eingeschlafen

Im Spital ist Werner Vogt an den Folgen eines Sturzes im Beisein seiner Kinder eingeschlafen, schreiben die Angehörigen. «Dankbar erinnern wir uns an seine genügsame Art. Er bleibt unser Vorbild und hinterlässt eine schmerzhafte Lücke.» Es sei ihm immer sehr wichtig gewesen, ein angenehmer und unterhaltsamer Patient zu sein, halten die Hinterbliebenen beim Dank an die Pflegeteams fest.

Der Abschiedsgottesdienst findet am Freitag, 25. März, um 11 Uhr in der reformierten Kirche Rein statt. (mhu)