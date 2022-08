Nachruf: Max Zeier vom BWZ Brugg ist 72-jährig gestorben

Nachruf Max Zeier kämpfte wie ein Löwe für das Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg Wenige Wochen bevor seine Berufsschule das 150-jährige Bestehen feiern kann, ist der Schulvorstandspräsident vom BWZ Brugg im Alter von 72 Jahren verstorben. Der ehemalige Banker pflegte ein grosses Netzwerk, von dem auch viele junge Erwachsene profitierten. Claudia Meier 02.08.2022, 05.00 Uhr

Max Zeier (1949–2022) war Schulvorstandspräsident am Berufs- und Weiterbildungszentrum Brugg. zvg/Thomas Hodel

Anfang September feiert das Berufs- und Weiterbildungszen­trum (BWZ) Brugg sein 150-jähriges Bestehen mit einem offiziellen Festakt sowie einem Tag der offenen Türe. Doch einer, der sich während Jahrzehnten an vorderster Front für den Erhalt «seiner» Berufsschule im Prophetenstädtchen eingesetzt hat, wird am Jubiläumsanlass fehlen. Denn Schulvorstandspräsident Max Zeier ist am 20. Juli, gut zwei Monate vor dem 73. Geburtstag, nach kurzer schwerer Krankheit verstorben.