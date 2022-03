Schinznach gibt Einblick in Programm neben Roadshow HappyLess

Nachhaltigkeit Suppenhuhn rupfen oder Achtsamkeit üben: Schinznach gibt erste Einblicke ins Rahmenprogramm zur Ausstellung HappyLess Der Jurapark Aargau existiert seit zehn Jahren. Den runden Geburtstag feiert der «regionale Naturpark von nationaler Bedeutung» mit verschiedenen Veranstaltungen – auch im Bezirk Brugg. Maja Reznicek 19.03.2022, 05.00 Uhr

Der Ausstellungscontainer von HappyLess tourt ab Mitte Mai durch vier Gemeinden des Juraparks Aargau. zvg

Schinznach ist auserwählt. Neben Frick, Küttigen und Laufenburg tourt der mobile Container von HappyLess zum 10-Jahre-Jubiläum des Jurapark Aargau auch durch die Gemeinde. Die Wanderausstellung zu «Suffizienz, Genügsamkeit und Glück» macht vom 28. Juni bis am 10. Juli 2022 auf dem Feldschenplatz in Schinznach-Dorf Halt. Der Verein «Wie viel Wenig ist genug?» lädt die Besuchenden dabei an interaktiv gestalteten Stationen zur Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensgestaltung ein.

Stephan Burkart, Vizeammann Schinznach. zvg

Für das begleitende Rahmenprogramm zum Thema «Suffizienz» suchten die Parkverantwortlichen engagierte Vereine, Aktionsgruppen und Einzelpersonen. Und in Schinznach kam man dem gerne nach. Vizeammann Stephan Burkart sagt am Donnerstag:

«Es sind bereits viele Aktivitäten geplant und es kommen noch weitere dazu.»

Man freue sich sehr, dass HappyLess «auch bei uns gastiert im Rahmen der Tournee». Die Gemeinde unterstütze das Projekt, für das Rahmenprogramm seien aber die genannten Gruppierungen und Einzelpersonen verantwortlich.

«Wir leben in Zeiten vieler Herausforderungen»

Finalisiert ist das Rahmenprogramm in Schinznach bis auf Weiteres nicht. Es werde ein Flyer produziert, dessen Erstellung in den nächsten Tagen folge. Die Eingabe dafür sei soeben abgelaufen, sagt Burkart. Aber der Vizeammann unterstreicht: «Neue Ideen sind immer noch willkommen und werden dann im Detailprogramm auf der Website des Jurapark aufgeschaltet.» Weiterhin könne man sich mit Vorschlägen unter stephan.burkart@schinznach.ch melden.

HappyLess ist eine «Roadshow über das Glück, die neue Genügsamkeit und unsere Zukunft». zvg

Das Programm in Schinznach steht unter dem Thema «Konsum». Dieses habe der Jurapark der Gemeinde vorgeschlagen, erklärt Burkart. Der Vizeammann ergänzt:

«Da das Thema für die Gemeinde aufgrund der vorhandenen Anknüpfungspunkte gut passte, wurde dies so weiterverfolgt. Wir leben in Zeiten vieler Herausforderungen: Klimaerwärmung, Ressourcenknappheit, zu grosser ökologischer Fussabdruck.»

Dies seien gute Gründe, um sich «lustvoll, aber auch ernsthaft mit Konsum auseinanderzusetzen».

Einblicke in die geplanten Aktivitäten kann der Vizeammann bereits einige geben: «Bei schönem Wetter führen wir jeden Abend eine Tavolata durch.» Jeweils ab 18 Uhr könne man sich zum gemeinsamen Essen, Trinken und Geniessen treffen. Das Besondere daran: «Das Essen wird mitgenommen und geteilt.» Ausserdem werde es Konzerte, Filmvorführungen und Podiumsdiskussionen geben.

Ab Ende März soll das Programm online einsehbar sein

Auch ein Workshop zum Thema Achtsamkeit sowie einer zur Herstellung des eigenen Putzmittels dürfen die Besuchenden erwarten. Vielversprechend, verrät Stephan Burkart, seien ebenfalls die Veranstaltungen «Rupf dir dein eigenes Suppenhuhn» oder «Ein eigenes Brot backen». Die Primarschule stellt gemäss dem Vizeammann zudem ihre Projektwoche unter das Motto «Food Waste» (Lebensmittelverschwendung) und habe «viele tolle Aktivitäten geplant».

In Schinznach-Dorf wird Ende Juni für knapp zwei Wochen ein buntes Programm geboten. Severin Bigler

Neben dem Programm der Gemeinde werden Führungen in der Ausstellung HappyLess für Schulen (Oberstufe) und Erwachsene angeboten. Was das Publikum in Schinznach-Dorf genau erwartet, sollte bald klar sein: Das Rahmenprogramm ist ab Ende März auf www.jurapark-aargau.ch einsehbar. Ab Mitte April, so erklärt Burkart, erscheint dazu der gedruckte Flyer.