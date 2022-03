Martin Gobeli soll neuer Präsident des Gewerbevereins Brugg werde

Nachfolge Martin Gobeli soll neuer Präsident des Gewerbevereins Brugg werden An der Generalversammlung vom 7. April haben die Mitglieder zwei neue Vorstandsmitglieder zu wählen. Als Nachfolger von Dietrich «Didi» Berger und Mirco Fritschi stellen sich der ehemalige Schulpflegepräsident, der Geschäftsstellenleiter der Valiant Bank AG in Brugg ist, sowie ein amtierender Stadtrat zur Verfügung. Claudia Meier 07.03.2022, 14.47 Uhr

Martin Gobeli wird als neuer Präsident des Gewerbevereins Brugg vorgeschlagen. zvg/Susanne Seiler

Seinen Rücktritt als Präsident des Gewerbevereins Brugg hat Dietrich «Didi» Berger schon vor langer Zeit angekündigt. Er wurde im März 2016 in dieses Amt gewählt. Als Nachfolge suchte eine vom Vorstand eingesetzte Findungskommission eine motivierte Führungspersönlichkeit.

Dietrich Berger ist seit März 2016 Präsident des Gewerbevereins Brugg. Severin Bigler (18. Februar 2019)

Berger, der in bei der Credit Suisse in Brugg arbeitet und in Gebenstorf wohnt, erachtete es als wünschenswert, dass seine Nachfolge im Bezirkshauptort gut verankert ist und idealerweise hier lebt.

Das ist nun gelungen: Der Vorstand hat am Montag bekannt gegeben, dass er der Generalversammlung am 7. April Martin Gobeli, Geschäftsstellenleiter der Valiant Bank AG in Brugg, als Bergers Nachfolger zur Wahl vorschlagen wird. Der amtierende Präsident hält fest:

«Mit Martin Gobeli konnten wir einen bestens bekannten und vernetzten Brugger für dieses Amt gewinnen.»

Mirco Fritschi ist im Vorstand für Marketing/Medien verantwortlich. zvg

Auf den gleichen Zeitpunkt wie Berger hat Mirco Fritschi von der Vispro AG seine Demission aus dem Gewerbevereinsvorstand eingereicht. Als Ersatz für Fritschi im Bereich Kommunikation/Marketing schlägt der Vorstand der Generalversammlung Reto Wettstein, Geschäftsführer der Prime Data AG und FDP-Stadtrat, zur Wahl vor. Mit ihm wird laut Berger ein weiterer in Brugg ansässiger und bestens vernetzter Unternehmer den Vorstand verstärken.

Designierter Präsident will nach Coronapandemie Gas geben

Als scheidender Präsident freue er sich sehr, sofern die Wahl durch die GV erfolge, dieses «Schiff» in die Hände von Martin Gobeli zu geben und er sei sicher, Gobeli werde ein guter und erfolgreicher Präsident sein, ergänzt Dietrich Berger.

Reto Wettstein ist FDP-Stadtrat und kandidiert als Vorstandsmitglied des Gewerbevereins Brugg. zvg

Ebenfalls sei er überzeugt, mit der vorgeschlagenen Wahl von Reto Wettstein den Vorstand hervorragend zu ergänzen.

Beim designierten Präsidenten handelt es sich um den früheren Schulpflegepräsidenten (FDP) in Brugg. Diese Behörde wurde bekanntlich Ende 2021 aufgelöst. Die nun frei gewordene Zeit kann Martin Gobeli künftig für das Präsidium des Gewerbevereins zur Verfügung stellen. «Brugg liegt mir am Herzen», sagt er zur Motivation für die Kandidatur. «Brugg hat es verdient, dass man Brugg nicht aufgibt.» Etwas gebremst durch die Coronapandemie gelte es nun, auf dem eingeschlagenen Weg wieder Gas zu geben.