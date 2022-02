Thalheim: Früherer SVP-Grossrat Martin Wernli über den Rücktritt

Nach dem Rücktritt Ehemaliger SVP-Grossrat Martin Wernli: «Das letzte halbe Jahr war zermürbend» Der Unternehmer aus Thalheim bekam nach der ersten Coronaimpfung gesundheitliche Probleme. Seine Demission aus dem Kantonsparlament sorgte schweizweit für Aufsehen. Mit der AZ blickt er zurück, sagt, wie es ihm geht und was die Zukunft bringen könnte. Claudia Meier Jetzt kommentieren 19.02.2022, 05.00 Uhr

Martin Wernli hat in der finnischen Grillhütte in Thalheim einen neuen Rückzugsort gefunden. Fabio Baranzini

Selten sorgt der Rücktritt eines Aargauer Grossrats national für Schlagzeilen. Doch bei Martin Wernli aus Thalheim war das der Fall, als er am 18. Januar wegen gesundheitlicher Probleme, die sich nach seiner ersten Coronaimpfung im Juli zeigten, aus dem Kantonsparlament ausschied. Nicht nur die «Aargauer Zeitung», sondern auch «Blick» und «20 Minuten» schrieben zu seiner Überraschung über den SVP-Politiker.

«Als der ‹Nebelspalter› mit mir auch noch eine Geschichte machen wollte, habe ich abgewunken», erzählt der 54-Jährige einen Monat später beim Gespräch mit der AZ am Feuer in seiner finnischen Kota, der gemütlichen Grillhütte im Garten. Hund Aladdin leistet Gesellschaft.

Elisabeth Burgener Brogli ist 2022 Grossratspräsidentin. Sandra Ardizzone

Dass sein Rücktritt so grosse Wellen warf, hat auch mit SP-Grossratspräsidentin Elisabeth Burgener Brogli zu tun. Denn gemäss Martin Wernli entschied sie, seine schriftliche Begründung für die Demission an der Sitzung im Wortlaut vorzulesen. Der Thalner litt kurz nach seiner ersten Coronaimpfung an einer doppelten Lungenentzündung und später an Nesselfieber. Das sei nicht der einzige Grund für seinen Rücktritt aus dem Grossen Rat gewesen, sagt der gelernte Lastwagenmechaniker.

«Am 6. November bin ich beim Bau des Fundaments für die Kota gestürzt und habe mir einen Lendenwirbel gebrochen», fügt Wernli an. Die Rückenschmerzen liessen nun langsam nach. Auf die Frage, warum er nur die Beschwerden nach der Impfung als Rücktrittsgrund angab, sagt der SVPler:

«Diese Nebenwirkungen belasteten mich stärker und länger.»

Das letzte halbe Jahr sei zermürbend gewesen, weil das Nesselfieber schubweise verlaufe und viel Geduld erfordere. Zudem bestehe die Gefahr einer Gürtelrose.

Vom dritten Ersatzplatz rutschte er in den Grossen Rat nach

Vor zwei Wochen hat sich Martin Wernli mit dem Coronavirus infiziert, hatte aber kaum Symptome. Auch einige Angestellte in der Werkstatt seines Landtechnikbetriebs erkrankten zum gleichen Zeitpunkt an Corona. «Glücklicherweise ist ein Kollege von mir in der Werkstatt eingesprungen und unsere Kundschaft hat viel Verständnis gezeigt», betont der Chef von insgesamt 15 Angestellten.

Martin Wernli ist gelernter Lastwagenmechaniker und Inhaber zweier Firmen. Fabio Baranzini

Martin Wernli ist froh, dass er die Zeit im Grossen Rat abgeschlossen hat und sich auf seine beiden Firmen für Landtechnik und Erdbau sowie die Kommunalpolitik fokussieren kann. Das breite Aufgabenspektrum, das Aktenstudium und die vielen Sitzungen haben – neben den gesundheitlichen Beschwerden – am Thalner genagt. Er hält fest:

«Ich musste etwas abgeben. Als Unternehmer kann ich kein Burn-out riskieren. An meiner Firma hängen ein paar Existenzen.»

Seit 28 Jahren steht Martin Wernli der SVP-Ortspartei in Thalheim mit rund 60 Mitgliedern als Präsident vor. Zudem engagierte er sich im Kantonalvorstand, ist Vizepräsident der Bezirkspartei und Präsident der Transportgemeinschaft Brugg.

Dreimal kandidierte Wernli für den Grossen Rat und wurde nicht gewählt. Erst als der ehemalige Gemeindeschreiber Jörg Hunn von Riniken im 2011 in den Verwaltungsrat der Aargauischen Gebäudeversicherung (AGV) wechselte, musste dieser sein Grossratsmandat aus Vereinbarkeitsgründen abgeben.

Wahlfeier der SVP Bezirk Brugg: Die gewählten Grossräte (v. l.) Richard Plüss, Hans Peter Schlatter und Martin Wernli stossen mit Wahlkampfleiter Jörg Hunn an. Michael Hunziker (21. Oktober 2012)

Wernli rutschte vom dritten Ersatzplatz aus für Hunn ins Kantonsparlament nach. «Ich realisiere erst jetzt, dass sich der Kreis schliesst. Denn auch damals hatte ich gesundheitliche Probleme. Ich hatte den Fuss eingeklemmt und lag deswegen mehrere Wochen im Spital», sagt der 54-Jährige und legt ein Holzscheit nach.

Er begrüsst die Reaktivierung der Geschäftsprüfungskommission

Parteikollege Richard Plüss aus Lupfig sei im Grossen Rat wie ein Götti gewesen. Wernli unterstützte einige Vorstösse von Plüss, etwa für ein Holzkraftwerk. Später hat sich der Thalner mit Alois Huber für landwirtschaftliche Themen starkgemacht. «Ich arbeite lieber im Hintergrund, suche Lösungen und will gute Resultate», beschreibt Wernli sein Vorgehen.

Richard Plüss (links) aus Lupfig und Martin Wernli zeigten sich überzeugt: Energieholz ist zu schade, um bloss «verheizt» zu werden. Louis Probst (29. Juni 2012)

Dass er zu den schweigenden Grossräten zählte, habe auch mit dem Einsitz in der Einbürgerungs- und der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zu tun gehabt. Was dort besprochen wurde, sollte nicht nach aussen dringen.

GPK-Präsident Marco Hardmeier informierte die Presse über die Untersuchung der Chefarzt-Affäre. Fabio Baranzini (24. September 2020)

Wernli findet es gut, dass der damalige GPK-Präsident Marco Hardmeier (SP) die Kommission Mitte 2017 wieder reaktivierte, nachdem sie zehn Jahre lang nur einmal pro Jahr tagte, um jeweils kurz über den Sinn der GPK zu diskutieren. Im Auftrag des Büros des Grossen Rats prüft die GPK die Verwaltungstätigkeit in einzelnen Bereichen. Kurze Zeit präsidierte Wernli eine GPK-Subkommission. Was dabei herauskam, waren Empfehlungen für den Regierungsrat.

Die überparteiliche Zusammenarbeit im Grossen Rat und innerhalb seiner Fraktion haben Martin Wernli sehr gut gefallen. Auch wenn man politisch nicht immer gleicher Meinung war, habe man sich stets auf der Sachebene gefunden. Er betont:

«Ich hatte in den vergangenen zehn Jahren nie mit jemandem Krach.»

Besonders gefreut haben ihn drei Schreiben von SP-Mitgliedern, die Wernlis Rücktritt bedauerten. Am meisten Mühe hatte er mit der ehemaligen Grüne-Regierungsrätin Susanne Hochuli. Wernli kritisiert, dass sie die Legislative nicht genug ernst nahm.

«Vielleicht hat es die Ära Roth gebraucht»

Auf Hochulis Nachfolgerin Franziska Roth (SVP) angesprochen, sagt der Thalner: «Im Nachhinein gesehen war sie fachlich eine Fehlbesetzung und dem Amt nicht gewachsen.» Politisch sei damals aber nur eine Frau in Frage gekommen.

Regierungsrat Jean-Pierre Gallati. Alex Spichale (28. Januar 2022)

Lobende Worte wählt Martin Wernli hingegen für Roths Nachfolger und Parteikollege Jean-Pierre Gallati, obwohl er mit ihm bei Coronathemen nicht immer einig war. Vielleicht habe es die Ära Roth auch gebraucht, um nach Hochuli ein paar Schlüsselstellen neu zu besetzen, sagt Wernli rückblickend. In Sachen Verkehr erachtet der 54-Jährige die überfahrbaren Gehwege, wie sie vor wenigen Jahren unter anderem in Thalheim vom Kanton realisiert wurden, nach wie vor als gefährlich.

Als Grossrat war Wernli gegen die Fusion von Brugg und Schinznach-Bad: «Historisch betrachtet haben die nichts miteinander zu tun.» Dabei denkt er auch an die bedrohte Bezirksschule in Schinznach-Dorf. In allen Gemeinden herrsche eine rege Bautätigkeit, die Bevölkerungszahlen steigen und es gebe topografische Gründe, die gegen das Zusammenlegen der Oberstufe in Brugg sprächen. «Ist die Schule mal weg, kann man bei höherer Kinderzahl nicht plötzlich wieder ein Schulhaus bauen», so Martin Wernli.

Eine spätere Gemeinderatskandidatur schliesst er nicht aus

Gemeindeammann Roland Frauchiger von Thalheim ist EVP-Grossrat. Britta Gut

Mit Gemeindeammann Roland Frauchiger (EVP) hat Thalheim weiterhin einen bürgerlichen Grossrat. Da ihm nicht egal ist, was mit seinem Heimatdorf und den mittlerweile 900 Einwohnerinnen und Einwohnern passiert, will Martin Wernli eine Gemeinderatskandidatur in den nächsten Jahren explizit nicht ausschliessen.

Der gut vernetzte und jeweils mit Spitzenresultaten wiedergewählte Grossrat hat sein ganzes Leben im Mühle-Quartier verbracht und sich hier – wie sein Bruder – zwei Firmen aufgebaut. Auf regionaler Ebene würde der Unternehmer engere Zusammenarbeiten begrüssen. Doch er betont: «Eine Gemeindefusion ist für mich als Thalner ein No-Go.»

Das Dorf Thalheim mit der Ruine Schenkenberg zählt knapp 900 Einwohnerinnen und Einwohner. Claudia Meier (17. Februar 2022)

Eher kann sich Martin Wernli einen Zusammenschluss der SVP-Ortsparteien im Schenkenbergertal vorstellen. Er sagt: «Unser Vorstand ist überaltert. Um schlagkräftig zu bleiben, müssen wir organisatorisch über die Bücher.»

Miro Barp (1971) aus Brugg tritt in Aarau die Nachfolge von Martin Wernli an. zvg

Seinem Grossratsnachfolger Miro Barp aus Brugg rät er, mit gesundem Menschenverstand und bürgerlichem Gedankengut jeweils zu prüfen, ob die Entscheide wirtschaftlich vertretbar – das heisst bezahlbar oder von hohem gesellschaftlichem Nutzen – sind.

Ursprünglich war es Wernlis Ehefrau Sonja, die sich das finnische Grillkota wünschte. Inzwischen liebt der leidenschaftliche Politiker dieses kleine Häuschen als Rückzugsort ebenso. Hier kann er die gesellige Seite des Lebens wieder geniessen und gut abschalten.

